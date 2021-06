La star de l’EX-ASTON Villa, Dalian Atkinson, a été tuée après avoir reçu un Taser et reçu des coups de pied « comme un ballon de football » par un policier en août 2016.

Le flic Benjamin Monk a été emprisonné pendant huit ans après avoir été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable à la suite du décès du footballeur à Telford, dans le Shropshire, et sa cause de décès a été révélée.

Dalian Atkinson était un joueur d’Aston Villa Crédit : Getty Images – Getty

Qui était Dalian Atkinson ?

Né à Telford, dans le Shropshire, en 1968, il a fait son entrée sur scène à l’adolescence à Ipswich Town en 1985.

L’un de ses premiers moments d’éclat l’a vu réussir un triplé contre Middlesbrough alors qu’il n’avait que 20 ans.

Il a également aidé Villa à remporter la finale de la Coupe de la Ligue 1994 contre Manchester United.

Une carrière de 16 ans l’a vu jouer en Angleterre, en Espagne, en Turquie, en France, en Arabie saoudite et en Corée du Sud.

Ses frères et sœurs l’ont décrit comme gentil, attentionné, drôle et effronté.

Mais avant sa mort, des proches ont déclaré qu’il n’était « pas dans son état d’esprit » et qu’il souffrait de problèmes de santé, notamment de problèmes rénaux et d’une faiblesse cardiaque.

Son frère Paul, 55 ans, a déclaré qu’Atkinson avait agi de manière irrationnelle car il avait trop « peur de dormir » en raison des médicaments qu’il prenait après un traitement de dialyse.

Atkinson a eu une carrière de footballeur de 16 ans Crédit : Reuters

Quelle était la cause du décès de Dalian Atkinson ?

Le footballeur de Premier League, 48 ans, est décédé après avoir été touché par un pistolet Taser de 50 000 volts à Telford, dans le Shropshire, en août 2016.

Il a subi un Taser pendant 33 secondes, soit six fois plus longtemps que la durée standard de cinq secondes.

L’attaquant de 6 pieds 2 pouces s’est effondré sur la route avant que le policier Benjamin Monk ne lui donne plusieurs coups de pied « comme un ballon de football » avec une telle force que son sang a été retrouvé dans les lacets des bottes du flic.

Atkinson a reçu un traitement médical après avoir subi un arrêt cardiaque, mais a malheureusement été déclaré mort à l’hôpital vers 3 heures du matin.

Sa cause de décès a été enregistrée comme un arrêt cardiorespiratoire.

Les experts médicaux de l’accusation ont déclaré que malgré son mauvais état de santé, Dalian aurait survécu à la rencontre sans le long Tasering et les coups de pied à la tête.

Il a été inhumé lors de funérailles humanistes en novembre 2016.

De quelle accusation le PC Benjamin Monk a-t-il été reconnu coupable?

Le PC Benjamin Monk a été innocenté du meurtre mais reconnu coupable d’homicide involontaire.

Les jurés du Birmingham Crown Court ont mis 18 heures et 48 minutes pour parvenir à un verdict unanime sur l’officier, qui a affirmé qu’il avait craint pour sa vie par l’ancienne star du football.

On pense qu’il est le premier policier britannique à avoir été reconnu coupable d’avoir tué illégalement un membre du public alors qu’il était en service.

Le juge Melbourne Inman QC, enregistreur de Birmingham, a emprisonné Monk pendant huit ans à Birmingham Crown Court le 29 juin 2021.

Il a déclaré que l’officier devait purger au moins les deux tiers de sa peine en détention.

Lors de la condamnation, le juge a ajouté: « Vous vous êtes laissé tomber et avez laissé tomber la force.

« Bien qu’ils aient été difficiles, vous n’avez pas agi de manière appropriée dans les circonstances au fur et à mesure qu’elles se développaient et vous avez utilisé une certaine force pour donner deux coups de pied à la tête, ce qui était excessif et qui a été la cause de la mort de M. Atkinson.

« Le facteur aggravant évident est que vous avez commis cette infraction alors que vous étiez policier. »

Le PC Benjamin Monk a été reconnu coupable d’homicide involontaire mais innocenté du meurtre Crédit : PA