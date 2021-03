Pourquoi y a-t-il des inquiétudes à propos du jab AstraZeneca?

Tous les principaux pays européens ont suspendu l’utilisation du jab AstraZeneca après qu’une vague de nations a annoncé des arrêts temporaires de leurs programmes la semaine dernière.

La Norvège et l’Autriche ont été les premières à tirer la sonnette d’alarme – l’Autriche a signalé qu’une personne avait reçu un diagnostic de caillots sanguins et était décédée 10 jours après avoir reçu la vaccination. Un autre a été hospitalisé pour une embolie pulmonaire (blocage des artères des poumons) après avoir été vacciné.

Puis le Danemark a annoncé que quelqu’un était mort après avoir reçu le coup et est devenu le premier pays à suspendre son programme AstraZeneca.

Cela a incité d’autres pays, dont la Norvège, les Pays-Bas et l’Irlande, à emboîter le pas. La Thaïlande a également suspendu son programme mais l’a maintenant relancé.

L’Allemagne a signalé des cas de caillots sanguins cérébraux et son organisme de réglementation des vaccins, l’Institut Paul Erhlich, a déclaré que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires.

Cependant, le 18 mars, les régulateurs ont statué que le vaccin Oxford / AstraZeneca est sûr et que ses avantages «l’emportent de loin sur les risques.

Les régulateurs britanniques et européens ont publié des revues de sécurité du vaccin qui ont révélé que ceux qui le reçoivent n’ont pas plus de risque de caillots sanguins que les personnes qui n’en ont pas.

L’Organisation mondiale de la santé a quant à elle cherché à calmer les craintes des responsables africains quant à la sécurité du vaccin Oxford-AstraZeneca.

Le Dr Richard Mihigo, responsable de la vaccination à l’OMS en Afrique, a souligné que le vaccin est sûr à utiliser sur la base des preuves actuelles.

Le vaccin AstraZeneca a été salué comme un changement potentiel pour le continent car il est bon marché et peut être stocké et transporté facilement, ce qui le rend efficace dans les pays avec une infrastructure de soins de santé limitée.

Une vingtaine de pays africains ont déjà reçu des milliers de vaccins dans le cadre du programme d’échange de vaccins Covax dirigé par les Nations Unies.

Doit-on s’inquiéter?

Sur les 17 millions de personnes en Europe qui ont reçu le vaccin, il y a eu 15 événements de thrombose veineuse profonde et 22 événements d’embolie pulmonaire.

Les caillots sanguins sont une affection courante, en particulier chez les personnes âgées qui sont actuellement prioritaires pour la vaccination.

Étant donné qu’une personne sur 1000 souffre de caillots sanguins chaque année, nous nous attendons à ce que sur les 17 millions qui ont été vaccinés, 17 000 d’entre eux obtiennent un caillot sanguin au cours des 12 prochains mois, soit environ 320 personnes chaque semaine.

AstraZeneca a souligné que lors des essais cliniques, il y avait moins de caillots sanguins chez ceux qui avaient reçu le vaccin que chez ceux qui ne l’avaient pas reçu.

La coagulation sanguine est une affection très courante chez les patients atteints de Covid et il est difficile de savoir si l’une des personnes signalées comme étant décédées ou ayant souffert de caillots sanguins était réellement atteinte de la maladie.

Compte tenu du petit nombre de personnes qui ont souffert de caillots sanguins et du grand nombre de personnes qui ont reçu le vaccin, le lien semble très ténu.

La MHRA a exhorté les gens à continuer de recevoir le vaccin, soulignant que les chances de coagulation sanguine sont d’un sur un million.

Le lien entre le vaccin AstraZeneca et les caillots sanguins: pourquoi le vaccin est-il sûr

Qu’ont dit les experts?

Le 18 mars, l’Agence européenne de médecine a conclu que le vaccin AstraZeneca était un «vaccin sûr et efficace».

Emer Cooke, chef de l’EMA, a déclaré que le vaccin Oxford / AstraZeneca n’est pas associé « à une augmentation du risque global d’événements thromboemboliques et de caillots sanguins ».

Cependant, les scientifiques ont conclu qu’ils ne pouvaient pas entièrement exclure le lien entre les « troubles de la coagulation rares et inhabituels mais très graves » et les vaccins et ont déclaré qu’une enquête plus approfondie était nécessaire.

Le vaccin est-il efficace chez les personnes de plus de 65 ans?

Alors que certains pays européens étaient initialement incertains quant à l’efficacité du vaccin chez les plus de 65 ans, de nouvelles données sur l’efficacité du vaccin AstraZeneca ont « justifié » la décision du Royaume-Uni de le déployer aux groupes plus âgés, a déclaré le médecin-chef adjoint de l’Angleterre. .

Le Professeur Jonathan Van-Tam a déclaré que le Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) avait estimé qu’il n’était « pas immunologiquement plausible » que le vaccin fonctionne dans les groupes d’âge plus jeunes et non plus âgés.

Le Royaume-Uni reste convaincu que le vaccin est efficace pour les plus de 65 ans, a également déclaré Munir Pirmohamed lors d’un point de presse de la MHRA.

«Depuis (l’approbation initiale), nous avons vu plus de données provenant d’AstraZeneca alors que de plus en plus de personnes terminent l’essai, ce qui souligne à nouveau que l’efficacité chez les personnes âgées est constatée et qu’il n’y a aucune preuve de manque d’efficacité», a-t-il déclaré.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a déclaré que son analyse montrait un taux de notification de trois effets secondaires suspectés pour 1000 doses de vaccin administrées – les problèmes signalés étant similaires à ceux du vaccin annuel contre la grippe.

Le Dr June Raine, directeur général de la MHRA, a déclaré: «Les vaccins sont le moyen le plus efficace de se protéger contre Covid-19 et de sauver des vies et de prévenir les complications graves de ce terrible virus.

«Les données que nous avons collectées fournissent une assurance supplémentaire que les vaccins Covid-19 sont sûrs et continuent de répondre aux normes réglementaires rigoureuses requises pour tous les vaccins.

« Nous restons convaincus que les avantages de ces vaccins l’emportent sur tous les risques. »

Lire la suite: La réponse allemande au vaccin d’Oxford est un coup injuste pour les scientifiques britanniques et causera des inquiétudes inutiles

Pourquoi l’UE se disputait-elle avec le Royaume-Uni au sujet des exportations de vaccins?

L’Union européenne et le Royaume-Uni ont été impliqués dans une rangée sur les exportations de vaccins après que l’UE a exigé l’accès aux vaccins AstraZenca qui étaient fabriqués au Royaume-Uni.

Cette demande de l’UE était une tentative de compenser un déficit de leur offre après que la société pharmaceutique anglo-suédoise a déclaré qu’elle ne pouvait fournir qu’un quart des jabs – 31 millions au lieu des 80 millions initiaux qu’elle visait dans le premier. trimestre de l’année.

Alors que la Grande-Bretagne a utilisé des procédures d’urgence pour accorder l’approbation de mise sur le marché du vaccin AstraZeneca et a signé un contrat avec l’entreprise trois mois avant Bruxelles, l’UE a utilisé un processus plus lent supervisé par l’Agence européenne des médicaments.