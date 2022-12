Quelle est votre finale de coupe du monde de rêve ?

De nombreux facteurs contribuent à ce que nous considérons tous comme notre finale de Coupe du monde de rêve. Une équipe, un joueur, un scénario ou une rivalité préférés sont autant de considérations pour faire du plus grand jeu le meilleur jeu.

Lors de la Coupe du monde 2022, il y a plusieurs chemins vers la gloire pour les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. En fait, rien qu’en regardant le World Cup Predictor, la phase de groupes offrait des perspectives fascinantes pour le tournoi. L’Angleterre peut affronter le Brésil dans un match historique. Ou, les fans modernes du sport peuvent voir l’Argentine combattre le Portugal. Lionel Messi peut combattre Cristiano Ronaldo alors que les deux règlent le débat pour le plus grand de tous les temps, ou, du moins, de cette génération.

Ensuite, il y a le chemin du scénario. Il y a un certain nombre d’outsiders pour atteindre les huitièmes de finale. L’Australie a terminé deuxième dans un groupe qui comprenait la France, le Danemark et la Tunisie. Il affronte l’Argentine pour bouleverser une autre équipe majeure en huitièmes de finale. Ou, le Maroc a terminé en tête de son groupe avec la Belgique et la Croatie. Le Maroc ressemble à une équipe tranquillement forte qui a le potentiel de faire quelque chose de spécial.

Pour de nombreux fans, la Finale de la Coupe du Monde de rêve inclut leur pays d’origine. Pour de nombreux lecteurs, et moi-même, ce sont les États-Unis. Bien que les Stars and Stripes n’aient jamais atteint ce stade, 2022 est le meilleur moment pour faire de ce rêve une réalité.

Une finale de coupe du monde de rêve

Par conséquent, j’ai deux finales de Coupe du monde de rêve. Le premier d’entre eux implique les États-Unis, et c’est un adversaire familier. Si les États-Unis devaient jouer contre l’Angleterre, ce serait l’adversaire ultime des Américains. Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas d’une “rivalité”, en soi, l’Angleterre et les États-Unis ont certainement des points communs et des échanges faciles entre leurs bases de fans. Le débat sur la question de savoir s’il s’agit de football ou de soccer, mis en lumière dans une récente publicité de Frito Lay, serait réglé.

Cela étant dit, la finale de Coupe du monde de rêve est le Portugal contre l’Argentine. Le concours entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo provoquerait l’arrêt du monde pendant quelques heures. Ces deux joueurs ont dominé le monde pendant plus d’une décennie. Alors que les deux sont au crépuscule de leur carrière, avec des déménagements potentiels dans des clubs plus petits à l’horizon pour Messi et Ronaldo, ce serait le meilleur moyen de clore une génération brillante.

Qu’en pensez-vous? En regardant le tableau de la Coupe du monde, quel affrontement potentiel en finale serait votre finale de Coupe du monde de rêve ?

PHOTO : IMAGO / Moritz Müller