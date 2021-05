LE créateur de la série manga Berserk Kentaro Miura est décédé des suites de problèmes cardiaques à l’âge de 54 ans.

Son éditeur Hakusensha a confirmé que l’artiste était décédé le 6 mai 2021. Nous détaillons ici ce que nous savons.

Kentaro Miura, qui était surtout connu pour avoir créé la série de mangas Berserk, est décédé le 6 mai 2021 à l’âge de 54 ans. Crédit: AFP

Qui était Kentaro Miura?

Kentaro Miura était un artiste japonais de manga.

Il était surtout connu pour avoir illustré le populaire manga dark fantasy Berserk, qui a commencé à être publié en octobre 1989.

Son influence a été vue dans des jeux vidéo tels que Dark Souls et Final Fantasy.

La passion de Manga pour l’illustration a commencé à l’âge de 10 ans quand il dessinait des dessins animés de manga pour ses camarades de classe.

À 18 ans, il travaille ensuite comme assistant de l’auteur japonais Jyoji Morikawa, surtout connu pour avoir créé la série Anime Hajime no Ippo.

L’histoire de Berserk – pour laquelle il était le plus célèbre – s’est concentrée sur deux personnages principaux, le mercenaire solitaire Guts et Griffith, qui est le chef d’un groupe de mercenaires appelé «Band of the Hawk».

Le manga a été adapté en une série télévisée animée de 25 épisodes diffusée entre octobre 1997 et 1998.

Il a également été adapté dans une trilogie cinématographique comme Berserk: The Golden Age Arc est sorti en février 2012.

Depuis sa création, on pense qu’il y a environ 40 millions d’exemplaires de Berserk en circulation, ce qui en fait l’une des séries de mangas les plus réussies de tous les temps.

En 2002, Miura a reçu le prix culturel Tezuka Osamu – un prix annuel décerné aux artistes de manga pour leur travail.

Le 20 mai 2021, son éditeur Hakusensha a confirmé que l’artiste était décédé le 6 mai 2021 à l’âge de 54 ans.

Son travail de manga a eu une énorme influence sur la télévision et le cinéma Crédit: YouTube / IGN

Quelle était la cause du décès de Kentaro Miura?

La cause du décès de Kentaro Mirura était due à des problèmes cardiaques.

Plus précisément, il est décédé d’une maladie connue sous le nom de dissection aortique aiguë.

Après sa mort, de nombreux fans ont rendu hommage à l’artiste en ligne.

L’un d’eux a déclaré: «Merci d’avoir créé un manga inoubliable, intemporel et unique en son genre, Miura. Repose en paix. »

Un autre a déclaré: «Miura a laissé derrière elle l’une des plus grandes œuvres écrites mises sur papier. Un que je chérirai pour toujours. Que Dieu bénisse l’homme et qu’il repose pour toujours en paix.

Un troisième utilisateur de médias sociaux a déclaré: « Je suis sous le choc. Une nouvelle absolument tragique. »

Qu’est-ce que la dissection aortique aiguë?

La dissection aortique aiguë est une maladie cardiaque rare mais grave qui survient fréquemment chez les personnes dans la cinquantaine et la soixantaine.

Cela se produit lorsque l’aorte, qui est le plus gros vaisseau sanguin du corps qui provient directement du cœur, se déchire.

Le sang jaillit alors à travers la déchirure, provoquant la séparation et la dissection de l’intérieur et des couches de l’aorte.

Les symptômes de la maladie sont considérés comme similaires à une crise cardiaque telle que l’essoufflement.

Le traitement comprend une opération de réparation de la paroi de l’aorte ainsi que des médicaments pour réduire la pression artérielle.

Cependant, la dissection aortique est souvent mortelle.