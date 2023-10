Chère Amy : Je vous écris pour vous demander conseil sur ma prochaine fête prénuptiale.

J’ai une relation difficile avec mes parents et mes frères et sœurs et j’ai travaillé ces dernières années pour fixer des limites qui m’ont rendu plus heureux en général.

Je ne choisis plus de me sentir personnellement responsable de leur bonheur ou de leur réussite, car ils font leurs propres choix et résistent à l’aide.

Ce qui m’inquiète, c’est mes oncles et tantes.

Lors d’événements familiaux, ils me prennent chacun à part individuellement et attendent des détails et des conversations personnelles concernant mes parents et mes frères et sœurs.

Ils me font me sentir personnellement responsable de ces problèmes et le résultat est que je me sens mal pendant des mois.

Quelle est la manière polie de répondre à leurs questions sur ce qui est censé être un jour heureux pour moi ?

J’en ai marre que toute ma vie de famille tourne autour du drame de ma famille immédiate.

– Redouter l’inévitable dans l’Ohio

Chère Dreading : Les événements marquants (tels que les mariages et les célébrations qui les accompagnent) peuvent être angoissants, en particulier dans les familles comme la vôtre.

Vos oncles et tantes, qui vraisemblablement vous aiment et se soucient de vous, pourraient ne pas vous voir (ou vos parents) souvent ou en privé.

Même avec les motivations les plus aimables, ils profitent des réunions de famille pour obtenir des informations sur vos proches.

Une façon de mettre fin poliment à une question ou à une conversation inappropriée serait de regarder la personne dans les yeux, peut-être de lui toucher le bras, et de dire : « Ne faisons pas ça maintenant. Merci d’être venu sous ma douche. Je veux que tout le monde passe un bon moment aujourd’hui.

Vous dites qu’ils vous font sentir responsable des problèmes familiaux, mais la manière dont vous interprétez ces demandes et conversations dépend de vous.

Vous avez fait du bon travail en fixant des limites avec votre famille immédiate, difficile. Vous pourriez faire un travail par vous-même (ou avec l’aide d’un thérapeute) pour comprendre pourquoi le fait de percer ce voile vous amène à vous sentir responsable – et terrible – face à un drame familial que vous n’avez aucun rôle à perpétuer.

Chère Amy : Mon mari et moi avons réfléchi à l’idée d’envoyer notre fille aînée à l’école maternelle l’année prochaine.

Nous sommes tous les deux extrêmement nerveux à cause de l’état du système scolaire aux États-Unis. En même temps, je me demande s’ils seront un assez bon professeur pour ma fille.

En ce moment, elle va très bien ! Elle est si intelligente ! Elle pose des questions qui me font même faire des recherches !

Je m’inquiète juste pour son éducation à long terme, surtout pour tout ce qui concerne les mathématiques.

Est-il possible de l’instruire à la maison pendant quelques années et de l’envoyer ensuite à l’école ? Ou dois-je décider soit de faire l’école à la maison jusqu’à ce qu’elle obtienne son diplôme, soit de fréquenter l’école publique jusqu’à ce qu’elle obtienne son diplôme ?

Mon mari est convaincu que c’est à sens unique ou impossible. Par exemple, si nous commençons l’école à la maison, nous continuons jusqu’à ce qu’elle obtienne son diplôme.

– Je veux le meilleur

Cher, vous voulez le meilleur : Vous et votre mari ne semblez pas avoir fait de recherches superficielles sur vos options de scolarité. Contactez d’autres parents et recherchez les écoles locales et le soutien à l’enseignement à domicile.

Votre école primaire locale pourrait être géniale ! Et l’impact d’une expérience préscolaire de qualité sur votre fille durera de nombreuses années.

Oui, vous pouvez commencer à l’école et ensuite décider de faire l’école à la maison plus tard, mais pas si l’un des parents estime que c’est « à sens unique ou pas ».

Chère Amy : Vous avez récemment répondu à une lettre de « l’épouse de l’Ivy Leaguer » concernant un homme qui se sentait mal à l’aise de porter le logo de son école de l’Ivy League parce qu’il se sentirait comme un élitiste.

Je suis un vétéran de la Marine et je porte souvent une casquette avec le nom de mon ancien navire, une photo de celui-ci et les années de service. Je ne veux pas non plus être élitiste, mais je suis fier de mon service et la casquette est souvent un véritable sujet de conversation. Je rencontre aussi parfois d’autres personnes qui ont servi sur le navire.

Vos pensées, s’il vous plaît ?

– Vétérinaire de la Marine

Cher vétéran : Il ne fait aucun doute que servir notre pays dans l’armée vous place dans une catégorie de citoyens « d’élite », mais je ne crois pas qu’il soit élitiste de démontrer votre fierté de service et de sacrifice.

Les diplômés de l’Ivy League ont des raisons d’être fiers de leurs réalisations, mais à mon avis, obtenir un diplôme d’une faculté de droit de l’Ivy League, bien que stimulant, n’atteint pas le niveau de risque et de sacrifice que représente le service militaire.

Une autre différence entre vous et « Ivy Leaguer’s Wife » est qu’il ne veut pas porter le logo de son école. Tu fais! Après tout, c’est un pays libre (en partie grâce à vous et aux vôtres).

