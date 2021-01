Où est-il fabriqué?

Bien que certaines doses proviennent d’Europe dans un premier temps, la majorité proviendra de la chaîne d’approvisionnement britannique.

Avez-vous besoin de deux doses du vaccin Oxford?

La MHRA a recommandé aux plus de 18 ans de recevoir deux doses à administrer à un intervalle de quatre à 12 semaines.

Les vaccins seront-ils distribués 24 heures sur 24?

Boris Johnson a confirmé que des centres de vaccination 24 heures sur 24 seront ouverts «dès que possible». Le Premier ministre subit actuellement des pressions de la part des députés pour accélérer le calendrier de vaccination.

Matt Hancock, cependant, a déclaré à BBC Breakfast qu’une approche 24h / 24 et 7j / 7 était peu susceptible d’être « le facteur majeur » pour atteindre l’objectif de mi-février, mais il était « absolument » derrière « si cela contribuait à accélérer les choses ».

Des sources à Whitehall ont déclaré que des plans sont en place pour piloter un centre de vaccination ouvert 24 heures sur 24 afin de tester la demande. Cela intervient alors que les entreprises manufacturières ont dit aux ministres qu’elles seraient en mesure de produire suffisamment de vaccins si un déploiement de 24 heures était mis en place dans tout le pays.

Fournir des vaccins du jour au lendemain accélérera le déploiement et permettra au gouvernement d’atteindre son objectif de vacciner 32 millions de personnes – 60% de la population adulte britannique d’ici le printemps – annoncé le 11 janvier.

Le même jour que l’annonce, on a demandé aux ministres pourquoi les piqûres ne sont administrées que pendant la journée, alors que d’autres pays, comme Israël, qui a déjà vacciné un cinquième de sa population, continuent d’offrir des piqûres 24 heures sur 24.

Ce vaccin peut-il aider les personnes âgées?

On craint qu’un vaccin Covid-19 ne fonctionne pas aussi bien sur les personnes âgées, tout comme le vaccin antigrippal annuel.

Cependant, les données de l’essai Oxford / AstraZeneca suggèrent qu’il y a eu des réponses immunitaires «similaires» chez les adultes plus jeunes et plus âgés.

Les résultats montrent que le vaccin est mieux toléré chez les personnes âgées que chez les jeunes adultes et produit une réponse immunitaire similaire chez les adultes âgés et jeunes.

Brian Pinker a été la première personne à recevoir le vaccin. Le patient dialysé d’Oxford, âgé de 82 ans, a déclaré qu’il était « tellement heureux de recevoir le vaccin Covid aujourd’hui et vraiment fier que ce soit celui qui a été inventé à Oxford ».

Les femmes enceintes peuvent-elles se faire vacciner?

Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ont maintenant reçu le feu vert pour prendre les vaccins contre les coronavirus Oxford et Pfizer après une évaluation des risques appropriée au cas par cas avec leur professionnel de la santé.

Il s’agit d’un renversement des avis précédents qui avaient été mis en place par mesure de précaution.

Traditionnellement, les femmes enceintes ne sont pas incluses dans les essais cliniques, mais à la suite d’un examen, la MHRA recommande aux femmes enceintes d’avoir la possibilité de recevoir le vaccin car il n’y a aucune preuve qu’elles seraient à risque.

Le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, a déclaré: « Notre conseil à ce jour a été que, étant donné que dans un manque initial de preuves sur une base de précaution, l’utilisation d’un vaccin n’était pas recommandée pendant la grossesse et les femmes qui allaitent ne devraient pas être administrées. le vaccin.

« Mais maintenant que nous avons examiné d’autres données qui sont devenues disponibles, la Commission des médicaments à usage humain a indiqué que le vaccin peut être envisagé pour une utilisation pendant la grossesse lorsque les avantages potentiels l’emportent sur les risques après une discussion individuelle avec chaque femme. »

Les personnes allergiques peuvent-elles se faire vacciner?

Le déploiement du vaccin Pfizer a été interrompu pour les personnes connues pour souffrir de réactions allergiques graves à la suite d’une poignée d’événements indésirables lors de la distribution initiale du vaccin.

On craignait que cela s’applique également au jab d’Oxford.

Cependant, à la suite d’un examen, l’organisme de réglementation britannique a recommandé que les vaccins Pfizer et Oxford soient sûrs à administrer aux personnes souffrant d’allergies alimentaires ou médicales.

Seuls ceux qui ont des antécédents connus de réaction aux vaccins dans le passé doivent procéder avec prudence.

