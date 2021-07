L’ancienne star de la WWE Super Porky est décédée à l’âge de 58 ans.

Le lutteur mexicain, de son vrai nom José Alvarado Nieves, a mené une carrière de plus de 30 ans.

Super Porky était un lutteur mexicain Crédit : Avalon.red

Qui était Super Porky ?

José Alvarado Nieves, mieux connu pour son nom de ring Super Porky, faisait partie de la célèbre famille de lutteurs Alvarado.

Il comprenait son défunt père entraîneur Juan Alvarado Ibarra, ses cinq frères ainsi qu’une troisième génération qui a commencé à lutter ces dernières années.

Faisant ses débuts en tant que star masquée Brazo de Plata (Silver Arm), Nieves a fait équipe avec son frère Brazo de Oro (Gold Arm) de 1977 à 1988.

Il a lancé une course de deux décennies avec la société de promotion mexicaine CMLL en 1985, alors qu’il faisait équipe avec d’autres membres de sa propre famille Alvarado pour finalement devenir le « Super Porky » de style comique.

Son succès sur la scène nationale a rapidement conduit à une brève course à la WWE dans le cadre de la division junior en 2005, alors que le Mexicain a encore amélioré sa réputation.

Cependant, l’ensemble du groupe a été libéré l’année suivante après que la société a décidé de mettre fin au concept.

Nieves est rapidement retourné au Mexique avec la société de lutte AAA et y est resté jusqu’en 2009.

Sa dernière course a eu lieu via des scènes indépendantes alors qu’il est apparu pour CMLL jusqu’en 2016.

Au cours de sa carrière, Nieves a remporté plusieurs titres CMLL et WAA.

L’artiste sportif a concouru pendant plus de 30 ans

Quelle était la cause du décès de Super Porky ?

Le décès de Nieves à l’âge de 58 ans a été annoncé le 27 juin 2021.

Selon certaines informations, il est décédé la veille à son domicile de Mexico.

Cependant, la cause de sa mort est inconnue.

Les fans ont rendu hommage sur Twitter à la nouvelle de la mort du lutteur.

Denise Salcedo, de Fightful Wrestling et WrestleTalk TV, a déclaré: « (Super Porky) était un personnage plus grand que nature, une légende et il nous manquera. »

L’un d’eux a déclaré: « Rest In Peace Super Porky. J’ai eu la chance de passer du temps avec cette légende lorsque j’étais au CMLL.

« Son anglais était excellent et il illuminait la pièce à chaque fois qu’il était dans les parages. J’ai de la chance de l’avoir connu. Mes plus sincères condoléances vont à sa famille. »

Un autre a posté: « Repose en paix Super Porky Brazo de Plata Il était l’un de mes favoris en grandissant un petit enfant mexicain rauque, trouver ses matchs classiques a été un plaisir pour moi ces derniers temps.

« J’envoie mes condoléances à la famille Alvarado. »

CMLL a tweeté: « Le CMLL se joint au chagrin que la famille Luchistic a pour la mort sensible de José Luis Alvarado Nieves, mieux connu sous le nom de « Super Porky (Silver Arm) », un gladiateur qui marquera une époque dans la lutte mexicaine. «