Quelle est l’importance des avancées territoriales signalées par les forces ukrainiennes jusqu’à présent ?

L’Ukraine a signalé avoir regagné plus de terrain après avoir envahi les forces russes le long des fronts est et sud début juillet alors que sa contre-offensive se poursuit, après la libération d’un certain nombre de villages de première ligne en juin.

L’armée ukrainienne a repris 14,4 miles carrés de territoire lors de violents combats au cours de la dernière semaine du mois, selon la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar, alors que ses soldats progressaient près de Bakhmut et dans les directions Lyman, Avdiivka et Mariinka de Donetsk dans le Donbass. .

Sur ce total, 3,5 miles carrés étaient constitués dans l’est du pays, le succès que Mme Mailar a attribué à la partie ukrainienne « améliorant le fonctionnement opérationnel [tactical] position et alignement de la ligne de front ».

Les 10,9 milles carrés restants capturés se trouvaient dans le sud, ce qui porte la superficie totale reconquise dans le sud jusqu’à présent à 61,2 milles carrés, selon Kiev.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans un message à l’application de messagerie Telegram : « La semaine dernière a été difficile en première ligne. Mais nous progressons.

« Nous avançons, pas à pas ! Je remercie tous ceux qui défendent l’Ukraine, tous ceux qui mènent cette guerre vers la victoire de l’Ukraine !

Pour sa part, la Russie a déclaré qu’elle avait repoussé les attaques ukrainiennes à Bakhmut et dans la ville de Vuhledar, au sud d’une colline, alors que son ministre de la Défense sous pression, Sergei Shoigu, a nié que la rébellion de courte durée des mercenaires du groupe Wagner, qui les a vus occuper Rostov-on- Don et mars sur Moscou en signe de protestation le 24 juin, n’avait eu aucun impact sur ses opérations en Ukraine.

« La provocation n’a pas affecté les actions des groupes de l’armée [involved in the operation]», a-t-il déclaré lors d’une réunion ministérielle au Kremlin.

Après des mois de spéculations sur le moment où la contre-offensive ukrainienne pourrait commencer, des photographies et des vidéos non vérifiées ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux le dimanche 11 juin montrant ses soldats brandissant le drapeau bleu et jaune de leur pays en triomphe sur les villages de l’est de Storozheve, Blahodatne, Neskuchne et Makarivka à Donetsk, suggérant qu’ils avaient été repris aux troupes ennemies occupantes.

Mme Maliar a publié une de ces photos de Storozheve et a remercié la 35e brigade séparée de marines de l’avoir libérée et a ensuite signalé que l’Ukraine avait récupéré trois autres villages à Zaporizhzhia – Lobkove, Levadne et Novodarivk – et fait de nouvelles avancées près de Bakhmut, sur le front de Toretsk à l’est et vers la ville portuaire de Berdiansk.

Le drapeau national ukrainien flotte dans le village nouvellement libéré de Neskuchne à Donetsk (Oleksandr Ratushniak/Reuters)

« L’ennemi fait tout pour conserver les positions qu’il a saisies », a écrit Mme Maliar sur Telegram deux jours plus tard.

Elle a ajouté que les forces russes bénéficiaient d’un soutien aérien et bombardaient les troupes ukrainiennes d’intenses tirs d’artillerie et que ces dernières rencontraient « des champs de mines continus combinés à des fossés antichars ».

« Tout cela est combiné à des contre-attaques constantes d’unités ennemies sur des véhicules blindés et à l’utilisation massive d’ATGM [anti-tank guided missiles] et des drones kamikazes », a rapporté Mme Mailer.

Une équipe de journalistes de Reuters s’est ensuite rendue à Neskuchne, observant qu’aucun bâtiment n’avait été épargné par les combats, notant trois cadavres russes gisant sur la route et écrivant : « Le hameau était silencieux à l’exception du chant des oiseaux et des tirs d’artillerie au loin. ”

Depuis lors, deux autres villages ont été ajouté à la listece qui porte le total déclaré à neuf.

Kiev a imposé un silence strict à ses forces armées pour éviter de compromettre une opération qui, espère-t-il, reprendra des pans de terre et menacera éventuellement le pont terrestre que la Russie a établi pour l’approvisionnement de la Crimée occupée.

