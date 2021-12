JENNIFER Crumbley a fait la une des journaux en décembre 2021, après qu’elle et son mari ont été arrêtés et inculpés d’homicide involontaire.

Les accusations, pour lesquelles ils ont depuis plaidé non coupable, interviennent après que leur fils, Ethan Crumbley, aurait ouvert le feu sur son lycée le 30 novembre 2021, tuant quatre personnes. Le jeune de 15 ans a également plaidé non coupable.

Jennifer Crumbley a écrit une lettre à Donald Trump en 2016 Crédit : Facebook/jcrumbley

Quelle était la lettre de Jennifer Crumbley à Trump ?

Jennifer, 43 ans, et son mari James, 45 ans, sont connus pour défendre les droits des armes à feu.

En 2016, elle est même allée jusqu’à écrire une lettre à Donald Trump, après sa victoire aux élections, louant son soutien à leur égard.

« Monsieur. Trump, j’aime vraiment que vous soyez un mauvais orateur parce que cela montrait de la sincérité et de l’humilité », a-t-elle écrit sur son blog, selon le Daily Beast.

« Vous avez changé d’avis et vous avez dit ‘et alors.’ Vous avez fait le fameux commentaire « attrapez-les dans le p***y », est-ce que ça m’a offensé ? Non. Je dis tout le temps des choses que les gens prennent dans le mauvais sens, je les pense vraiment, pas toujours. Suis-je d’accord que vous devriez de [sic] montré vos déclarations de revenus? Non. Je me fiche de ce que vous faites ou peut-être que vous ne payez pas d’impôts, je pense que ce sont des impôts personnels et si le gouvernement peut emprisonner quelqu’un pour plus de 10 000 $ d’impôts impayés et que vous vous échappez, cela montre la corruption . «

Jennifer a ajouté qu’elle espérait qu’il « découvrirait vraiment les politiciens pour ce que je crois qu’ils sont vraiment » et qu’il pourrait « fermer Big Pharma, rendre les soins de santé abordables pour moi et ma famille de CLASSE MOYENNE ».

Ajoutant également qu’elle n’est « pas raciste » car son grand-père « est venu directement du bateau en Italie ».

« En tant que femme et agent immobilier, merci d’avoir accordé mon droit de porter des armes », a poursuivi Jennifer. « Me permettre d’être protégé si je montre une maison à quelqu’un avec de mauvaises intentions. Merci de respecter cet amendement.

Plus tard en le signant, en tant que « Citoyen respectueux de la loi de la classe moyenne qui travaille dur et qui en a marre de se faire foutre dans le cul et qui préfère être attrapé par le p *** y ».

Jennifer et son mari ont été inculpés de quatre chefs d’homicide involontaire Crédit : AFP

De quoi Jennifer et James Crumbley ont-ils été accusés ?

Le 4 décembre 2021, Jennifer et James ont comparu devant le tribunal via Zoom pour leur arrangement.

Ils ont tous deux été inculpés de quatre chefs d’homicide involontaire à la suite du décès de Madisyn Baldwin, 17 ans, Justin Shilling, 17 ans, Tate Myre, 16 ans, et Hana St. Juliana, 14 ans.

Lors de leur comparution devant le tribunal, ils ont tous deux plaidé non coupables et sont détenus sous caution de 500 000 $ chacun après qu’un district du comté d’Oakland a fait part de ses inquiétudes concernant le fait que le couple représente un « risque de fuite ».

Shannon Smith et Mariell Lehman, avocate représentant les Crumbly, ont déclaré: « Nous comprenons que nos clients ont été appréhendés la nuit dernière, bien que nous ayons pleinement l’intention de les traduire ce matin pour mise en accusation, contrairement à la désinformation qui sévissait dans les médias.

« Malheureusement, cette affaire présente la tragédie la plus inimaginable pour chaque personne impliquée, y compris chaque membre de la communauté.

« Bien qu’il soit dans la nature humaine de vouloir trouver quelqu’un à blâmer ou quelque chose à désigner ou quelque chose qui nous donne des réponses, les accusations dans cette affaire sont destinées à faire un exemple et à envoyer un message.

« L’accusation a choisi des faits spécifiques soigneusement sélectionnés et inclinés pour faire avancer son récit.

« Nous avons l’intention de combattre cette affaire dans la salle d’audience et non devant le tribunal de l’opinion publique. Nous savons qu’en fin de compte, toute l’histoire et la vérité prévaudront. «

Lehman a ensuite accusé la procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald, d’avoir créé un « spectacle » médiatique.

« Contrairement à l’accusation, nous n’essayions pas d’en faire un spectacle médiatique. Cette affaire est absolument la plus triste, la plus tragique et la pire des cas imaginables. Il n’y a absolument aucun doute. Mais nos clients allaient absolument se rendre. . C’était juste une question de logistique, et tout ce que l’accusation avait à faire était de communiquer avec moi à ce sujet. »

McDonald, cependant, a rétorqué et a déclaré que les Crumbley « n’avaient pas besoin de l’autorisation des forces de l’ordre pour se rendre au tribunal et se rendre ».

Ajoutant que « tout le pays savait que ces accusations allaient venir. Et enfin, pour suggérer que quelqu’un utilise en quelque sorte cet incident pour créer la presse – il y a beaucoup d’attention ici parce que quatre enfants ont été assassinés et sept autres ont été blessés, et que c’est dans l’esprit de chaque personne dans ce pays. »

Le couple devrait comparaître de nouveau devant le tribunal le 14 décembre, pour une conférence sur les causes probables.

Jennifer, la mère du « tireur » de l’école, Ethan Crumbley, « fond en larmes » lors de sa première comparution devant le tribunal après son arrestation