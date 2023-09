Quelle est l’odeur d’une momie ? Boisé et sucré, avec une « note de pistache »

Comme ça arrive5:37Quelle est l’odeur d’une momie ? Boisé et sucré, avec une « note de pistache »

Si vous pensiez que les momies égyptiennes antiques sentaient la pourriture et la pourriture, vous auriez complètement tort.

Les scientifiques ont recréé l’odeur du liquide d’embaumement utilisé pour préserver une femme noble il y a plus de 3 500 ans – et ils disent que c’est vraiment très agréable.

« L’arôme dominant est définitivement un parfum boisé rappelant celui du pin », archéologue Barbara Huber a dit Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

« Mais il y a aussi une pointe de bitume, un peu de cire d’abeille, quelque chose de sucré, et on peut même y déceler une note fraîche et citronnée de pistache. C’est donc une odeur très agréable. »

Huber, chercheur doctorant à l’Institut Max Planck de géoanthropologie en Allemagne, est l’auteur principal d’une nouvelle étude qui a utilisé une analyse détaillée de l’équipement de momification égyptien ancien pour recréer une expérience olfactive. C’était publié le mois dernier dans la revue Scientific Reports.

Ils ont surnommé leur création « Scent of Eternity » et elle fera partie d’une « expérience immersive et multisensorielle » au musée Moesgaard au Danemark le mois prochain.

Un pot canope en calcaire utilisé dans la momification de la dame égyptienne Senetnay, vers 1450 avant notre ère. (Musée August Kestner)

L’équipe a extrapolé les odeurs en analysant les composés trouvés dans les résidus de deux pots canopes – des récipients utilisés pour stocker les organes momifiés d’une personne – provenant de la tombe d’une noble appelée Senetnay.

Ils ont trouvé des traces de ce qu’ils soupçonnent être de la cire d’abeille, de l’huile végétale, des graisses, du bitume, une substance balsamique et divers types de résines d’arbres, dont le cèdre et le pin.

Les scientifiques qui ont identifié les matériaux ont ensuite travaillé avec la parfumeur française Carole Calvez et la muséologue sensorielle Sofia Collette Ehrich pour recréer le parfum en laboratoire.

« En travaillant avec le parfumeur, j’ai vraiment appris que mélanger les différents ingrédients est un art en soi », a déclaré Huber. « Et je dois dire que ce n’est pas une recréation absolue à 100 pour cent. C’est l’interprétation du parfum. »

De vastes réseaux commerciaux

Caroline Arbuckle MacLeod, archéologue à l’Université de la Saskatchewan, qui n’a pas participé à la recherche, l’a qualifiée de « vraiment excellente étude ».

« Il existe si peu d’études scientifiques sur les restes de matériaux de momification que chacune d’elles est vraiment très significative », a déclaré Arbuckle MacLeod à CBC.

« Cela nous permet de mieux comprendre comment ces recettes peuvent être différentes selon les individus et comment elles ont pu évoluer au fil du temps. »

Arbuckle MacLeod, qui étudie l’utilisation des cercueils en bois dans l’Égypte ancienne, était particulièrement intrigué par le fait que l’un des pots contenait le composé de larixol – qui, selon l’étude, suggère la résine de mélèze.

C’est surprenant, dit-elle, car les mélèzes poussent principalement en Europe.

« Il s’agit d’un commerce qui traverse la Méditerranée et se dirige vers les profondeurs de l’Europe, qui, à ce stade, se trouve dans le Nouvel Empire, ce serait très tôt pour cela », a-t-elle déclaré. « Ce serait donc plutôt phénoménal. »

En fait, la plupart des matériaux identifiés dans les bocaux auraient été importés d’ailleurs.

« Les ingrédients contenus dans le baume montrent clairement que les anciens Égyptiens s’approvisionnaient très tôt en matériaux au-delà de leur royaume », a déclaré Nicole Boivin, chercheuse principale du projet. a déclaré dans un communiqué de presse.

Ne te montre pas puant dans l’au-delà

Huber dit qu’il n’est pas surprenant que les anciens Égyptiens utilisaient des odeurs aussi agréables dans leurs baumes, compte tenu de ce que nous savons de leurs croyances.

« Le but principal de la momification était de préserver le corps pour l’au-delà. Mais il était également très important pour les anciens Égyptiens de ne pas puer dans l’au-delà », a-t-elle expliqué.

« Lorsque le corps est intact, alors votre âme peut revenir dans le corps dans l’au-delà et vous pouvez vivre pour l’éternité. Et si votre corps se décompose – et ils ont des images très vivantes à ce sujet dans leurs textes anciens – ils disent que le le corps devient d’innombrables vers.

Barbara Huber, scientifique à l’Institut de géoanthropologie Max Planck, examine Scent of Eternity en laboratoire. (Chris Leipold)

Et le parfum, dit Arbuckle MacLeod, était une partie très importante de la culture égyptienne antique.

Les femmes nobles étaient connues pour porter des cônes parfumés et les parfums étaient des éléments clés de nombreux rituels et traditions, y compris ceux exécutés pour honorer les morts.

« Il existe de nombreux textes dans l’Egypte ancienne qui montrent clairement que le parfum était pour eux un sens très évocateur et qu’ils l’utilisaient de différentes manières dans les temples et dans les tombes pour évoquer différents éléments spirituels », a-t-elle déclaré.

Huber espère que l’élément olfactif du musée Moesgaard donnera vie à l’histoire d’une manière très viscérale pour les gens.

« Vous n’y allez pas seulement pour voir différentes choses, ou les lire ou les entendre sur un audioguide. Vous devriez également pouvoir participer en quelque sorte, et être ramené par vous-même dans l’Égypte ancienne, et également avoir différents souvenirs et souvenirs. qui sont peut-être personnels », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisagerait de mettre en bouteille et de vendre le Scent of Eternity comme parfum ou diffuseur, elle a ri.

« Je pouvais tout à fait voir ça », a-t-elle déclaré. « Mais cela sort un peu de ma zone de confort. Je pense que je vais m’en tenir à la science et ensuite laisser d’autres personnes la commercialiser.