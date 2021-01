Où est-il fabriqué?

Bien que certaines doses proviennent d’Europe dans un premier temps, la majorité proviendra de la chaîne d’approvisionnement britannique.

Dans un rapport exclusif du 16 janvier, le Telegraph a partagé des plans pour une nouvelle «super-usine» de 158 millions de livres sterling, qui produirait 70 millions de doses d’un vaccin d’urgence sur le sol britannique – suffisamment pour vacciner le pays entier contre de nouvelles souches de coronavirus dans les quatre mois. L’usine ouvrira plus tard cette année.

Avez-vous besoin de deux doses du vaccin Oxford?

La MHRA a recommandé aux plus de 18 ans de recevoir deux doses à administrer à un intervalle de quatre à 12 semaines.

Quand vais-je recevoir ma deuxième dose?

Le gouvernement a annoncé le 30 décembre qu’il retardait la deuxième dose de chaque vaccin afin d’atteindre autant de personnes que possible lors de la première série de vaccinations.

Le vaccin Oxford et le vaccin Pfizer / BioNTech seront administrés aux personnes en une seule injection, suivie d’une autre jusqu’à 12 semaines plus tard, afin d’étendre une certaine protection au plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible.

Ceci n’est cependant pas sans controverse.

Le Comité mixte du gouvernement sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) affirme que des données non publiées suggèrent que le vaccin Oxford-AstraZeneca est toujours efficace avec des doses à 12 semaines d’intervalle – mais Pfizer a déclaré qu’il n’avait testé l’efficacité de son vaccin que lorsque les deux doses avaient été administrées jusqu’à 21 jours. une part.

L’Organisation mondiale de la santé a recommandé un intervalle de quatre semaines entre les doses – à prolonger seulement dans des circonstances exceptionnelles à six semaines.

Les vaccins seront-ils distribués 24 heures sur 24?

Dans une nouvelle tentative d’accélérer la vaccination, Boris Johnson a annoncé que des centres de vaccination 24 heures sur 24 seront ouverts «dès que possible», le chef du NHS England confirmant le 17 janvier que plusieurs hôpitaux testeront des centres de vaccination 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. dans les dix prochains jours.

Matt Hancock, cependant, a déclaré à BBC Breakfast qu’une approche 24h / 24 et 7j / 7 était peu susceptible d’être « le facteur majeur » pour atteindre l’objectif de mi-février, mais il était « absolument » derrière « si cela contribuait à accélérer les choses ».

Des sources à Whitehall ont déclaré que des plans sont en place pour piloter un centre de vaccination de 24 heures pour tester la demande. Cela survient alors que les entreprises manufacturières ont dit aux ministres qu’elles ne seraient pas encore en mesure de produire suffisamment de vaccins si un déploiement de 24 heures était mis en place dans tout le pays.

Fournir des vaccins du jour au lendemain accélérera le déploiement et permettra au gouvernement d’atteindre son objectif de vacciner 32 millions de personnes – 60% de la population adulte britannique au printemps – annoncé le 11 janvier.

Ce vaccin peut-il aider les personnes âgées?

On craint qu’un vaccin Covid-19 ne fonctionne pas aussi bien sur les personnes âgées, tout comme le vaccin antigrippal annuel.

Cependant, les données de l’essai Oxford / AstraZeneca suggèrent qu’il y a eu des réponses immunitaires «similaires» chez les adultes plus jeunes et plus âgés.

Les résultats montrent que le vaccin est mieux toléré chez les personnes âgées que chez les jeunes adultes et produit une réponse immunitaire similaire chez les adultes âgés et jeunes.

Les femmes enceintes peuvent-elles se faire vacciner?

Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ont maintenant reçu le feu vert pour prendre les vaccins contre les coronavirus d’Oxford et de Pfizer après une évaluation des risques appropriée au cas par cas avec leur professionnel de la santé.

Il s’agit d’un renversement des avis antérieurs mis en place par mesure de précaution.

Traditionnellement, les femmes enceintes ne sont pas incluses dans les essais cliniques, mais à la suite d’un examen, la MHRA recommande que les femmes enceintes aient la possibilité de recevoir le vaccin, car il n’y a aucune preuve qu’elles seraient à risque.

Le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, a déclaré: « Notre conseil à ce jour a été que, étant donné que dans un manque initial de preuves sur une base de précaution, l’utilisation d’un vaccin n’était pas recommandée pendant la grossesse et les femmes qui allaitent ne devraient pas être administrées. le vaccin.

« Mais maintenant que nous avons examiné d’autres données qui sont devenues disponibles, la Commission des médicaments à usage humain a indiqué que le vaccin peut être envisagé pour une utilisation pendant la grossesse lorsque les avantages potentiels l’emportent sur les risques après une discussion individuelle avec chaque femme. »

Les personnes allergiques peuvent-elles se faire vacciner?

Le déploiement du vaccin Pfizer a été temporairement interrompu pour les personnes connues pour souffrir de réactions allergiques sévères à la suite d’une poignée d’événements indésirables lors de la distribution initiale du vaccin.

On craignait que cela s’applique également au jab d’Oxford.

Cependant, à la suite d’un examen, l’organisme de réglementation britannique a recommandé que les vaccins Pfizer et Oxford soient sûrs à administrer aux personnes souffrant d’allergies alimentaires ou médicales.

Seuls ceux qui ont des antécédents connus de réaction aux vaccins dans le passé doivent procéder avec prudence.

Sir Munir Pirmohamed, pharmacologue clinicien et généticien, et président du groupe de travail d’experts de la Commission sur la médecine humaine, a déclaré. « Nous sommes arrivés à la recommandation que les personnes ayant des antécédents connus de réaction à des ingrédients spécifiques du vaccin ne devraient pas en avoir. Mais les personnes allergiques à d’autres médicaments ou aliments peuvent recevoir le vaccin. »

Le Dr June Raine a ajouté qu ‘«au moins 800 000 personnes au Royaume-Uni, probablement un million et demi aux États-Unis» ont déjà reçu le vaccin Pfizer.

Il n’y a eu « aucune inquiétude supplémentaire et cela nous donne une assurance supplémentaire que le risque d’anaphylaxie peut être géré par des directives cliniques standard et une période d’observation après la vaccination d’au moins 15 minutes. »

Quand commencera le déploiement du vaccin Oxford?

Le déploiement du vaccin Oxford a commencé le 4 janvier.

M. Johnson s’est engagé à ce que le NHS s’engage à offrir une vaccination à tous les quatre groupes prioritaires d’ici le 15 février.

Pour aider à atteindre cet objectif, il existe déjà 595 sites dirigés par des médecins généralistes fournissant des vaccins et 180 autres seront mis en service, a-t-il déclaré. Il existe également 107 sites hospitaliers et 100 autres à venir.

En outre, le 7 janvier, le ministère de la Défense a révélé qu’il avait préparé un groupe de travail de «réserve» de 1 500 membres des forces armées qui sont prêts à travailler dans les centres de piégeage, si les vaccinateurs tombent malades, et que du personnel supplémentaire est nécessaire.

Le plan intervient après que le NHS a fait une demande formelle à la convention de l’Autorité civile (Maca) via l’aide militaire, pour que 133 membres du personnel de l’armée participent au programme de vaccination. Les travailleurs ont commencé leur formation le 4 janvier et commenceraient à administrer des vaccins à partir du 11 janvier.