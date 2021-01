999: Quelle est votre urgence a déclenché la colère sur Twitter ce soir alors qu’une bande d’adolescents « avec de la drogue et une lame » a fait une descente dans un hôtel dans l’émission à succès Channel 4.

La police du South Yorkshire a eu du pain sur la planche quand elle a répondu à un appel concernant sept jeunes qui affirmaient être entrés par effraction dans l’hôtel pour chercher de la ferraille.

L’épisode était axé sur les crimes commis par des jeunes dans le Yorkshire du Sud, l’un des coupables gémissant que le couteau qu’il tenait n’était pas en fait un couteau, mais une lame Stanley.

Les téléspectateurs ont été étonnés de leur attitude quand l’un d’eux a écrit: « » Ce n’est pas un couteau, c’est une lame Stanley « # 999whatsyouremergency »

Un autre a tweeté: « Ouais les gars, pas du tout coupable de tout ce truc dans la poubelle, n’est-ce pas en essayant désespérément de te couvrir le visage. Pas de culpabilité? »

D’autres scènes ont vu un jeune de 15 ans avec son propre avocat en raison de ses contacts réguliers avec la loi.

Les téléspectateurs ont afflué sur les réseaux sociaux pour partager leur réaction face aux scènes, beaucoup la qualifiant de « préoccupante ».

L’un d’eux a tweeté: « # 999whatsyouremergency trucs inquiétants, les adolescents et les gangs. »

Un autre a écrit: « Les enfants comme ceux-ci n’ont aucun respect. »

D’autres ont cherché les causes profondes de la mauvaise conduite des enfants.

L’un d’eux a écrit: «Nous avons besoin de plus de clubs de jeunes à travers le pays, les enfants s’ennuient et ont besoin d’un endroit sûr pour rester et passer du temps avec leurs amis et ne pas avoir d’ennuis».

Appel téléphonique d’urgence de la mère pour signaler le viol de sa fille par son propre père au 999: Quelle est votre urgence?

L’épisode de la semaine dernière de l’émission percutante s’est concentré sur la façon dont la police gère les infractions sexuelles, avec des policiers qui assistent également à une agression sexuelle présumée à l’extérieur d’une boîte de nuit, à un cas d’exposition à la pudeur et à un homme accusé de viol domestique.

Les téléspectateurs ont été désemparés lorsque la dernière affaire a vu la mère d’une fille téléphoner au poste de police, avec l’émotion évidente dans sa voix alors qu’elle leur disait: « Ma fille est rentrée à la maison bouleversée, disant que son père l’avait ivre la nuit dernière et l’avait mise au lit avec lui …

« Et ils ont fait l’amour ou il l’a touchée. »