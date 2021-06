Quelle était la cause du décès ?

SOPHIE Toscan du Plantier a été retrouvée assassinée dans un chalet à Cork en décembre 1996.

Une nouvelle série documentaire Netflix en trois parties explore maintenant le cas non résolu.

Le corps battu de Sophie a été découvert à l’extérieur de sa maison de vacances à West Cork Crédit : Fonctionnalités Rex

Quelle est la cause du décès de Sophie Toscan du Plantier ?

Le corps meurtri de la productrice française Sophie, 39 ans, a été retrouvé devant sa maison de vacances à West Cork le 23 décembre 1996.

Son agresseur avait cédé dans son crâne avec un lourd bloc de béton de 17 pouces de long alors qu’elle tentait de s’enfuir.

Sophie avait acheté sa maison de vacances près de l’idyllique Toormore sur la côte rocheuse de l’ouest de Cork en Irlande en 1993.

En décembre 1996, Sophie se rend seule à Toormore avec l’intention d’y passer quelques jours avant de rentrer à Paris pour Noël.

Aujourd’hui, il y a une croix celtique avec son nom gravé sur sa base à l’endroit où son corps meurtri a été retrouvé dans la ruelle qui serpente depuis son chalet.

Le dossier Garda sur le meurtre de Sophie reste ouvert Crédit : PA

À cinq kilomètres de la route à Lissacaha, Ian Bailey – l’un des principaux suspects du meurtre – a vécu avec l’artiste gallois Jules Thomas après qu’ils ont emménagé ensemble en 1991.

Le dossier Garda sur l’affaire reste ouvert et non résolu.

Le journaliste Ian Bailey a été arrêté à deux reprises et condamné par contumace pour le meurtre, mais maintient son innocence et n’a jamais été condamné en Irlande.

Il a été jugé par contumace en France après avoir remporté une bataille judiciaire contre l’extradition le 31 mai 2019 et reconnu coupable de meurtre par la cour d’assises de Paris et condamné à 25 ans de prison.

La France espérait obtenir une extradition de l’Irlande sur la base de cette peine, mais le 12 octobre 2020, la Haute Cour d’Irlande a statué que Bailey ne pouvait pas être extradé.

Plus tard ce même mois, l’État irlandais a décidé de ne pas faire appel de la conclusion de la Haute Cour mettant fin à la tentative d’extradition de Bailey.

Pendant près de 25 ans, Bailey, maintenant âgé de 64 ans, a déclaré qu’il n’avait pas tué Sophie – malgré un tribunal français l’ayant condamné en son absence.

Sophie avait acheté la maison de vacances à Toormore en 1993 Crédit : AFP – Getty

Comment le corps de Sophie Toscan du Plantier a-t-il été retrouvé ?

Une femme habitant à proximité y avait retrouvé son corps le matin du 23 décembre.

Sophie portait des bottes de marche sans chaussettes, un T-shirt blanc et un caleçon long accroché à des barbelés à proximité.

Il semblait qu’elle avait essayé de fuir son agresseur la nuit précédente.

Suzanne Lavery et Simon Chinn, producteurs exécutifs derrière la série, ont déclaré : « Sophie était bien plus qu’une victime d’un meurtre. Elle était une mère, une fille, une sœur, une cinéaste et une écrivaine.

« Quoi qu’il se soit réellement passé par cette froide nuit de décembre 1996, l’histoire est celle d’une collision de mondes, de cultures et de personnages et c’est ce qui nous y a attiré.

« Mais c’est la rencontre et la confiance de la famille de Sophie qui nous a vraiment donné notre raison d’être.

« La justice leur a échappé pendant un quart de siècle depuis la mort de Sophie et leur objectif principal en coopérant avec nous pour réaliser cette série est de rendre justice à sa mémoire.

« Nous espérons que nous y sommes parvenus, pour eux. »