Les Billboard Music Awards 2021 seront diffusés en direct le dimanche 23 mai 2021 sur NBC.

L’événement comprendra des performances musicales de DJ Khaled avec HER et Migos, BTS, Bad Bunny, Karol G, Chat Doja et SZA, Le weekend, Alicia Keys et bien d’autres.

Getty Images – Getty

Pink recevra le prix ICON lors de la remise des prix de cette année[/caption]

Quelle est l’heure des Billboard Music Awards 2021 et comment puis-je les regarder en direct?

le Prix ​​Billboard Music 2021 sera diffusé en direct le dimanche 23 mai à 20 h sur NBC.

Le spectacle sera diffusé en direct depuis le Microsoft Theatre en Los Angeles.

Le prix de cette année sera basé sur la période graphique du 21 mars 2020 au 3 avril 2021.

Les finalistes et gagnants des Billboard Music Awards sont basés sur les interactions clés des fans avec la musique, y compris l’audio, le streaming vidéo, les ventes d’albums et de chansons numériques, la diffusion à la radio et l’engagement social suivi par Billboard.

Getty Images – Getty

Les Billboard Music Awards 2021 seront diffusés en direct le dimanche 23 mai à 20h sur NBC[/caption]

Qui est l’hôte des Billboard Music Awards 2021?

Artiste et courant La voix entraîneur Nick Jonas sera l’hôte de la cérémonie de remise des prix.

Le matin du 23 mai, Jonas a partagé une vidéo sur son Instagram qui l’a montré sur les plateaux de la remise des prix.

Il a informé ses fans sur la vidéo en direct que les Jonas Brothers et Marshmello se produisaient ensemble.

«Nous répétons notre performance avec Marshmello», a-t-il déclaré sur la vidéo.

Getty Images – Getty

Le coach vocal Nick Jonas sera l’hôte de la remise des prix[/caption]

Plus tard, Joe, Kevin et Marshmello ont rejoint Jonas dans le chat en direct.

Alors que Joe a dit qu’il était «tellement excité» de se produire aux Billboard Music Awards, Kevin a dit qu’il se sentait «prêt», et Marshamello s’est dit «ravi» de jouer avec les Jonas Brothers.

Qui recevra le prix ICON?

Pink recevra le prix ICON et se produira au spectacle de ce soir.

Le prix ICON récompense des artistes exceptionnels qui ont atteint l’excellence dans les Billboard Charts et ont laissé une marque indélébile sur la musique.

Canard recevra le prix de l’artiste de la décennie.

Getty

Pink répète pour sa performance ce soir[/caption]





L’artiste canadien détient le titre du plus grand nombre de victoires aux Billboard Music Awards après avoir remporté 12 trophées en 2019, ce qui porte sa carrière à 27.

Trae Tha Truth recevra le prix Change Maker.

le HoustonLe rappeur et activiste social basé sur le marché recevra le prix pour son dévouement constant à lutter pour et à assurer l’équité sociale et médicale dans sa communauté.