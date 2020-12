Depuis le début de la pandémie, le chiffre proposé par de nombreux épidémiologistes se situe entre 60 et 70%. Cette fourchette est toujours citée par l’Organisation mondiale de la santé et est souvent répétée lors des discussions sur l’évolution future de la maladie.

Au début de la pandémie, le Dr Fauci avait tendance à citer la même estimation de 60 à 70% que la plupart des experts fait. Il y a environ un mois, il a commencé à dire «70, 75 pour cent» dans des interviews télévisées. Et la semaine dernière, dans un entretien avec CNBC News, il a dit «75, 80, 85 pour cent» et «75 à plus de 80 pour cent».

Lors d’un entretien téléphonique le lendemain, le Dr Fauci a reconnu qu’il avait lentement mais délibérément déplacé les poteaux de but. Il le fait, a-t-il dit, en partie sur la base de la nouvelle science et en partie sur son instinct que le pays est enfin prêt à entendre ce qu’il pense vraiment.

Aussi difficile que cela puisse être à entendre, a-t-il déclaré, il pense qu’il faudra peut-être près de 90% d’immunité pour arrêter le virus – presque autant qu’il en faut pour arrêter une épidémie de rougeole.

Interrogé sur les conclusions du Dr Fauci, d’éminents épidémiologistes ont déclaré qu’il avait peut-être raison. La fourchette initiale de 60 à 70 pour cent était sans aucun doute trop faible, ont-ils déclaré, et le virus devient de plus en plus transmissible, il faudra donc une plus grande immunité du troupeau pour l’arrêter.

Le Dr Fauci a déclaré qu’il y a des semaines, il avait hésité à augmenter publiquement son estimation parce que de nombreux Américains ne semblaient pas sûrs des vaccins, qu’ils devraient accepter presque universellement pour que le pays obtienne l’immunité collective.