Quelle est l’ampleur des feux de forêt au Canada? Comment ils se comparent

La saison des incendies de 2023 au Canada est en passe d’être l’une des pires de l’histoire du pays.

Plus de 440 incendies brûlent à travers le pays, forçant les gens à quitter leur domicile et d’autres à rester à l’intérieur en raison de la pollution par la fumée des incendies de forêt.

Les incendies s’étendent sur des milliers d’hectares dans des provinces comme la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et les Territoires du Nord-Ouest. La terre carbonisée et les forêts brûlées sont laissées sur le chemin des flammes alors que les équipes de pompiers travaillent sans relâche pour contenir les flammes.

À ce jour, 3,8 millions d’hectares de terres ont été brûlés ou sont sous le feu au 7 juin, a déclaré le ministre de la Protection civile Bill Blair lors d’une conférence de presse. C’est un peu plus grand que le Grand lac de l’Ours des Territoires du Nord-Ouest – le plus grand lac du Canada et le huitième plus grand sur Terre.

Les incendies ont brûlé 3,8 millions d’hectares, soit à peu près la même taille que le Grand lac de l’Ours dans les Territoires du Nord-Ouest (Capture d’écran Google Maps)

Les incendies au Canada sont mesurés en hectares, une unité plus grande que les acres mais plus petite que les kilomètres. Cependant, comprendre à quel point un feu de forêt est important peut être difficile à imaginer.

CTVNews.ca a pris des incendies de forêt à travers le pays et les a comparés à des villes ou à des plans d’eau montrant à quel point l’incendie est important. CTVNews.ca a analysé les incendies de forêt jugés incontrôlables, tandis que les incendies de moins de 1 000 hectares n’ont pas été pris en compte.

COLOMBIE BRITANNIQUE

Au 8 juin, il y avait 82 incendies de forêt actifs en Colombie-Britannique, dont les plus importants brûlaient de manière incontrôlée.

Dans le nord de la province, après Fort St John, le feu de forêt de Donnie Creek est en feu. Il s’agit de l’un des plus grands incendies de l’histoire de la province et il a brûlé environ 310 805 hectares depuis le 12 mai.

Voici à quoi ressemble l’incendie de Donnie Creek au-dessus de différents endroits au Canada pour l’échelle.

Un peu au nord, situé à la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta, le feu de Tooga Creek continue de brûler. Bien que les équipages aient tenu (probablement pas plus loin) une zone, la majeure partie de l’incendie est hors de contrôle.

Le 7 juin, l’incendie couvrait environ 16 280 hectares. Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre l’incendie de Tooga Creek et Vancouver.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Il y a 12 incendies de forêt qui brûlent activement dans les Territoires du Nord-Ouest, tandis qu’un certain nombre ont été éteints, selon la carte territoriale des incendies.

Un incendie est situé à la frontière de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest, mais la carte de la Colombie-Britannique montre que la majorité de l’incendie se situe sur le territoire. L’incendie a été découvert le 13 mai et a depuis atteint environ 249 077 hectares, selon les données des Territoires du Nord-Ouest.

Un autre incendie situé près du lac Dogface brûle également hors de contrôle depuis le 5 juin. Les responsables ont estimé que l’incendie s’étend sur environ 108 203 hectares, soit huit fois la taille de Yellowknife.

ALBERTA

L’Alberta est généralement l’épicentre des histoires de feux de forêt, car l’air sec persiste dans la province tout au long de l’année.

Vers la fin avril, des incendies ont commencé à brûler dans les régions du nord de la province, ce qui a provoqué des évacuations précoces pour certaines communautés.

Au 8 juin, le tableau de bord de l’état des feux de forêt de l’Alberta signalait 73 incendies actifs, dont 30 % sont jugés hors de contrôle.

L’un des plus grands incendies qui brûlent actuellement se trouve dans la communauté de Rainbow Lake, au nord-ouest de la province. Au début, les habitants ont été invités à évacuer en raison de l’incendie et après un mois, ils ont été autorisés à rentrer chez eux.

Il a atteint plus de 155 000 hectares, soit environ 2,2 fois la taille d’Edmonton.