Le vaccin Oxford et le vaccin Pfizer / BioNTech seront administrés aux personnes en une seule injection, suivie d’une autre jusqu’à 12 semaines plus tard, afin d’étendre une certaine protection au plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy