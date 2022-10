Quelle était la force des vents lors de la grande tempête de 1987 ?

LA tempête de 1987 a été le pire incident météorologique en 300 ans lorsqu’elle a frappé et le Royaume-Uni n’a rien vu de tel 35 ans plus tard.

Le 16 octobre 1987, la nation a été secouée par l’une des pires tempêtes de son histoire, causant 2 milliards de livres sterling de dommages.

La grande tempête de 1987 a causé de graves dommages car le Royaume-Uni n’a pas été préparé aux vents violents

Quelle était la force des vents en 1987 ?

La grande tempête de 1987 a eu des vitesses de vent moyennes horaires élevées de 86 mph, avec des rafales durant des heures.

Certains ont été enregistrés pour durer quatre heures sans s’arrêter, entraînant finalement des pertes de vie et des dommages catastrophiques pour la nation.

Au cours des 35 années qui ont suivi l’événement, il est devenu l’une des tempêtes les plus dévastatrices de l’histoire britannique moderne.

Que s’est-il passé lors de la Grande Tempête de 1987 ?

Aux premières heures du 16 octobre 1987, la côte sud de l’Angleterre a été détruite par la plus grande tempête depuis près de siècles.

Quelques jours avant que la tempête ne frappe, les prévisionnistes avaient prédit que des conditions météorologiques extrêmes sous la forme de fortes pluies étaient en route.

Au moment où la plupart des gens étaient allés se coucher le 15 octobre, les avertissements météorologiques télévisés n’avaient toujours pas lancé d’avertissement de vents violents.

Mais le Met Office aurait alerté le ministère de la Défense vers 1 heure du matin en demandant une assistance militaire pour aider les Britanniques à combattre l’impact de la tempête.

Dix-huit personnes ont perdu la vie dans la tempête d’horreur et quatre personnes ont été tuées en France.

Environ 15 millions d’arbres ont été abattus, dont beaucoup sont tombés sur les routes et les voies ferrées, bloquant les liaisons de transport et provoquant des vagues de chaos dans les transports.

Des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité pendant plus de 24 heures alors que certaines détruisaient des lignes électriques et téléphoniques, obligeant les responsables à appeler plus de 50 ingénieurs de Cornwall et de Carlisle.

Un navire a chaviré à Douvres et un Channel Ferry a été conduit à terre près de Folkstone, lors de la tempête la plus dévastatrice depuis 1703.

Qu’est-ce que Michael Fish a prédit dans les prévisions météorologiques?

Le météorologue de la BBC, Michael Fish, a rejeté à tort la Grande Tempête comme autre chose qu’un ouragan.

Ses prévisions discrètes ont fait des vagues après l’événement, car le Royaume-Uni n’était pas du tout préparé aux événements catastrophiques à venir.

Il y a 30 ans, lors de ses prévisions d’actualités à l’heure du déjeuner, un sourire narquois, M. Fish a déclaré: “Plus tôt dans la journée, une femme a appelé la BBC et a déclaré qu’elle avait entendu dire qu’un ouragan était en route.

Il a dit: “Eh bien, je peux assurer aux gens qui regardent, il n’y en a pas.”

Ses prévisions affirmaient que ce serait “un peu venteux dans la Manche”, ce qui a laissé le Met Office examiné par deux évaluateurs indépendants.