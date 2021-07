SEBASTIAN Eubank, le fils de la légende de la boxe Chris, a été retrouvé mort sur une plage de Dubaï cinq jours seulement avant son 30e anniversaire.

Il avait suivi les traces de son père et forgé une carrière dans le monde de la boxe et avait également commencé le MMA l’année dernière.

🔵 Lisez notre blog en direct Sebastian Eubank pour les dernières mises à jour…

Sebastian Eubank, à gauche, a été retrouvé sur une plage de Dubaï Crédit : PA

Quelle était la cause du décès de Sebastian Eubank ?

Le boxeur et entraîneur personnel – le troisième aîné des enfants d’Eubank – a été retrouvé mort à Dubaï, où il vivait avec sa femme Salma et leur jeune bébé Raheem.

On pense que Sebastian Eubank est mort par noyade bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé.

Il n’y a pas encore eu de rapport officiel sur la mort du boxeur.

Chris Eubank Jr avec son jeune frère Sebastian Crédit : Instagram/chriseubankjr

Qui a rendu hommage à Sebastian Eubank ?

Les hommages affluent pour Sebastian Eubank de la part de sa famille au cœur brisé, du monde de la boxe et d’ailleurs.

Dans un hommage sincère, son père Chris Eubank Sr a salué son fils « aimé » comme un « penseur profond » qui était « aimé et respecté par tous ceux qui le connaissaient ».

« Je n’ai jamais imaginé que j’écrirais ces mots ou que je ressentirais le sentiment que j’ai maintenant de la perte de mon fils », a-t-il déclaré.

« Ma famille et moi sommes dévastés d’apprendre le décès de Sebastian quelques jours avant ce qui aurait été son 30e anniversaire.

« Il laisse sa femme Salma, son fils Raheem né il y a tout juste un mois, sa mère Karron Meadows, ses frères Nathanael, Chris, Jr, Joseph, une sœur Emily et d’innombrables parents et amis.

« Sebastian a grandi à Hove en Angleterre, mais au cours des dernières années, il a fait sa vie à Dubaï où il avait un large cercle d’amis et était un leader dans l’adoption d’un mode de vie sain et de thérapies alternatives. »

« Sebastian était aussi un penseur profond qui aimait défier la sagesse acceptée », a-t-il ajouté.

« Il était aimé et respecté de tous ceux qui le connaissaient et restera à jamais dans les pensées de ses amis et de sa famille.

« En tant que famille, nous demandons maintenant gentiment de disposer d’espace et d’intimité pour célébrer sa vie et se souvenir du fils, du frère, du mari, de l’ami. »

Sebastian, à gauche, avait déménagé à Dubaï pour commencer une nouvelle vie avec sa femme Salma Crédit : Getty

La mère de Sebastian, Karron Meadows, a ajouté: « Toute notre famille pleure la perte énorme de notre fils et frère, Sebastian. Veuillez respecter notre chagrin et notre vie privée pendant que nous essayons de comprendre notre perte. »

Le frère Chris Eubank Jr a également rendu un hommage touchant en ligne.

Le joueur de 31 ans a écrit : « Mon frère Sebastian Eubank était un homme spécial… un homme juste… qui faisait toujours passer les autres avant lui.

« Un homme aux multiples talents, boxe, MMA, poésie, musique, coaching, cuisine, la liste est longue mais la chose la plus importante pour lui était d’aider les autres moins chanceux que lui. »

Écrivant à côté de photos de lui et de Sebastian, il a ajouté: « Je n’ai pas pleuré depuis que j’ai 12 ans… hier, j’ai pleuré toute la journée. Je suis désolé de ne pas être là pour surveiller tes arrières comme un grand frère est censé le faire .

« Je ne peux pas croire que tu es vraiment parti, mais tu seras toujours dans mon cœur, mon esprit et mon esprit. »

Des amis lui ont également rendu hommage en tant que « vrai gentleman » alors que la nouvelle de la tragédie était partagée.

L’ancien champion des poids lourds Frank Bruno a écrit sur Twitter : « Mon ami Chris Eubank et sa famille ce matin, j’ai appris le décès de Sebastian Eubank.

« Il a eu une carrière de boxe florissante et s’est battu en MMA un jour très triste pour la famille Boxing dans le monde entier RIP Alka Lion (son nom de combat). »

Les promoteurs internationaux de boxe Kalle et Nisse Sauerland ont également rendu hommage à Sebastian dans un message Twitter, affirmant qu’il était un « vrai gentleman ».

Ils ont écrit: « Nous avons eu l’honneur de promouvoir Sebastian Eubank. C’était simplement un vrai gentleman et un être humain sincère qui illuminait une pièce quand il entrait.

« Nos pensées et nos prières accompagnent toute la famille ».

Frank Warren, un promoteur de boxe propriétaire de Queensberry Promotions, a également rendu hommage en écrivant sur les réseaux sociaux : « Les pensées et les prières de tous à Queensberry accompagnent la famille Eubank en cette période horrible et tragique. RIP Sebastian Eubank ».

L’ancien champion du monde de boxe Joe Calzaghe a également ajouté ses condoléances en écrivant sur Twitter : « Vraiment attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Seb Eubank. Pensées et prières à Chris et à sa famille. »

Le super poids mouche britannique Kal Yafai a rendu hommage en écrivant sur Twitter: « Tellement triste, condoléances à la famille Eubank. »

Le formateur Shane McGuigan a déclaré: « Nouvelles dévastatrices concernant le décès de Seb Eubank. Mes pensées et mes condoléances vont à la famille Eubank. »

Le promoteur Eddie Hearn a déclaré: « Tellement attristé par la nouvelle du décès de Seb Eubank. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis. »

L’ancien attaquant de Liverpool, Robbie Fowler, a déclaré: « Comme c’est triste … de penser à toute la famille et aux amis de la famille Eubank pour leur perte. »