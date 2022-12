Quelle est l’étiquette de re-don ou de retour de cadeaux ?

C’est un problème courant. Après avoir déchiré le papier d’emballage et sorti un chandail trop petit de trois tailles – quelque chose que vous savez que vous ne porterez jamais – vous êtes soudainement confronté à l’embarras d’accepter un cadeau dont vous ne voulez pas.

Mais que devez-vous faire ?

Malgré les sourires de gratitude, ce n’est un secret pour personne que les destinataires de cadeaux n’ont pas toujours l’intention de conserver leurs cadeaux de vacances.

Lorsqu’il s’agit de re-offrir ou de rendre, cependant, il y a certaines eaux de l’étiquette qui nécessitent une certaine prudence – surtout si vous voulez éviter d’offenser grand-mère.

Un expert a pesé sur les choses à faire et à ne pas faire pour réemballer ou jeter les cadeaux cette saison des fêtes.

“Pensez aux circonstances et pensez aux conséquences [of re-gifting]», a déclaré Julie Blais Comeau, responsable de l’étiquette chez etiquettejulie.com, lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca.

« De qui vient-il ? Qui viendra le chercher ? Et en cas de doute, ne le faites pas. Gardez juste le cadeau.

Blais Comeau a prévenu que si vous soupçonnez votre belle-mère de chercher le nouveau bol de service qu’elle vous a offert à Noël dernier, « il vaut mieux le garder, ou l’exposer, ou l’utiliser quand elle entre. ”

Sans surprise, cela pourrait éviter une situation potentiellement délicate sur toute la ligne.

“Si quelqu’un pense à revenir, pensez à qui cela vient. Quelles seront les conséquences?” elle a dit.

Le re-cadeau, a conseillé Blais Comeau, pourrait être approprié, en particulier lorsque les gens se sentent «à court d’argent» ou lorsque les donateurs veulent être plus respectueux de l’environnement au lieu d’acheter de nouveaux produits.

Elle a ajouté que cela dépendait de la visibilité.

“Toi [should be] sûr que l’autre personne ne le verra pas, ailleurs dans un autre cercle », a-t-elle déclaré.

L’honnêteté est souvent un autre élément de l’étiquette de re-don appropriée.

“Si vous obtenez quelque chose et que vous voulez l’offrir à quelqu’un parce que vous pensez qu’il l’aimerait et qu’il l’apprécierait, vous pourriez être assez transparent et ouvert à ce sujet”, a-t-elle expliqué.

Blais Comeau a également proposé le script suivant comme exemple de la façon dont vous pourriez aborder la conversation :

“J’ai reçu ceci en cadeau et même si j’essaie de le mettre dans mon décor, je ne peux pas — mais je sais que c’est quelque chose qui serait absolument parfait pour vous dans votre maison.”

Blais Comeau a également averti que “si vous receviez un héritage ou quelque chose de sentimental, (ré-offrir ou rendre) serait un non-non”.

“Quelqu’un a investi son argent, il a investi son temps, il a pensé à vous. Accepter le cadeau gracieusement est la façon de le faire », a-t-elle expliqué.

« Acceptez gracieusement. Un cadeau est un cadeau.