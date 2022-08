Quelle était la cause du décès de Judith Durham et avait-elle des enfants ?

La chanteuse LÉGENDAIRE Judith Durham est décédée à l’âge de 79 ans des suites d’une longue maladie en août 2022.

Mais qui était-elle et quelle était la cause de sa mort ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui était Judith Durham ?

Judith a fait son premier enregistrement à seulement 19 ans.

Elle est ensuite devenue célèbre après avoir rejoint le groupe pop d’influence folk The Seekers en 1963.

Le quatuor est devenu le premier groupe australien à remporter un succès dans les charts aux États-Unis et au Royaume-Uni, vendant 50 millions de disques.

Les succès du groupe incluent : I’ll Never Find Another You, The Carnival is Over, Georgy Girl et A World of Our Own.

L’icône pop australienne Judith Durham a fait son premier enregistrement à 19 ans, avant de devenir célèbre avec The Seekers Crédit : AP

Quelle est la cause du décès de Judith Durham ?

Judith est décédée après une longue bataille contre une maladie pulmonaire.

Elle est décédée à l’hôpital Alfred de Melbourne dans la nuit du 5 août 2022, après avoir souffert de complications de sa maladie.

Les coéquipiers de Judith, Bruce Woodley, Keith Potger et Athol Guy, ont déclaré que leur vie avait été changée à jamais en perdant leur précieux ami de toujours et “étoile brillante”.

Écrivant sur les réseaux sociaux, ils ont déclaré: “Son combat a été intense et héroïque, ne se plaignant jamais de son destin et acceptant pleinement sa conclusion.”

“Son magnifique héritage musical Keith, Bruce et moi sommes si chanceux de le partager.”

Qui était le mari de Judith Durham, Ronald Edgeworth ?

Judith a épousé le directeur musical et pianiste britannique Ron Edgeworth en 1969.

Le duo a joué et enregistré ensemble en créant de la musique avec un mélange éclectique de styles, notamment country, folk, gospel, blues, pop, originaux et même classique.

Ils ont été mariés pendant 25 ans jusqu’à sa mort d’une maladie du motoneurone en 1994.

Judith Durham et Ronald Edgeworth ont-ils eu des enfants ?

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a décrit le musicien bien-aimé comme un “trésor national et une icône australienne”.

Écrivant sur Twitter, il a déclaré: “Judith Durham a donné la parole à un nouveau volet de notre identité et a aidé à ouvrir la voie à une nouvelle génération d’artistes australiens.”

Judith et Ronald n’ont pas eu d’enfants ensemble et ne sont pas connus pour avoir eu des enfants issus de relations antérieures.