Quelle est l’efficacité des aides auditives en vente libre ?

Avec une étagère pleine de dispositifs de suivi de la santé qui peuvent nous donner des données sur notre fréquence cardiaque, notre cycle de sommeil et plus encore, il est logique que l’un des appareils de santé portables d’origine – l’aide auditive – obtienne une nouvelle image de marque.

En octobre dernier, la Food and Drug Administration des États-Unis a assoupli les règles de vente des aides auditives, les rendant disponibles dans les magasins et les pharmacies à travers les États-Unis sans avoir besoin d’une ordonnance ou d’un appareillage professionnel par un professionnel de la santé auditive.

Les aides auditives en vente libre (OTC) sont destinées aux adultes ayant une perte auditive légère ou modérée – les enfants, les personnes ayant une perte auditive sévère ou des raisons de croire qu’un autre problème de santé affecte leur audition doivent toujours être vus par un professionnel de la santé pour trouver le meilleur ajustement. Et avant que quiconque ne commence sa recherche d’une aide auditive en vente libre, il y a des considérations particulières que vous devez prendre en compte et des choses à savoir avant d’acheter une paire d’aides auditives au magasin.

Si vous êtes dans une position où vous envisagez une aide auditive (peut-être avez-vous un difficile d’entendre les gens parler dans une pièce bruyante ou vous augmentez le volume de votre téléviseur), vous vous demandez peut-être comment ils se compareront aux modèles de prescription de la génération précédente. Alors que l’achat de gré à gré pourrait potentiellement vous faire économiser quelques milliers de dollarsles aides auditives sur ordonnance peuvent être équipées d’avantages tels que le streaming Bluetooth, comme Soundly, un site Web de comparaison d’aides auditives, fait remarquer. (Vous avez besoin d’un raccord professionnel pour obtenir le plus récent Aide auditive Phonakpar exemple.) Ajoutez au fait que les appareils OTC n’ont été commercialisés qu’il y a six mois, et cela rend difficile une comparaison directe.

Pourtant, il existe des recherches prometteuses sur l’efficacité des aides auditives en vente libre. Voici ce que nous savons maintenant.

Comment les aides auditives OTC se comparent aux appareils équipés par des professionnels

Les aides auditives OTC sont une idée assez nouvelle – elles sont sur le marché depuis moins d’un an. Ainsi, la recherche comparant les aides auditives ajustées par un audiologiste à un appareil que vous avez acheté chez Best Buy prendra du temps.

Une étude publiée le mois dernier dans le JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery a été la premier du genre à comparer les aides auditives OTC aux aides auditives sur ordonnance. Dans un essai clinique randomisé, des données ont été recueillies auprès de 64 adultes qui ont reçu soit une aide auditive auto-ajustée (la Lexie Lumen), et les étapes nécessaires pour l’installer à la maison, ou le même appareil par Lexie Hearing mais ajusté par un audiologiste. Au bout de six semaines, il n’y avait aucune différence dans l’efficacité de l’aide auditive entre les deux groupes, ce qui suggère que de nombreux adultes pourront obtenir le même avantage d’aides auditives courantes comme le Lexie Lumen, qu’ils l’adaptent ou non eux-mêmes. ou faites-le faire par un professionnel à la clinique.

La plus grande mise en garde de cette étude était qu’elle comparait la même aide auditive. Les aides auditives sur ordonnance sont des appareils différents des aides auditives en vente libre, bien que ces dernières puissent commencer à rattraper leur retard à mesure que le marché change et que les entreprises commencent à essayer de se concurrencer.

Les aides auditives en vente libre et sur ordonnance sont-elles réglementées différemment ?

Les deux types d’aides auditives sont des dispositifs médicaux réglementés par la FDA. Cela signifie que les aides auditives OTC que vous pouvez acheter en magasin sont différent des produits d’amplification sonore personnels vous pouvez également vous procurer au comptoir (les gens peuvent utiliser les PSAP pour la chasse, par exemple).

De nombreuses personnes attendront plusieurs années après avoir remarqué les premiers signes de perte auditive pour obtenir une aide auditive, en raison des barrières de coûtsla croyance qu’une aide auditive n’en vaudra pas la peine et la la stigmatisation autour de les porter. Le temps nous dira comment les aides auditives OTC se façonnent vraiment, mais leur accessibilité et leur design souvent élégant les mettront, espérons-le, entre les mains des personnes qui en ont besoin.