Concrètement, l’avance représentée par la reprise des villages ne représente que des gains modestes : Makarivka, par exemple, se trouve à environ cinq kilomètres de la ligne de front et à 90 kilomètres de la rive sud du pont susmentionné sur la mer d’Azov.

Mais la valeur symbolique de la progression la plus rapide de l’Ukraine depuis sept mois, après un hiver rigoureux, est évidente, un coup de pouce opportun au moral national pour une nation assiégée encore sous le choc de l’effondrement du barrage de Nova Kakhovka, qui aurait été détruit après avoir été miné par Des soldats russes, inondant les villes voisines à des kilomètres à la ronde et laissant les terres agricoles de la région inondées, ses récoltes ruinées et le bétail noyé.

Alors que la contre-offensive se poursuit, l’Ukraine mise sur l’énorme quantité d’armes, d’entraînement et de renseignements qu’elle a reçus de l’Occident, combinés à sa propre détermination sur le champ de bataille, à son sens tactique et à la motivation de chasser un envahisseur de son propre territoire, pour lui donner le bord dans le conflit.

Le pays sait également qu’il devra peut-être montrer des progrès significatifs au cours de l’été pour s’assurer que ses alliés internationaux démontrent le même niveau d’engagement à l’avenir.

Mais jusqu’à présent, la réponse a été positive, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ayant récemment déclaré au président américain Joe Biden : « Les Ukrainiens progressent, progressent. C’est encore tôt, mais ce que nous savons, c’est que plus les Ukrainiens sont capables de libérer de terres, plus ils auront une main forte à la table des négociations.

Le a répondu en annonçant qu’il commencera à fournir à l’Ukraine des bombes à fragmentation pour une utilisation « très prudente » sur son propre territoire contre les forces russes, bien qu’il ait précédemment critiqué l’utilisation de telles munitions par la Russie et l’opposition d’autres nations, dont 100 ont signé un traité de 2008. à Oslo, en Norvège, s’opposant à leur déploiement dans les zones de guerre.

Moscou s’est largement abstenu de reconnaître officiellement toute avancée ukrainienne, insistant sur le fait qu’il a constamment repoussé les attaques et infligé de lourdes pertes aux forces de l’opposition.

Une carte montrant plusieurs des villages libérés de l’occupation russe par l’armée ukrainienne (L’Indépendant/Datawrapper)

Des images non vérifiées diffusées sur les réseaux sociaux par des comptes pro-russes ont entre-temps montré des véhicules blindés américains et allemands détruits, clairement destinés à saper la confiance des alliés dans la cause ukrainienne.

Il est sans aucun doute trop tôt pour tirer des conclusions sur le sort de la contre-offensive de ces premières escarmouches, qui pourraient être davantage destinées à tester les défenses russes qu’à jalonner des gains terrestres majeurs.

L’Institut américain pour l’étude de la guerre a déclaré que l’Ukraine tentait « une opération tactique extraordinairement difficile, un assaut frontal contre des positions défensives préparées, encore compliqué par un manque de supériorité aérienne et ces assauts initiaux ne devraient pas être extrapolés pour prédire toutes les opérations ukrainiennes ». ”.

Ben Hodges, un ancien commandant des forces américaines en Europe, a déclaré au Center for European Policy Analysis que l’attaque principale, lorsqu’elle se produirait, devrait comporter plusieurs centaines de chars et de véhicules de combat d’infanterie.

« L’offensive a clairement commencé, mais pas je pense l’attaque principale », a-t-il déclaré.

« Quand nous verrons de grandes formations blindées rejoindre l’assaut, alors je pense que nous saurons que l’attaque principale a vraiment commencé. »

Cela correspond aux récents commentaires de Mme Mailar à la télévision nationale, lorsqu’elle a déclaré à la nation que les « principaux événements » de l’attaque restaient « devant nous », ajoutant : « Le coup principal reste à venir ».

Oleksandr Syrskyi, le commandant des forces terrestres ukrainiennes, a déclaré de la même manière Le gardien: « Je veux dire que notre force principale n’a pas encore été engagée dans le combat, et nous cherchons maintenant, sondons les endroits faibles dans les défenses ennemies. Tout est encore devant. »

Rapports supplémentaires par les agences