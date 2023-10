Quelle est l’identité footballistique du Colorado après sa défaite contre l’USC ?

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

BOULDER, Colorado — Il y a eu 59 matchs de football universitaire impliquant des équipes FBS au cours de la semaine 5. Un seul d’entre eux a été un événement.

Il comportait une liste d’invités pour rendre les remises de prix envieuses. L’ancien as des Yankees de New York CC Sabathia était là, arborant un sifflet doré lors de sa passe de touche. À quelques pas de lui, Paul Pierce, membre du Temple de la renommée du basket-ball, a parlé poétiquement à un fan de jouer au cerceau à quelques pâtés de maisons alors qu’il était à l’université. Le rappeur Lecrae a pris des selfies, alors que Terrell Owens et Desean Jackson frôlaient une mer de recrues et certains des près de 900 membres accrédités des médias présents.

Il y a peut-être eu quelques matchs plus divertissants le week-end dernier, mais aucun n’a surpassé le voyage de l’USC au Colorado pour un thriller « Big Noon » en termes d’ambiance et de résultat final. C’était un joyau dans lequel les stars qui sortaient ont eu droit à un spectacle sous les Flatirons scintillants. Caleb Williams, vainqueur en titre du Heisman de l’USC, a ébloui avec une performance de cinq touchés, puis les Trojans ont tenu bon pour une victoire de 48-41.

« Ils ont été résilients. Ils n’ont pas abandonné lorsqu’ils ont eu de multiples occasions d’abandonner. Ils se sont battus jusqu’au bout », a déclaré l’entraîneur-chef du Colorado, Deion Sanders, l’homme que beaucoup sont venus voir, à propos de son équipe. « Nous devons juste résoudre les petits problèmes que nous rencontrons – et je ne sais pas si c’est à cause de l’âge, je ne sais pas s’il s’agit de nouveaux systèmes. Mais, dans l’ensemble, je suis vraiment fier non seulement de les jeunes hommes, mais les entraîneurs, les fans, le corps étudiant, vous tous. Je suis vraiment fier de la façon dont nous avons représenté Boulder.

Aussi fier qu’ait pu être Sanders, ceux qui ont quitté Folsom Field n’ont pas trouvé de réconfort dans le résultat final – peu importe à quel point le coup de pied final a pu être encourageant pour une base de fans désespérés de s’accrocher à tout semblant de football de qualité. Comme leur entraîneur-chef le comprend bien grâce à son passage dans la NFL, vous êtes ce que votre dossier dit que vous êtes, et les Buffaloes sont sortis de leur séquence la plus difficile du calendrier à 3-2.

« Nous venons de perdre. Ce n’est pas parce que c’est une grande équipe que nous levons notre casquette et qu’il est temps de nous faire exploser maintenant », a noté le quart-arrière Shedeur Sanders, rejetant rapidement l’idée selon laquelle perdre par sept points contre une équipe du top 10 était une perte. une victoire morale. « Une perte est une perte. »

Le résultat de samedi, même s’il s’agit d’une défaite, a un certain poids. Bien que peu d’acteurs du sport aient vraiment cru à ce groupe comme étant capable d’atteindre le championnat Pac-12 à Las Vegas, la croyance était prêchée au sein du programme que c’était le cas.

Bien que ces aspirations puissent désormais probablement être mises de côté, il existe un échantillon suffisamment bon pour réfléchir à ce qu’est désormais le football du Colorado sous Coach Prime.

Nous savons que les Buffs sont convaincants, attirant une audience télévisée tout au long de cette saison qui dépasse les cinq dernières années du football des Buffaloes réunies.

Nous savons qu’ils sont intéressants, avec une victoire en tirs de barrage contre une équipe du top 25 mélangée à deux délicieux retours en seconde période.

Nous savons qu’ils sont amusants, avec une équipe qui est 14e au pays pour les snaps offensifs et 12e avec neuf jeux de plus de 40 mètres.

Mais plus que tout, nous savons qu’ils sont imparfaits, ce qui ne devrait pas être surprenant après un changement radical de la liste qui comprenait 69 nouveaux boursiers.

