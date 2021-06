Quelle était la cause du décès du pasteur TB Joshua ?

INFLUENT Le pasteur et évangéliste nigérian Temitope Balogun Joshua est décédé le 5 juin, à 57 ans.

Il serait décédé peu de temps après une émission en direct et quelques jours avant son anniversaire.

Le pasteur TB Joshua était un pasteur et évangéliste nigérian influent Crédit : Alamy

Qui était le pasteur TB Joshua ?

Le pasteur nigérian TB Joshua était considéré comme l’un des évangélistes les plus influents d’Afrique.

Né dans une famille pauvre le 12 juin 1963, le prophète a suggéré qu’il était un «enfant miracle» après avoir affirmé qu’il était dans le ventre de sa mère pendant 15 mois.

En tant que jeune homme, il a parlé des visions célestes de Dieu, ayant également proclamé qu’il avait été « prophétisé » 100 ans auparavant.

L’une de ces visions l’a amené à former son propre ministère appelé The Synagogue, Church of All Nations (SCOAN) en 1987.

Son ascension vers la notoriété à la fin des années 1990 a coïncidé avec l’explosion des programmes « miracles » diffusés à la télévision nationale par divers pasteurs.

Le ministère a depuis affirmé avoir guéri toutes sortes de maladies, y compris le VIH/sida.

Les gens sont venus du monde entier pour assister à ses services hebdomadaires dans la plus grande ville du Nigeria, Lagos.

Les gens sont venus du monde entier pour assister à ses services Crédit : AFP

Simplement connu sous le nom de « Prophète » par ses disciples, Joshua était l’une des figures de proue de l’institution et a été décrit par Forbes comme l’un des « ecclésiastiques les plus controversés du Nigeria ».

Il a également dirigé la chaîne de télévision chrétienne Emmanuel TV et a souvent tourné en Afrique, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Amérique du Sud.

En 2014, l’une de ses églises s’est effondrée, tuant au moins 116 personnes, dont de nombreux Sud-Africains.

Un coroner d’un tribunal de Lagos a déclaré que « l’église était coupable de négligence criminelle », mais il n’a jamais fait l’objet d’aucune accusation.

De plus, quelques mois seulement avant son décès, YouTube a suspendu son compte en raison d’allégations de discours de haine après la diffusion de vidéos montrant le prédicateur en train de prier pour « guérir » les homosexuels.

Facebook a presque supprimé une de ses vidéos qui le montrait en train de gifler une femme alors qu’il affirmait qu’il supprimait un « esprit démoniaque ».

Quelle était la cause du décès du pasteur TB Joshua ?

Le pasteur TB Johnson serait décédé le 5 juin, peu de temps après avoir diffusé une émission en direct.

Cependant, la cause de sa mort n’a pas été rendue publique.

Une publication sur sa page Facebook, qui compte plus de cinq millions de followers, disait : « Dieu a pris son serviteur ».

Il est décédé le 5 juin, peu de temps après avoir effectué une émission en direct Crédit : AFP

Que s’est-il dit depuis la mort du pasteur TB Joshua ?

Une fois que les gens ont appris la triste nouvelle de la mort de Temitope Balogun Joshua, beaucoup se sont rendus sur Twitter pour présenter leurs condoléances.

Une personne a écrit : « Le prophète TB Joshua est mort. Le Nigeria perd un grand homme de Dieu ».

Un autre a déclaré: « TB Joshua était quelqu’un qui a réellement touché la vie de nombreux pauvres. »

Un troisième a tweeté qu’ils ne voulaient pas que la nouvelle soit vraie : « TB Joshua est mort ?… dis-moi que c’est un mensonge ».