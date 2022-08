Quelle est l’importance de la résistance aux talibans en Afghanistan ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

Lorsque les talibans ont balayé l’Afghanistan et provoqué l’effondrement de son gouvernement soutenu par l’Occident l’année dernière, ils se sont déclarés le gouvernement légitime du pays et ont promis d’apporter enfin la paix et la sécurité au peuple afghan.

Cependant, un mouvement de résistance cherche à contester le régime taliban, renforçant son opposition à l’organisation dans la vallée du Panjshir.

“Il y a quelque chose là-bas… il y a du potentiel là-bas”, a déclaré Bill Roggio, rédacteur en chef du Long War Journal, à Fox News. “Ils ont fait cela dans le passé. Vous aviez l’Alliance du Nord auparavant, ce sont de fervents anti-talibans.”

Les commentaires de Roggio interviennent alors que le Front de résistance nationale (NRF) afghan, un groupe composé de volontaires locaux et d’anciens militaires et policiers afghans, a cherché à développer son mouvement au cours de l’année dernière. Les membres de l’organisation ont été forcés de se regrouper et de se réorganiser après l’effondrement du gouvernement afghan et le départ des forces militaires américaines, gagnant finalement un bastion dans la vallée historiquement anti-talibane du Panjshir.

La région éloignée de l’Afghanistan abritait autrefois l’Alliance du Nord, qui a mené une guerre civile contre les talibans après avoir pris le contrôle du pays pour la première fois en 1996. Après le 11 septembre 2001, des attentats terroristes aux États-Unis, aux États-Unis et les forces d’opérations spéciales alliées se sont associées aux combattants de l’Alliance du Nord pour renverser le gouvernement taliban.

POLITICO RAPPORTE LE RETRAIT DE L’AFGHANISTAN COMME LE «NUAGE FONCÉ» SUR LA COTE D’APPROBATION DE BIDEN, IL NE PEUT PROBABLEMENT PAS RÉCUPÉRER

Le leader du nouveau mouvement, Ahmad Massoud, a des liens profonds avec l’ancienne Alliance du Nord. Le père de Massoud, Ahmed Shah Massoud, était un dirigeant vénéré de l’ancienne organisation avant d’être assassiné par des agents d’Al-Qaïda deux jours avant les attentats terroristes aux États-Unis.

Ali Maisam Nazary, responsable des relations extérieures de la NRF, a déclaré à Fox News Digital que le jeune Massoud a inspiré la résistance croissante, qui, selon lui, continue de recruter de nouveaux combattants qui visent un jour à reprendre l’Afghanistan.

“Nous sommes partis de deux vallées”, a déclaré Nazary. “Aujourd’hui, nous sommes présents dans 12 provinces à l’intérieur de l’Afghanistan.”

Nazary s’est vanté que les forces de la NRF ont réussi sur le champ de bataille, affirmant qu’au cours d’une bataille, les combattants de la NRF ont capturé 40 forces talibanes, tandis que dans d’autres batailles récentes, ils en ont tué 40 autres.

LA CHINE FÉLICITE LES TALIBAN POUR FOURNIR UNE “MEILLEURE SÉCURITÉ” À L’AFGHANISTAN ET NOUS BLESSE À L’ANNIVERSAIRE DU RETRAIT

“Nous avons eu beaucoup de succès”, a déclaré Nazary. “Les talibans n’ont remporté aucune victoire militaire… ils ont montré leurs faiblesses et, en gros, toutes les options militaires qu’ils avaient, ils les ont épuisées.”

Nazary a déclaré que les talibans avaient amené de nombreuses forces dans la région, y compris certains de leurs combattants les plus élitistes ; cependant, il n’a eu que peu ou pas de succès pour éliminer la NRF. La NRF a eu plus de chance de recruter de nouveaux combattants en raison de son succès, a déclaré Nazary, aidant à développer ses forces en quelque chose qui, espère-t-il, pourra un jour monter une offensive capable de prendre du territoire.

Le récit peint par Nazary contraste fortement avec celui des talibans, qui ont fermement nié que des combats se déroulent dans la région. Peu de temps après que les dernières troupes américaines aient quitté l’Afghanistan, les talibans se sont battus avec les poches de résistance restantes dans la vallée du Panjshir, et ils prétendent maintenant avoir le contrôle total de la situation sécuritaire là-bas.

Roggio a déclaré qu’une partie du défi consistant à déterminer la force réelle de la résistance découle d’un manque d’informations fiables, notant que les talibans ont réussi à éloigner les combats des grandes villes et à les contenir dans les zones les plus reculées du pays. Il y a également un manque de reportages de la presse indépendante, qui dépend des talibans pour accéder à la zone et ne peut souvent voir que ce que les talibans veulent qu’ils voient.

‘SAUVER NOS ALLIÉS’ VP APPELLE LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT. POUR LES RETARDS DANS LE TRAITEMENT DU SIV AFGHAN : LES MAINS SONT « LIÉES »

Selon un rapport du Washington Post en juin, les habitants des vallées contestées ont jeté au moins quelques doutes sur le récit des talibans. Les informations faisant état de violents combats et de victimes se sont propagées de village en village, tandis que les pertes civiles ont également augmenté en raison des combats.

