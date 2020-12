À quel moment un pays obtient-il l’immunité collective? Quelle partie de la population doit acquérir une résistance au coronavirus, que ce soit par infection ou par vaccination, pour que la maladie disparaisse et que la vie revienne à la normale? Depuis le début de la pandémie, le chiffre proposé par de nombreux épidémiologistes se situe entre 60 et 70%. Cette fourchette est toujours citée par l’Organisation mondiale de la santé et est souvent répétée lors des discussions sur l’évolution future de la maladie. Bien qu’il soit impossible de savoir avec certitude quelle sera la limite jusqu’à ce que nous l’atteignions et que la transmission s’arrête, il est important d’avoir une bonne estimation: cela donne aux Américains une idée du moment où nous pouvons espérer respirer à nouveau librement. Récemment, un personnage auquel des millions d’Américains recherchent des conseils – le Dr Anthony S.Fauci, conseiller à la fois de l’administration Trump et de la nouvelle administration Biden – a commencé à augmenter progressivement son estimation de l’immunité collective.

Au début de la pandémie, le Dr Fauci avait tendance à citer la même estimation de 60 à 70% que la plupart des experts fait. Il y a environ un mois, il a commencé à dire «70, 75 pour cent» dans des interviews télévisées. Et la semaine dernière, dans un entretien avec CNBC News, il a dit «75, 80, 85 pour cent» et «75 à plus de 80 pour cent». Lors d’un entretien téléphonique le lendemain, le Dr Fauci a reconnu qu’il avait lentement mais délibérément déplacé les poteaux de but. Il le fait, a-t-il dit, en partie sur la base de la nouvelle science et en partie sur son instinct que le pays est enfin prêt à entendre ce qu’il pense vraiment. Aussi difficile que cela puisse être à entendre, a-t-il déclaré, il pense qu’il faudra peut-être près de 90% d’immunité pour arrêter le virus – presque autant qu’il en faut pour arrêter une épidémie de rougeole. Interrogé sur les conclusions du Dr Fauci, d’éminents épidémiologistes ont dit qu’il avait peut-être raison. La fourchette initiale de 60 à 70 pour cent était sans aucun doute trop faible, ont-ils déclaré, et le virus devient de plus en plus transmissible, il faudra donc une plus grande immunité du troupeau pour l’arrêter. Le Dr Fauci a déclaré qu’il y a des semaines, il avait hésité à augmenter publiquement son estimation parce que de nombreux Américains semblaient hésitants au sujet des vaccins, qu’ils devraient accepter presque universellement pour que le pays obtienne l’immunité collective.

Maintenant que certains sondages montrent que beaucoup plus d’Américains sont prêts, voire désireux, pour les vaccins, il a déclaré qu’il pensait pouvoir transmettre le message difficile que le retour à la normale pourrait prendre plus de temps que prévu. «Lorsque les sondages ont indiqué que seulement environ la moitié de tous les Américains prendraient un vaccin, je disais que l’immunité collective prendrait 70 à 75 pour cent», a déclaré le Dr Fauci. «Ensuite, lorsque de plus récents sondages ont indiqué que 60% ou plus le prendraient, je me suis dit: ‘Je peux pousser cela un peu plus haut’, alors je est allé à 80, 85.« «Nous devons avoir une certaine humilité ici», a-t-il ajouté. «Nous ne savons vraiment pas quel est le nombre réel. Je pense que la fourchette réelle se situe entre 70 et 90%. Mais je ne vais pas dire 90%. » Cela pourrait être décourageant pour les Américains, a-t-il déclaré, car il n’est pas sûr qu’il y aura suffisamment d’acceptation volontaire des vaccins pour atteindre cet objectif. Bien que les sentiments concernant les vaccins dans les sondages aient rebondi cette année, plusieurs d’entre eux suggèrent qu’environ 20% des Américains disent qu’ils le sont ne veut accepter aucun vaccin. De plus, a noté le Dr Fauci, un chiffre d’immunité collective de 90% ou plus se situe dans la gamme de l’infectiosité de la rougeole. «Je parierais chez moi que Covid n’est pas aussi contagieux que la rougeole», dit-il. On pense que la rougeole est la maladie la plus contagieuse du monde; il peut persister dans l’air pendant des heures ou dériver à travers les évents pour infecter les personnes dans d’autres pièces. Dans certaines études sur des épidémies dans des casernes militaires bondées et des dortoirs d’étudiants, il a continué à transmettre jusqu’à ce que plus de 95% de tous les résidents soient infectés. Des entretiens avec des épidémiologistes concernant le degré d’immunité collective nécessaire pour vaincre le coronavirus ont produit une gamme d’estimations, dont certaines étaient conformes à celles du Dr Fauci. Ils sont également venus avec un avertissement: toutes les réponses ne sont que des «estimations approximatives».