Sir Munir Pirmohamed, pharmacologue clinicien et généticien, et président du groupe de travail d’experts de la Commission sur la médecine humaine, a déclaré. « Nous sommes arrivés à la recommandation que les personnes ayant des antécédents connus de réaction à des ingrédients spécifiques du vaccin ne devraient pas en avoir. Mais les personnes allergiques à d’autres médicaments ou aliments peuvent recevoir le vaccin. »

Le Dr June Raine a ajouté qu ‘ »au moins 800 000 personnes au Royaume-Uni, probablement un million et demi aux États-Unis » ont déjà reçu le vaccin Pfizer.

Il n’y a eu « aucune inquiétude supplémentaire et cela nous donne une assurance supplémentaire que le risque d’anaphylaxie peut être géré par des directives cliniques standard et une période d’observation après la vaccination d’au moins 15 minutes. »

Quand commencera le déploiement du vaccin Oxford?

Le vaccin Oxford a commencé à être déployé dans tout le pays le 4 janvier.

Le gouvernement vise à ce que deux millions de personnes reçoivent leur première dose du vaccin Oxford ou du vaccin Pfizer dans les quinze jours dans le cadre d’une intensification majeure du programme d’inoculation.

Le jab d’Oxford sera administré dans six hôpitaux pendant les premiers jours à des fins de surveillance avant que la majeure partie des fournitures ne soit envoyée à des centaines de services dirigés par des médecins généralistes pour être déployée.

Des centaines de nouveaux sites de vaccination devraient être opérationnels au cours de la première semaine de janvier, alors que le NHS intensifie son programme de vaccination contre les coronavirus avec le vaccin nouvellement approuvé.

Jusqu’à un million de doses du vaccin seront disponibles pour un déploiement à travers le Royaume-Uni à partir du 4 janvier, les groupes vulnérables étant déjà identifiés comme la priorité pour la vaccination.

Une armée de plus de 10 000 médecins et bénévoles a été recrutée par le NHS pour aider à administrer le vaccin Oxford Covid-19.

M. Johnson s’est engagé à ce que le NHS s’engage à offrir une vaccination à tous les quatre groupes prioritaires d’ici le 15 février.

Pour aider à atteindre cet objectif, 595 sites dirigés par des médecins généralistes fournissent des vaccins et 180 autres seront mis en service plus tard cette semaine, a-t-il déclaré. Il y a également 107 sites hospitaliers et 100 autres plus tard cette semaine.

En outre, le 7 janvier, le ministère de la Défense a révélé qu’il avait préparé un groupe de travail de «réserve» de 1 500 membres des forces armées qui sont prêts à travailler dans les centres de piégeage, si les vaccinateurs tombent malades, et que du personnel supplémentaire est nécessaire.

Le plan intervient après que le NHS a fait une demande formelle à la convention de l’Autorité civile (Maca) via l’aide militaire, pour que 133 membres du personnel de l’armée participent au programme de vaccination. Les travailleurs ont commencé leur formation le 4 janvier et commenceront à administrer des vaccins à partir du 11 janvier.

Sept centres de vaccination ouvriront également dans des endroits tels que des stades sportifs et des centres d’exposition, y compris Derby Arena, qui a ouvert ses portes en tant que centre de vaccination le 7 janvier.

Le 8 janvier, le NHS England a déclaré que des lettres invitant les plus de 80 ans à se rendre dans les centres de vaccination de masse commençaient à atterrir sur des paillassons.

Les 130 000 premières invitations demandant aux personnes âgées de s’inscrire pour un jab dans les centres, qui ouvrent cette semaine, devaient arriver ce week-end, et plus de 500 000 suivront au cours des sept prochains jours.

Les lettres ont été envoyées à des personnes âgées de 80 ans ou plus qui vivent entre 30 et 45 minutes de route de l’un des nouveaux centres régionaux, avec des informations sur la façon dont elles peuvent réserver un créneau par téléphone ou via un service de réservation national en ligne.

Le Telegraph comprend également que le Premier ministre souhaite avoir établi 50 centres de vaccination de masse à travers l’Angleterre d’ici la mi-février pour aider à conduire le programme de vaccination de masse.

Les ministres espèrent que l’expansion rapide de ces centres régionaux produira deux millions de coups par semaine au début du mois prochain.

Le NHS a annoncé que les pharmacies de grande rue d’Angleterre seraient en mesure de distribuer des vaccins contre le coronavirus à partir du 14 janvier.

Les succursales Boots et Superdrug seront parmi les six magasins à travers le pays qui pourront administrer les jabs.

Boots à Halifax et Superdrug à Guildford seront dans le premier groupe à distribuer les injections, aux côtés d’Andrews Pharmacy à Macclesfield, Cullimore Chemist à Edgware, au nord de Londres, Woodside Pharmacy à Telford et Appleton Village à Widnes.

Les magasins ont été choisis parce qu’ils sont capables de livrer de gros volumes de médicaments et permettent une distanciation sociale, tout en offrant une diffusion à travers le pays.

D’ici la fin du mois, plus de 200 chimistes communautaires pourront administrer des vaccins, selon le NHS England.

