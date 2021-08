Quelle était la blague sur la greffe de rein de Selena Gomez dans The Good Fight ?

Les fans de SELENA Gomez ont critiqué le drame juridique de Paramount Plus The Good Fight.

La critique est venue après que l’émission se soit moquée de sa greffe de rein.

2 La greffe de rein de Selena Gomez a été moquée pendant The Good Fight Crédit : Instagram

Qu’a-t-on dit à propos de la greffe de rein de Selena Gomez dans The Good Fight ?

Le blague aux dépens de Selena diffusé le 15 juillet 2021 lors de l’épisode 4 de la saison 5 de la série dérivée de The Good Wife.

L’épisode était centré sur: « Quand un dirigeant d’un réseau de streaming de comédie, Del Cooper (Wayne Brady), demande à Liz de mener une lecture de sensibilité sur l’un de ses comédiens, toute l’entreprise finit par se battre pour savoir comment la comédie et » annuler la culture « entrent en collision. »

Au cours d’une scène, Marissa (Sarah Steele), Jay (Nyambi Nyambi) et Jim (Ifádansi Rashad) se sont réunis pendant que Jim imprimait des «feuilles d’autorisation» à donner à ses collègues.

Il a dit qu’ils l’étaient pour que les gens puissent avoir un laissez-passer pour faire une ou deux blagues controversées, mais Jay a ensuite demandé s’il y avait des sujets qui étaient complètement interdits.

2 La blague a eu lieu dans la saison 5, épisode 4, lorsque les personnages plaisantaient sur les sujets sur lesquels ils ne pouvaient pas faire de blagues Crédit : CBS / Le bon combat

Jim a répondu : « Euh, la nécrophilie ? »

Marissa a répliqué : « Non, ça pourrait être drôle », répond Marissa.

Jay a ajouté: « Autisme. »

Alors Jim a souri et a dit : « celle de Selena Gomez greffe du rein. »

Qu’ont dit les téléspectateurs de The Good Fight à propos de leur blague?

Les téléspectateurs ont critiqué la série pour avoir évoqué la santé de Selena et en avoir fait la lumière.

Un téléspectateur en colère a tweeté: « Tprendre quelqu’un [disease], la difficulté ou la lutte comme une blague est si cruelle.

« Arrête ça, car Selena a dû surmonter cette situation avec tous ses efforts, vous ne savez pas à quel point c’est difficile pour Selena. »

Un autre l’a qualifié d' »irrespectueux » et a déclaré à l’émission: « Vous lui possédez des excuses immédiatement! vous devriez être gêné de vous moquer d’une chose aussi délicate qu’une greffe de rein. »

Un troisième a dit aux scénaristes d’avoir inclus la blague : « Honte à vous. »

Quand Selena Gomez a-t-elle subi une greffe de rein ?

Selena avait besoin de greffe de rein en juin 2017.

C’est après avoir contracté lupus, une maladie auto-immune qui amène le corps à attaquer des parties saines de lui-même.

Elle fait partie d’une poignée de célébrités qui luttent contre « la maladie invisible ».

Toni Braxton, Kelle Bryan, Lady Gaga, Sceau et Nick Canon ont tous révélé de la même manière qu’ils combattent le lupus.

Qui a fait don d’un rein à Selena Gomez ?

La bonne amie et actrice de Selena Francia Raisa a fait don d’un rein à elle.

Mais des complications chirurgicales ont obligé Selena à subir une autre intervention d’urgence pour garder son nouveau rein en place.

Francia a dit W: « Quelques heures après notre opération, je me suis réveillé et j’ai reçu un texto d’elle qui disait : ‘J’ai vraiment peur.’ Mon rein était très actif et quand il s’est retourné, je me suis cassé une artère.

« Ils ont dû l’emmener [Selena] en chirurgie d’urgence et obtenir une veine de sa jambe et construire une nouvelle artère pour maintenir mon rein en place. Elle aurait pu mourir. »

Selena a déclaré plus tard: « Elle [Francia] m’a offert le cadeau et le sacrifice ultimes en me faisant don de son rein. Je suis incroyablement béni. Je t’aime tellement soeur.

Dans l’émission Today, Francia a révélé : « [Selena] va, ‘Je ne sais pas quoi faire, le [donor wait] la liste est longue de sept à dix ans. Et il vient de vomir hors de moi. J’étais comme, ‘Bien sûr, je vais me faire tester.' »