Quelle est votre mémoire Android la plus appréciée ?

C’est jeudi, il est donc temps de se remémorer le passé, de se remémorer des temps meilleurs. Cela dit, j’aimerais poser une question à n’importe qui. Quel est votre meilleur souvenir Android ?

Pour moi, il y a un souvenir particulier auquel je reviens chaque fois que je veux me rappeler pourquoi Android est amusant. C’était vers 2010 et j’utilisais le Motorola DROID, je me dirigeais vers un délicieux petit-déjeuner mexicain avec une ex-petite amie à moi dans la région de la baie de San Francisco. Le même jour, je crois, un nouveau thème était tombé pour une ROM personnalisée que j’exécutais, quelque chose appelé Drop Theme (photo ci-dessus). C’étaient mes thèmes préférés absolus, et chaque fois qu’une nouvelle couleur était publiée pour eux, je les flashais.

Quoi qu’il en soit, je me souviens spécifiquement d’avoir téléchargé le thème sur mon OG DROID, puis d’être allé prendre le petit-déjeuner et d’avoir littéralement clignoté le thème à table pendant que nous attendions que notre nourriture arrive. Je me sentais comme un petit frère pirate Android, démarrant dans la récupération et sélectionnant le fichier .zip approprié, montrant ensuite mon nouveau thème brillant à ma petite amie de l’époque et elle était très impressionnée. En effet, c’était le bon temps.

Il y a quelque chose à propos de ce souvenir, car il résume mes sentiments sur la façon dont Android était d’une certaine manière. C’est toujours une excellente plate-forme, évidemment, mais nous ne sommes certainement plus ici pour présenter les vendredis à thème personnalisés.

Qu’en pensez-vous? Des souvenirs Android particulièrement intéressants que vous aimeriez partager avec le groupe ?