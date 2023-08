Quelle est l’arme stratégique la plus importante de la Chine dans la lutte mondiale pour les ressources et l’énergie ? — Nouvelles du monde RT

L’initiative « la Ceinture et la Route » est proclamée comme un acte de solidarité avec les pays en développement. C’est le cas, mais c’est aussi beaucoup plus

« Les investissements chinois à l’étranger dans les métaux et les mines devraient atteindre un record » déclare un article du Financial Times. L’article plonge dans une analyse de la façon dont les investissements de la Chine dans l’initiative « la Ceinture et la Route », un programme d’infrastructure mondial massif, sont devenus plus « stratégique. »

Alors que le FT est notoirement négatif à l’égard de la Chine et n’épargne aucune occasion de se précipiter dans des récits relatifs aux « pièges de la dette », aux allégations de corruption et à la façon dont des « dizaines » de pays les examinent (ne citant que l’Italie sous pression américaine comme exemple), il fait néanmoins un point clé ici. La BRI est stratégique, mais elle l’a toujours été.

Alors que la Chine a conçu le plan d’investissement massif comme un acte de solidarité avec les pays en développement, promettant l’intégration économique et les gains mutuels, la création colossale d’infrastructures par Pékin dans d’autres pays n’a jamais été aléatoire, discrète ou désorganisée. La bonne volonté acquise compte bien sûr, mais il y a toujours eu un plan, et ce plan a permis non seulement de maintenir les exportations chinoises, mais aussi de sécuriser l’énergie et les ressources dans un environnement international de plus en plus incertain, et en anticipant ce que les États-Unis était sur le point de faire.

La Chine est le plus grand consommateur d’énergie et de ressources naturelles au monde, mais a un talon d’Achille stratégique dans la mesure où, au-delà des éléments critiques des terres rares, elle n’a pas autant de ressources qu’elle en a besoin. En tant que géant industriel, la Chine ne peut satisfaire ses propres besoins en énergie, que ce soit pour alimenter ses usines ou alimenter ses voitures. Cela a conduit Pékin à former des partenariats de plus en plus lucratifs et étroits avec les nations du Moyen-Orient, qui se sont en conséquence éloignées de leurs patrons traditionnels en Occident.

Dans le même temps, une concurrence mondiale pour les ressources naturelles s’accélère. Les États-Unis, utilisant le langage de la « résilience de la chaîne d’approvisionnement » et de la « diversification », cherchent à prendre le contrôle des ressources qu’ils jugent stratégiquement critiques, telles que le lithium et de nombreux autres métaux et minéraux. Les États-Unis veulent dominer toutes ces chaînes d’approvisionnement mondiales et finalement en isoler la Chine, ce qui entraînera une concurrence en matière d’investissements dans le monde entier. Les chaînes d’approvisionnement ne sont plus mondialisées, mais sont découpées pour répondre aux besoins stratégiques de chaque pays qui veut être autosuffisant en cas de crise militaire.















Par conséquent, ce facteur militaire est une énorme dynamique dans la réflexion stratégique de la Chine, étant donné que ses importations de matériaux et d’énergie ont été tributaires de la traversée de zones désormais contestées par les États-Unis, notamment la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale et l’Inde. Océan. Washington tente d’encercler complètement la périphérie chinoise. La BBC a applaudi cela comme un « arc de bases autour de la Chine », les États-Unis ayant récemment obtenu l’accès à encore plus de sites militaires aux Philippines.

Il a ensuite reçu un accord d’accès militaire avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout en soutenant le réarmement complet du Japon et en plaçant davantage d’armes sur la péninsule coréenne. En cas de conflit, les États-Unis aimeraient rechercher la domination militaire sur les environs de la Chine (aussi irréalisable que cela soit) et tenter d’embargo sur son commerce extérieur et ses importations d’énergie. Comment l’Empire britannique a-t-il triomphé de l’Allemagne à deux reprises ? La réponse passe par la suprématie navale, en bloquant l’accès de Berlin à l’Atlantique et à la Méditerranée, et en le paralysant d’attrition à long terme.

La périphérie orientale de la Chine est également vulnérable. C’est pourquoi la Chine utilise l’initiative « la Ceinture et la Route » pour relier l’Eurasie par voie terrestre de manière à lui permettre de contourner ces zones contestées et de créer de nouvelles routes pour l’énergie et les matériaux. Ceci, à son tour, est la raison pour laquelle le partenaire stratégique le plus critique de la Chine dans l’ensemble du projet « la Ceinture et la Route » est le Pakistan, un pays qui non seulement se connecte à la Chine par voie terrestre, mais s’étend vers le sud jusqu’à la mer en contournant tout le sous-continent indien et offrant une route gratuite vers Moyen-orient. Le Pakistan est également une formidable puissance militaire dotée de capacités nucléaires, décourageant toute attaque potentielle des États-Unis et de ses alliés dans tout conflit potentiel avec la Chine. Grâce au port de Gwadar, la Chine souhaite que le Pakistan soit sa principale porte d’entrée maritime concernant le Moyen-Orient et l’Afrique, marquant un passage sûr pour le pétrole et le gaz naturel.

C’est aussi pourquoi les partenariats de la Chine avec la Russie et les États d’Asie centrale sont importants. Pékin a massivement investi dans la création de routes de fret ferroviaires transcontinentales et a accueilli cette année son tout premier sommet des dirigeants d’Asie centrale. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles, malgré les bouleversements en Afghanistan, la Chine cherche à entretenir des relations étroites avec les talibans et à obtenir l’accès aux ressources naturelles de ce pays.

En conclusion, la BRI est un jeu d’échecs magistral de la Chine, car elle incarne les priorités diplomatiques, commerciales et stratégiques. Regardez, par exemple, comment le nouveau chemin de fer Chine-Laos a établi une route commerciale supplémentaire dans le pays pour le Laos enclavé, qui sera bientôt relié jusqu’à la Thaïlande et ses ports. La Chine diversifie activement ses itinéraires logistiques tout en gardant d’autres pays à bord. Il s’agit de briser les tentatives américaines de dominer la Chine en militarisant la zone qui l’entoure, en coupant l’accès aux marchandises et en empêchant un retour à la « diplomatie de la canonnière » du XIXe siècle.