Quelle est votre santé cardiométabolique – et qu’est-ce que c’est, de toute façon?

5 facteurs influencent fortement votre risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, deux formes de maladies cardiovasculaires, sont les principales causes de décès aux États-Unis. Les facteurs de risque comprennent des antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire, de tabagisme, de diabète, d’hypercholestérolémie et d’hypertension artérielle. L’excès de poids augmente les chances que plusieurs de ces facteurs de risque se développent.

Avez-vous une santé cardiovasculaire optimale? Et avez-vous minimisé vos facteurs de risque de développer une maladie cardiovasculaire à l’avenir ? Malheureusement, les recherches suggèrent que peu de personnes aux États-Unis peuvent répondre oui à ces questions.

Qu’est-ce que la santé cardiométabolique ?

Votre système cardiovasculaire comprend votre cœur, votre sang et vos vaisseaux sanguins. La santé cardiométabolique est un terme qui fait référence à une combinaison de plusieurs de ces facteurs de risque. Pour estimer combien de personnes aux États-Unis ont une santé cardiométabolique optimale, des chercheurs ont publié dans le Journal de l’American College of Cardiology analysé les résultats de l’enquête de plus de 55 000 adultes aux États-Unis. Les mesures optimales ont été définies comme les cinq éléments suivants :

indice de masse corporelle et tour de taille dans des plages idéales

glycémie normale (sans prendre de médicaments pour abaisser la glycémie)

taux de cholestérol idéal (sans prendre de médicaments pour réduire le cholestérol)

tension artérielle normale (sans prendre de médicaments pour abaisser la tension artérielle)

aucun signe de maladie cardiovasculaire, comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral antérieur.

Les résultats sont là – et ils sont révélateurs

L’étude a révélé qu’en 2018, seulement 6,8 % de la population américaine avait une santé cardiométabolique optimale. C’est moins d’une personne sur 14 !

Les chercheurs ont également découvert que :

Les taux optimaux de santé cardiométabolique sont en baisse. Alors que 6,8 % de la population avait une santé cardiométabolique optimale en 2018, le taux était de 7,7 % en 2000 et de 8,4 % en 2004.

Alors que 6,8 % de la population avait une santé cardiométabolique optimale en 2018, le taux était de 7,7 % en 2000 et de 8,4 % en 2004. L’excès de poids et une glycémie élevée sont les principaux coupables. Entre 2000 et 2018, la proportion de personnes ayant un poids corporel idéal est passée de 34 % à 24 %, tandis que celles ayant une glycémie normale sont passées de 59 % à 37 %.

Entre 2000 et 2018, la proportion de personnes ayant un poids corporel idéal est passée de 34 % à 24 %, tandis que celles ayant une glycémie normale sont passées de 59 % à 37 %. Les disparités en matière de santé sont importantes. Par exemple, une mauvaise santé cardiométabolique était plus fréquente chez les personnes non blanches, de sexe masculin, pauvres, moins éduquées ou plus âgées. Cela peut refléter déterminants sociaux de la santécomme l’endroit où les gens vivent et travaillent.

Et une bonne santé cardiométabolique est peut-être encore plus rare maintenant que ne le suggère cette étude : ces données ont été recueillies avant la pandémie de COVID-19, et il existe des preuves que l’activité physique a diminué et les habitudes malsaines ont augmenté pendant les fermetures pandémiques.

De bonnes nouvelles sur la santé cardiométabolique parmi les mauvaises nouvelles

Bien que décevants, les résultats de cette dernière recherche ont offert de bonnes nouvelles.

Au sein du groupe d’âge le plus jeune (20 à 34 ans), la proportion de ceux dont la santé cardiométabolique est optimale a légèrement augmenté, passant d’environ 14 % en 2000 à environ 15 % en 2018.

Dans l’ensemble, les taux de cholestérol idéaux se sont améliorés, passant d’environ 30 % de la population en 2000 à 37 % en 2018.

De nombreux participants à l’étude avaient une santé cardiométabolique intermédiaire (pas mauvaise). Ils pourraient n’avoir besoin que d’améliorations mineures pour passer au groupe optimal.

Que pouvez-vous faire pour améliorer votre bilan de santé cardiométabolique ?

Lorsque des études révèlent que les Américains échouent en matière de mesures de santé et que des disparités en matière de santé existent entre différentes populations, il est facile de se décourager. Mais cela peut aussi être un appel personnel à l’action. Éviter une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral en valait la peine.

Pensez à votre propre santé cardiométabolique. Pourrait-il être mieux? De petites étapes gérables et une discussion avec votre médecin peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Faites vérifier votre tension artérielle, votre cholestérol et votre glycémie. Découvrez quelles étapes peuvent vous aider à les améliorer s’ils ne se situent pas dans une fourchette idéale. Faire suffisamment d’exercice, par exemple, peut aider les trois.

Perdez votre excès de poids grâce à une alimentation saine et en ajoutant plus d’activité physique à votre journée.

Arrêter de fumer. Bien qu’il ne soit pas inclus dans cette dernière étude, le tabagisme est l’un des facteurs de risque les plus importants d’une mauvaise santé cardiométabolique, ainsi que de nombreux types de cancer et d’autres problèmes de santé. Votre équipe de soins de santé peut vous aider à élaborer un plan pour cesser de fumer, qui peut inclure des médicaments, ou vous pouvez essayer les ressources gratuites sur smokefree.gov.

Améliorer la santé cardiométabolique peut être difficile à faire seul. Discutez avec votre médecin des mesures à prendre et de la meilleure façon de surveiller vos progrès.

La ligne du bas

D’après les résultats de cette recherche, peu d’entre nous en font assez pour prévenir la souffrance et la mort causées par les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et d’autres troubles cardiométaboliques, en particulier parmi certains groupes. La bonne nouvelle est qu’une grande partie du risque de maladie cardiométabolique est sous notre contrôle. Alors, retroussons nos manches et allons-y.