« Nous n’avons pas encore d’identité », a fait remarquer Sanders samedi après-midi. « Je les mets au défi toute la semaine : ‘Quelle est l’identité ?’ Je ne sais pas qui nous sommes d’une semaine à l’autre. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Vous savez, d’un entraînement à l’autre, je le sais. Mais nous devons traduire cela dans les jeux. Donc nous recherchons toujours notre véritable identité.

Coach Prime peut dire qu’il est toujours à la recherche d’une identité, mais le fait est qu’il est un en développement au Colorado.

On s’attendait en grande partie à ce que l’offensive des Buffs les porte, et cela s’est produit jusqu’à présent – ​​bien que de manière plus unidimensionnelle que ne le souhaiterait le coordinateur offensif Sean Lewis. L’équipe est cinquième au niveau national en attaque de passe et 127e en ce qui concerne la gestion du football.

La ligne offensive a été considérée comme un point faible par presque tout le monde, et elle a d’une manière ou d’une autre dépassé les attentes. et devenir un talon d’Achille. Bien que l’USC n’ait éliminé Shedeur Sanders que trois fois, le Colorado a abandonné le deuxième plus grand nombre de sacs du pays.

Défensivement, les choses n’ont pas été roses non plus, et affronter consécutivement des adversaires du top 10 qui présentaient des candidats au trophée Heisman n’a pas aidé. Les Buffs se classent 123e en verges par jeu autorisé et sont le pire programme Power 5 en points par match autorisé. De plus, seuls Florida International et Vanderbilt ont abandonné plus de jeux de plus de 10 verges.

« Nous les avons énormément mis au défi à la mi-temps. Tout le monde dit qu’il veut la lumière jusqu’à ce qu’il veuille la lumière », a ajouté l’aîné Sanders. « Le problème avec la lumière, c’est qu’elle fait écho à vos imperfections. Nous les avons défiées. »

À l’exception d’un bon vieux « coup de pied » de la part de l’Oregon, l’équipe a bien réagi à l’adversité. Les Buffs se sont ralliés à trois reprises en seconde période pour battre TCU. Ils ont écrasé leur rival du Nebraska lors de leur premier match à domicile. Ils ont parcouru 98 verges en 90 secondes pour forcer la prolongation contre Colorado State.

Le match de l’USC semblait également avoir tendance à devenir un autre match de l’Oregon, avant que Shedeur Sanders ne se précipite de 25 mètres pour couronner un touché de 83 verges juste avant la mi-temps. La défense a procédé à un blanchissage au quatrième quart pour donner une chance aux Buffs, et l’entraîneur-chef et les joueurs étaient convaincus qu’ils n’étaient qu’à un coup de pied récupéré de la victoire.

Pourtant, 3-2 est 3-2 et personne à Boulder ne fuit cette marque malgré le progrès évident qu’elle représente dans le grand schéma des choses. L’équipe de l’année dernière, aussi différente soit-elle, a obtenu une note de 1-11 et était probablement la pire équipe Power 5 d’Amérique.

Le battage médiatique s’est-il fait un peu trop sentir après la défaite de TCU, suivie d’une victoire complète sur l’ancien ennemi du Big Eight, le Nebraska ? Indubitablement. Pourtant, il s’agissait également de loin de la séquence la plus difficile du calendrier, et les prochains matchs contre Arizona State et Stanford représentent une bonne opportunité de frapper à la porte de l’éligibilité au bowl avec cinq matchs restants au programme.

Considérant que le retour du meilleur joueur des Buffs se profile à l’horizon – et quelqu’un comme Travis Hunter n’aurait-il pas fait la différence dans une compétition aussi serrée contre les Trojans ? – c’est une véritable raison d’être optimiste pour l’avenir.

« Si vous ne voyez pas ce qui s’en vient avec le football de CU, vous avez perdu la tête… ou vous êtes juste un haineux pur et simple », a déclaré Deion Sanders, secouant la tête pour rejeter les sceptiques. « Si vous ne pouvez pas voir ce qui se passe, ce qui va se passer au cours des prochains mois, c’est que quelque chose ne va pas chez vous. »

Les Buffs pourraient bien devenir une force dans le football universitaire au cours des prochaines années, comme le prédit leur entraîneur-chef. Mais d’ici là, ils sont ce qu’ils sont en ce moment alors qu’ils traversent la conférence la plus difficile du pays.

Ils sont imparfaits, ils sont amusants et restent des séries télévisées incontournables.

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des médias tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer.