Roggio pense que la vérité se situe probablement quelque part entre les récits concurrents, affirmant que la NRF représente une menace pour les talibans, mais que les talibans conservent toujours le dessus en termes de zones qu’ils contrôlent et d’équipements qu’ils possèdent.

“Ils ne sont évidemment pas simplement une nuisance”, a déclaré Roggio à propos de la NRF.

Roggio a noté que la campagne de la NRF dépend actuellement principalement des tactiques de guérilla et qu’un mouvement croissant pourrait les aider à prendre le contrôle des zones contestées avec un fort sentiment anti-talibans. Cependant, pour que l’organisation réussisse vraiment dans ses objectifs à long terme, elle aurait besoin d’une sorte de soutien, très probablement de la part de pays amis de sa cause.

TIM KENNEDY REVIENT SUR LE RETRAIT BÂCHÉ DE L’AFGHANISTAN : “LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS AVEZ VU SUPERMAN SAIGNER”

Nazary passe une grande partie de son temps à faire pression pour obtenir un soutien international, se basant hors de Washington DC et du Tadjikistan dans le but de vendre la NRF comme un challenger légitime au régime des talibans, a-t-il déclaré à Fox News Digital. Il dépeint le combat comme une continuation de la guerre américaine et alliée contre le terrorisme, soulignant que les forces de la NRF se sont également engagées dans la lutte contre des organisations terroristes telles qu’al-Qaïda et l’État islamique.

“Nous ne caractérisons pas la résistance actuelle comme une guerre civile”, a déclaré Nazary. “C’est la poursuite de la guerre mondiale contre le terrorisme. Cependant, nos alliés ont abandonné la lutte il y a plus d’un an, et nous combattons tous seuls les terroristes internationaux.”

Cependant, trouver le soutien de la communauté internationale pour une nouvelle lutte contre le terrorisme en Afghanistan s’est avéré difficile, les gouvernements occidentaux montrant peu d’intérêt à soutenir un soulèvement armé contre les talibans.

Cette réalité est devenue plus claire en juillet lorsque le Département d’État américain a déclaré qu’il “ne soutenait pas l’opposition violente organisée” aux talibans. Au lieu de cela, les États-Unis appellent les différentes factions en Afghanistan à régler leurs différends par voie diplomatique.

LE ROYAUME-UNI ET LES ÉTATS-UNIS ONT RETENU DES TERRORISTES D’AFGHANISTAN PENDANT 20 ANS GRÂCE À NOTRE PARTENARIAT HÉROÏQUE

La position du département d’État n’a fait qu’accroître le sentiment d’abandon de la NRF après que les États-Unis ont mis fin à leur séjour en Afghanistan, a déclaré Nazary. Il a souligné qu’il y a un peu plus d’un an, le gouvernement américain avait soutenu l’armée afghane dans sa lutte pour résister à une prise de contrôle du pays par les talibans.

“Ils finançaient ces forces, ils soutenaient ces forces”, a déclaré Nazary. « Tout d’un coup, la politique a changé à 180 degrés. Comment était-ce légitime alors que l’OTAN était présente en Afghanistan, mais c’est illégitime aujourd’hui ?

“Pour autant que je sache, c’est la politique officielle des États-Unis, ce qui, à mon avis, est insensé, mais nous y sommes”, a déclaré Roggio à propos de la position du département d’État.

Cependant, Roggio pense que la NRF pourrait représenter une menace légitime pour le régime taliban, surtout si l’organisation finit par trouver une oreille sympathique de la part de la communauté internationale. Il a noté, cependant, que le groupe a un long chemin à parcourir et rencontrera d’importantes difficultés pour atteindre ses objectifs.

LA MAISON BLANCHE RÉDUIT UN MEMO DÉFENDANT LE RETRAIT DE L’AFGHANISTAN

“Il est difficile de juger de leur succès”, a-t-il déclaré. “Ils semblent être viables.”

Pour sa part, Nazary a adopté un ton optimiste, notant que la résistance au régime taliban n’en est qu’à la première phase. Il a fait valoir que la NRF continuera de développer ses capacités, affirmant que les dirigeants planifieront délibérément leur planification avant de passer à une phase offensive.

“En ce moment, il est facile pour nous de prendre le contrôle des districts… surtout dans le nord”, a déclaré Nazary. “Mais prendre un district est très différent du maintien du contrôle sur celui-ci. Nous voulons donc garantir qu’une fois que nous aurons commencé à prendre des districts… nous serons en mesure de maintenir le contrôle.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Nazary a déclaré que la NRF progresse lentement vers cet objectif et qu’elle n’est pas encore prête à entrer dans une nouvelle phase de la guerre. Il a cependant exprimé sa confiance dans la capacité du groupe à y parvenir.

“Nous sommes déterminés à continuer et nous sommes convaincus que les jours de l’occupation talibane dans le nord sont comptés”, a-t-il déclaré.