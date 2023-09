Quelle est l’empreinte carbone d’un bâtiment ?

Alors que les bâtiments ne contribuent qu’à 6% des émissions mondialesla prise en compte de la consommation accrue d’électricité et des matériaux d’une structure peut tripler la taille de l’empreinte carbone d’un bâtiment, selon une étude. nouveau rapport par Generation, une société d’investissement durable. Historique données de l’Association internationale de l’énergie (AIE) montre que bâtiments n’ont pas fait de grands progrès dans la réduction de leur empreinte carbone, restant plus ou moins la même depuis 2010. Mais alors que la transition énergétique s’oriente vers plus d’électrificationl’utilisation efficace de l’électricité sera essentielle à la réduction des émissions dans les endroits où les gens vivent et travaillent tous les jours.

Le cycle de vie des émissions des bâtiments peut être divisé en trois catégories : matériaux et construction, exploitation et remplacement ou démolition. Ces phases représentent 30 %, 50 % et 20 % d’un les émissions du bâtimentrespectivement, selon le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD). Les auteurs du rapport affirment que trop peu d’attention a été accordée aux émissions indirectes ou intégrées produites par l’approvisionnement en matériaux et l’utilisation d’électricité. Les émissions indirectes diffèrent des émissions directes dans la mesure où les bâtiments eux-mêmes ne produisent pas d’électricité, par exemple, mais en consomment quand même. Pour fonctionner.

Demande croissante d’électricité dans les bâtiments



Alors que de plus en plus de maisons et de bâtiments commerciaux se tournent vers efficace Lumières LED, pompes à chaleur, et le chauffage solaire de l’eau, l’approvisionnement en électricité doit toujours être envisagé. Même si l’électrification des bâtiments est susceptible d’imposer de nouvelles charges excessives sur le réseau électrique, la technologie offre un moyen d’éviter ce résultat. En fait, les auteurs du rapport Génération Selon certaines affirmations, les bâtiments pourraient devenir un atout majeur pour le réseau électrique, aidant à équilibrer les fluctuations de l’approvisionnement en électricité à mesure que de plus en plus d’énergies renouvelables se connectent au système.

Une façon d’y parvenir pourrait consister à demander aux compagnies d’électricité d’envoyer des signaux aux équipements des clients pour gérer la demande. La Californie a déjà créé un précédent en matière d’électricité gestion de la demande, où les fournisseurs d’électricité proposent des tarifs opt-in basés sur les coûts de l’électricité en temps réel. Les tarifs basés sur les coûts incitent les clients à utiliser l’électricité lorsque le réseau est le plus propre et que la demande est la plus faible.