Quelle était la dispute entre Meghan Markle et Kate Middleton ?

À l’approche du mariage royal de Meghan Markle, il a été rapporté que la future mariée et Kate Middleton avaient eu un désaccord qui s’était terminé en larmes.

Les retombées entre les deux futures belles-sœurs sont survenues après de prétendus désaccords concernant le choix par Meghan des robes des demoiselles d’honneur.

Meghan Markle et Kate Middleton auraient été en désaccord sur le choix de Meghan des robes des filles de fleurs Crédit : Getty

Pourquoi Meghan et Kate se sont-elles disputées à propos des robes de demoiselle d’honneur ?

Il a été affirmé que Meghan avait laissé Kate en larmes à cause de ses demandes pour la robe de la princesse Charlotte à l’approche de son mariage royal en 2018.

Des rumeurs d’une rupture entre les deux femmes ont tourbillonné après que des sources royales ont allégué que l’émotionnelle Kate avait fini par pleurer après un essayage de robe “stressant” – quelques semaines seulement avant que Meghan épouse le prince Harry.

La fille de Kate, Charlotte, aurait essayé sa tenue avant le grand jour et Meghan aurait insisté pour “le meilleur”.

Mais des sources ont affirmé que le montage ne s’était pas déroulé comme prévu.

En 2020, il a été affirmé que la divergence portait sur la question de savoir si les filles devaient suivre le protocole royal en portant des collants, ce avec quoi Meghan aurait été en désaccord.

S’adressant au magazine Tatler, une source a déclaré: “C’était une journée chaude et apparemment, il y avait une dispute sur la question de savoir si les demoiselles d’honneur devaient porter des collants ou non.

“Kate, suivant le protocole, a estimé qu’ils devraient le faire. Meghan ne voulait pas qu’ils le fassent.”

Mais le 8 mars 2021, une source a affirmé au Telegraph que les duchesses s’étaient disputées après que la robe de demoiselle d’honneur de Charlotte ne leur allait pas – ce qui signifiait qu’elles devaient planifier plus d’essayages avant le grand jour.

Des sources royales ont déclaré que la pression de l’essayage “stressant” était devenue trop forte et que Kate était secouée et en larmes.

Un initié a déclaré au Telegraph: “Kate venait juste de donner naissance à son troisième enfant, le prince Louis, et se sentait très émotive.”

Mais, dans une conversation explosive avec Oprah Winfrey, Meghan a révélé que c’était Kate qui l’avait fait pleurer quelques jours avant son mariage.

La duchesse de Sussex a déclaré qu’il y avait eu une confrontation entre elle et la duchesse de Cambridge à propos de robes de demoiselle d’honneur qui l’ont laissée en larmes.

Quand Oprah a demandé à Meghan s’il était vrai qu’elle avait fait pleurer Kate, la duchesse a répondu : “Non, non, c’est l’inverse qui s’est produit.

“Je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit. Elle était contrariée par quelque chose, elle le possédait, elle m’a apporté des fleurs et a apporté une note d’excuse.

“Elle a fait ce que je ferais si je blessais quelqu’un.”

La duchesse a déclaré que la confrontation avait “vraiment blessé mes sentiments” et était un “tournant” dans leur relation, ajoutant: “Je ne pense pas qu’il soit juste pour elle d’entrer dans les détails parce qu’elle s’est excusée, et j’ai lui a pardonné.

Meghan a expliqué à Oprah lors de l’interview que ce n’était pas l’argument des robes de demoiselle d’honneur qui l’avait bouleversée, mais le manque de réponse de la famille royale lorsque de faux rapports ont révélé que c’était elle qui avait fait pleurer Kate.

S’adressant à Oprah, Meghan a déclaré: “Ce qui était difficile à surmonter, c’était d’être blâmé pour quelque chose que non seulement je n’ai pas fait, mais qui m’est arrivé.”

Qui étaient les demoiselles d’honneur de Meghan aux côtés de la princesse Charlotte ?

En plus de la princesse Charlotte, les filleules de Meghan, Rylan et Remi Litt, ont été choisies pour faire partie de ses demoiselles d’honneur.

Ce sont les filles d’une des amies proches de Meghan, Benita Litt.

Il y avait aussi la filleule du prince Harry, Florence van Cutsem, qui est la fille du major Nicholas et d’Alice van Cutsem.

Ivy Mulroney, fille de la meilleure amie de la mariée, Jessica Mulroney, était aussi une demoiselle d’honneur.

Et Zalie Warren, filleule de Harry et fille de Zoe et Jake Warren, était la plus jeune des demoiselles d’honneur.

Meghan et Harry ont choisi six demoiselles d’honneur pour participer au jour de leur mariage, dont la princesse Charlotte Crédit : Getty – Piscine

Quelles robes portaient les demoiselles d’honneur au mariage royal ?

Les demoiselles d’honneur portaient des robes blanches assorties associées à des bandeaux à fleurs attachés avec des rubans.

Les demoiselles d’honneur ne portaient pas de collants avec leurs robes assorties,

Les robes, en soie ivoire Radzimir, ont été conçues par Clare Waight Keller de Givenchy Haute Couture Atelier, qui a également conçu la robe de mariée de Meghan.

Ils étaient taille haute avec des manches bouffantes courtes et attachés avec un double nœud en ruban de soie dans le dos.

Chacune des demoiselles d’honneur portait également des chaussures Aquazurra en cuir blanc, monogrammées avec leurs initiales et la date du mariage.