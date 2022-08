Quelle est l’importance des funérailles – Shaw Local

Les funérailles, sous leurs diverses formes, existent depuis des centaines d’années.

Ils existent comme un moyen formel et traditionnel de se réunir avec les autres et de partager nos sentiments, de reconnaître la mort d’un être cher et de montrer notre respect. Au-delà de ces objectifs fondamentaux, les funérailles sont souvent bien plus que cela.

Les funérailles existent pour l’expression émotionnelle et le soutien au deuil

Enterrer nos sentiments et ne pas les exprimer peut sembler compréhensible, surtout en public. Cependant, les funérailles sont conçues pour encourager exactement le contraire. Ils existent comme un lieu d’accueil pour exprimer nos sentiments et nos pensées, ce qui fait partie d’un rétablissement sain après un deuil. De plus, les funérailles accueillent le soutien des êtres chers, où chacun peut s’entraider pour faire face.

Les funérailles nous aident à faire face à la réalité et à trouver des réponses

Parfois, nous avons du mal à accepter la perte d’un être cher comme un fait. Nous ne voulons tout simplement pas le reconnaître ou le croire au début. Les funérailles peuvent aider à rappeler cette réalité et nous aider à accepter la perte de manière honnête et positive.

Alors que nous commençons à comprendre et à accepter notre perte, des questions peuvent surgir. Les funérailles sont un point de départ pour nous aider à trouver des réponses et à comprendre leur signification. Ils peuvent être le début de nouvelles façons d’honorer notre être cher perdu grâce au soutien et au deuil mutuel avec les autres.

L’expérience funéraire est saine

Bien que les services funéraires servent de moyen de rassembler et de se souvenir de ceux qui sont décédés, ils font également partie du processus de guérison des amis et de la famille survivants. Toute l’expérience est le début de ce qui peut nous permettre de partager nos sentiments avec les autres et de commencer une nouvelle relation avec l’être cher que nous avons perdu.

