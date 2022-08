Quelle est l’étoile à côté de la lune et pourquoi est-elle si brillante ?

Les STARGAZER peuvent remarquer une étoile brillante située près de la lune lorsqu’ils regardent le ciel nocturne.

Et beaucoup peuvent se demander ce qu’est exactement l’étoile près de la lune et pourquoi est-elle si brillante ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Quelle est l’étoile près de la lune ?

La lumière n’est pas réellement une étoile, bien qu’elle soit parfois appelée l’étoile du soir – c’est plutôt la planète Vénus et c’est la deuxième planète la plus proche du soleil.

La Lune, au cours de la première semaine de son orbite terrestre de 27 jours, glisse devant une multitude de planètes, provoquant des vues spectaculaires du ciel nocturne immédiatement après le coucher du soleil.

Il est le plus visible de novembre à décembre.

Cependant, comme c’est le troisième objet le plus brillant du ciel, il est le plus visible après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil.

L’étoile brillante située à côté de la lune est en fait Vénus

La planète se rapproche également de la Terre, ce qui la rend incroyablement facile à repérer.

Pourquoi pouvons-nous voir Vénus si clairement ?

Vénus est plus proche du Soleil que la Terre, elle orbite donc à l’intérieur de la trajectoire de la Terre.

La planète tourne autour du soleil tous les 224,7 jours.

Lorsqu’elle est de l’autre côté du Soleil, Vénus ne peut pas être vue, mais à mesure qu’elle se rapproche de la Terre, elle devient de plus en plus brillante, reflétant la lumière du Soleil.

Moins la planète peut être vue à mesure qu’elle se rapproche de la Terre, mais comme elle est plus proche, elle semblera plus grande dans le ciel.

Au fur et à mesure qu’il se rapproche de nous, il est visible le soir, puis lorsqu’il passe par son point le plus proche et s’éloigne à nouveau, il est visible le matin.

Le point le plus brillant de Vénus est connu comme sa “plus grande étendue illuminée” – lorsqu’il se rapproche le plus de nous, sans être directement entre nous et le Soleil.

Quelles sont les dernières nouvelles sur Vénus ?

En juin 2021, trois nouvelles missions vers Vénus ont été annoncées.

La NASA a annoncé qu’elle mettrait en place deux missions et l’Agence spatiale européenne a annoncé qu’elle mettrait en place l’autre.

Le 9 février 2022, la NASA a annoncé que le vaisseau spatial Parker Solar Probe avait capturé ses premières images en lumière visible de la surface de Vénus depuis l’espace lors de son survol de février 2021.

Des preuves possibles de la vie extraterrestre qui se cache sur la planète ont également conduit à l’annonce de nouvelles missions – en 2029, la mission DAVINCI + devrait traverser l’espace pendant six mois jusqu’à son arrivée sur Vénus.

Dans une interview exclusive avec The Sun, le Dr James Garvin, chercheur principal de la mission DAVINCI+ vers Vénus, a déclaré : « Cette quête d’habitabilité fait partie de notre recherche de signes de vie dans le cadre de la Nasa.

« Nous pouvons tous oser espérer. »

La mission DAVINCI+ sera équipée de caméras spéciales pour voir à travers l’atmosphère épaisse et d’une technologie supplémentaire pour mesurer le contenu chimique de cette atmosphère.

Cependant, lorsque DAVINCI + arrivera, une deuxième mission sera déjà en place – VERITAS est une autre initiative dirigée par la NASA.

Le Dr Anthony Freeman, responsable de programme au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a déclaré au Sun dans un e-mail : « VERITAS recherchera de la vapeur d’eau dans les panaches volcaniques – s’il en détecte, cela signifiera que de l’eau peut encore être trouvée à l’intérieur de Vénus.

“La découverte vérifiée de l’activité volcanique réécrirait l’histoire de notre planète sœur.”

Bien que les deux projets soient dans des années, ils espèrent enfin répondre à la question de savoir si Vénus était autrefois habitable ou non.