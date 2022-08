Quelle est votre histoire d’allaitement? Nous voulons de vos nouvelles.

L’American Academy of Pediatrics a récemment publié de nouvelles recommandations sur l’allaitement maternel encourageant les femmes à allaiter pendant deux ans ou plus, si cela est “mutuellement souhaité” par les mères et leurs bébés.

Mais bien sûr, allaiter pendant plus de deux ans – ou pour n’importe quelle durée – n’est pas toujours “désiré mutuellement” ou facile. L’allaitement demande du temps et de l’argent et peut être éprouvant physiquement et émotionnellement. Et pour de nombreux parents, ce n’est tout simplement pas possible.

“Vous pensez juste, ‘Si je pouvais, si je pouvais, si je pouvais’, mais c’est un peu hors de vos mains”, a déclaré Sarah Roy, une mère qui ne pouvait pas allaiter son bébé parce qu’elle suivait un traitement contre la leucémie. Le New York Times. “Beaucoup de gens ne comprennent pas ça.”