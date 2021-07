Quelle était la cause du décès de Jeff LaBar ?

JEFF LaBar, guitariste du groupe glam rock Cendrillon, est décédé à l’âge de 58 ans.

La triste nouvelle a été confirmée par son fils Sebastian dans un message Instagram.

Qui était Jeff LaBar ?

LaBar était le guitariste de Cendrillon et a joué sur leurs quatre albums avant la séparation du groupe en 2017.

Il a remplacé le guitariste original du groupe Michael Schermick en 1985.

Cendrillon a vendu environ 15 millions de disques dans le monde.

Les deux premiers albums du groupe, Night Songs en 1986 et Long Cold Winter en 1988, ont tous deux été certifiés triple platine pour des ventes de plus de trois millions d’exemplaires chacun.

LaBar a également enregistré un album solo, One For The Road en 2014 et a également joué avec un certain nombre d’autres groupes, dont Cheap Thrill, Freakshow et les Naked Beggars.

Il était également connu en tant que gastronome et chef, collaborant avec le chef « Iron Mike » Rolchigo pour produire une sauce piquante qui, selon les rapports, était « presque prête à être produite » début juillet.

LaBar avait Sebastian avec son épouse de l’époque, Gaile LaBar-Bernhardt, qui aurait retrouvé son corps.

Il s’est blâmé pour la séparation du groupe, affirmant que sa forte consommation d’alcool était un facteur important.

« Je crois que tout est de ma faute », a déclaré le rockeur de Nobody’s Fool à Another FN Podcast en 2016.

« Ce n’est un secret pour personne que j’ai un problème d’alcool. Et il a montré son visage laid sur l’un de ces [cruises that Cinderella played]. Je suppose que c’est ce qui a causé une rupture.

« Quand je suis tombé sur l’un de ces bateaux de croisière devant tout le monde – comme, en gros, OD’d – c’est à ce moment-là que le groupe, et surtout Tom, a remarqué et s’est dit: » Qu’est-ce que le f ** k? « »

Jeff a ajouté : « C’est juste Tom et moi qui ne parlons plus. Et je ne peux que spéculer qu’il est très déçu et ne veut pas me voir mourir. Il ne veut pas me voir mourir.

Jeff LaBar est décédé dans son appartement de Nashville à l’âge de 58 ans Crédit : Getty Images – Getty

Quelle était la cause du décès de Jeff LaBar ?

LaBar serait décédé dans son appartement de Nashville, Tennesse, le 14 juillet.

La cause du décès n’a pas encore été donnée.

La mort de LaBar a été confirmée par son fils Sebastian, 28 ans, sur Instagram.

Il a écrit : « Alors je viens de recevoir l’appel. @jefflabar, mon père, mon héros, mon idole, est décédé aujourd’hui.

« Je suis actuellement à court de mots. Je t’aime pop ! Si vous le pouvez, partagez des photos ou des vidéos de tous les moments amusants que nous avons tous passés avec mon père. Ce serait vivement apprécié. »

Le co-fondateur de Stryper, Michael Sweet, a déclaré sur Twitter qu’il était « profondément attristé » par la mort de Jeff, le qualifiant de « gentil et très gentil ».

Le batteur de Poison Rikki Rockett a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il était « époustouflé » et qu’il ne pouvait « compter le nombre de concerts que nous avons tous fait avec Cendrillon et Poison ».

Le co-fondateur de Slaughter, Mark Slaughter, a écrit sur Twitter « Parti trop tôt. RIP Jeff LaBar », ajoutant une photo en noir et blanc de lui-même avec le rocker.