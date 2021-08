Quelle était la cause du décès du fils de Tony Baker, Cerain Baker ?

LE COMÉDIEN Tony Baker a tragiquement perdu son fils dans un horrible accident de la route le mardi 3 août 2021.

Cerain Baker est décédé aux côtés de ses deux amis proches dans le smash qu’un flic a déclaré être quelque chose qu’il n’avait jamais « vu quelque chose comme ça auparavant », au cours de ses 20 ans de carrière.

Qui était Cerain Baker ?

Cerain Baker, 21 ans, était le fils du comédien Tony Baker.

Le jeune était un musicien en herbe et un ancien footballeur.

Il rêvait de percer dans l’industrie de la musique avec son meilleur ami et producteur Jaiden Johnson, également décédé dans le crash.

Cerain est diplômé de la John Burroughs High School en 2019 et a vécu à Burbank, en Californie.

Sa mère accablée de chagrin, Cherie Whitehead, a déclaré: « Tous ceux qui l’ont rencontré pourraient vous le dire, nous l’avons appelé le maire de Burbank en grandissant. Il pourrait avoir une conversation avec vous. »

La petite amie du jeune homme de 21 ans, Amanda Camacho, a déclaré : « C’était la personne la plus adorable que j’aie jamais rencontrée.

« Il souriait toujours. Chaque personne qu’il a rencontrée a eu un impact. Ça va être fou de vivre sans lui, mais je sais qu’il voudrait que nous soyons tous heureux et que nous continuions à travailler dur. »

Quelle est la cause du décès de Cerain Baker ?

Cerain voyageait dans une Volkswagen argentée le mardi 3 août 2021, avec ses amis Jaiden Johnson, 20 ans, et Natalee Moghaddam, 19 ans vers 23h50.

Les trois amis et un autre occupant non identifié tentaient de tourner à gauche à l’intersection du boulevard Glenoaks et de la promenade Andover lorsqu’ils ont été heurtés par un autre véhicule.

La voiture était impliquée dans une course de rue à grande vitesse lorsqu’elle a heurté celle dans laquelle Cerain voyageait, provoquant l’éjection du trio du véhicule.

La force de la collision a divisé le véhicule de la victime en deux et a déclenché un incendie qui a englouti l’épave.

Cerain, Jaiden et Natalee sont tous morts sur les lieux. La quatrième personne à l’intérieur de la Volkswagen a été grièvement blessée et emmenée dans un hôpital local.

La police a déclaré qu’une Mercedes-Benz noire et une Kia grise avaient couru côte à côte le long de plusieurs pâtés de maisons avant l’accident.

Le conducteur qui a percuté le véhicule de Cerain a également été hospitalisé avec des blessures graves.

Aucune arrestation ou accusation n’a encore été annoncée.

Qu’a dit Tony Baker ?

Tony Baker a parlé de la mort tragique de son fils en déclarant: « On dirait que ce n’est pas réel. »

Le père au cœur brisé de Cerain a poursuivi: « Nous recevons des vagues de chagrin. Nous sanglotons de manière incontrôlable. Ensuite, c’est le retour à une conversation régulière. »

Il se souvenait également avec émotion des moments de plaisir avec lui lorsqu’il était enfant et le récupérait, lui et son frère, à l’école.

« Je les ramasserais à l’école et nous frapperions Costco », a-t-il déclaré. « Obtenez les échantillons gratuits. Nous traînions simplement à Burbank. Les échantillons gratuits étaient la vie. Ils pouvaient faire leurs devoirs dans la section des meubles. »

Les fans de la star de Whiplash ont rendu hommage à son défunt fils sur les réseaux sociaux.

Le frère de Cerain, Cencere, a déclaré à NBC4 : « Je suis allé à l’école avec lui. J’ai juste un an de moins. On peut dire à quel point tout le monde l’aimait. »