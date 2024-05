Quelle est l’ampleur de l’épidémie de VIH à Memphis ? Les responsables de la santé publique ne disent pas

Il y a une augmentation « alarmante » du nombre de nouveaux tests positifs pour le VIH dans le comté de Shelby ; c’est tout ce que le public sait. L’étendue de l’épidémie n’a pas été quantifiée pour le public.

Le département de santé du comté de Shelby a publié un avis de l’augmentation des cas en ligne le 13 mai et a mis en évidence les codes postaux où les augmentations ont été détectées : 38103, 38105, 38106, 38107, 38108, 38109, 38114, 38118, 38126 et 38127.

Au-delà de cela, les résidents du comté de Shelby n’ont pas accès aux données exactes qui pourraient contextualiser la hausse.

Le gestionnaire de ces données de santé est le ministère de la Santé du Tennessee. Les organisations communautaires qui proposent des tests de dépistage du VIH déposent les résultats auprès du département d’État. Les données de surveillance du VIH les plus récentes publiées sur le site Web du TDOH – des données qui capturent les taux de résultats positifs aux tests de dépistage du VIH – sont à jour jusqu’en 2021.

Un décalage important entre la collecte et la publication des données est normal dans l’infrastructure de santé du Tennessee, tout comme dans les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Mais suffisamment d’informations préliminaires ont été recueillies pour établir qu’il est nécessaire d’alerter le public.

TDOH n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires. Le département de la santé du comté de Shelby a refusé de commenter au-delà d’une déclaration similaire à l’alerte du département à l’intention du public.

Des stratégies d’atténuation de l’épidémie – tests, prévention et traitement – ​​sont en cours, selon le communiqué du ministère de la Santé. Mais on ne sait pas non plus exactement quel est le plan de réduction des risques.

Centraide de Nashville est l’administrateur du programme « Mettre fin à l’épidémie de VIH » du CDC pour le Tennessee. Ils gèrent également des partenaires communautaires à but non lucratif qui effectuent des tests de dépistage du VIH et réduisent les méfaits. United Way est chargé d’organiser une réponse stratégique à l’épidémie de VIH.

Un représentant de United Way a refusé de commenter et a plutôt renvoyé toutes les demandes au département de santé du comté.

La perturbation des services liés au VIH a contribué à une éventuelle épidémie, selon Planned Parenthood

Planned Parenthood of Tennessee and North Mississippi a pu fournir un contexte sur les événements qui ont précédé l’épidémie de VIH et à quoi pourrait ressembler une stratégie d’atténuation.

En janvier 2023, les organisations à but non lucratif ont été prises de court par la décision de l’État de réduire le financement du CDC distribué aux partenaires communautaires pour les programmes de prévention, de détection et de traitement du VIH. À l’avenir, avait déclaré l’État à l’époque, le Tennessee renoncerait à tout financement du CDC et remplacerait ces dollars par un financement de l’État. Cette tranche de financement, a déclaré l’État, ne serait distribuée à aucune organisation non formellement affiliée à un service de santé métropolitain.

La décision de l’État est intervenue à mi-cycle de subvention pour de nombreuses organisations concernées, laissant les administrateurs à but non lucratif se démener pour couvrir la perte de fonds. Finalement, dans une démarche inédite, le CDC a choisi de distribuer le financement annulé directement aux organisations à but non lucratif qui fournissaient des services de dépistage du VIH et de réduction des risques.

Plus d’un an plus tard, Ashely Coffield, présidente et directrice générale de Planned Parenthood of Tennessee and North Mississippi, a souligné ce bouleversement comme un facteur important ayant conduit aux épidémies actuelles.

« Cela a provoqué un énorme chaos lorsque l’administration (du gouverneur Bill) Lee a pris les choses en main, au lieu de [following] Priorités du CDC », a déclaré Coffield.

La bagarre a provoqué une interruption des services pour de nombreux fournisseurs, et un travail et des fonds précieux ont été dépensés pour trouver une solution de contournement. La sensibilisation communautaire, l’éducation, la distribution de préservatifs et d’autres mesures préventives gérées par des organisations à but non lucratif en ont souffert.

Couplée aux ramifications de la Gateway Law du Tennessee, une loi qui interdit toute mention d’une activité sexuelle qui pourrait être considérée comme une « porte d’entrée » vers les rapports sexuels et qui impose à la place une éducation sexuelle axée sur l’abstinence, l’épidémie actuelle de VIH n’est guère surprenante, a déclaré Coffield.

Pour l’instant, alors que les organisations communautaires élaborent des stratégies sur des mesures immédiates pour réduire les risques d’aggravation de l’épidémie, Planned Parenthood, ainsi que d’autres organisations à but non lucratif, se concentrent sur les mêmes mesures de prévention qui ont été touchées au cours de l’année dernière.

Le dépistage du VIH est gratuit et facilement disponible dans les organisations de Memphis, et le département de la santé du comté a prolongé ses heures de test. Une liste de ces installations est disponible sur le site internet du ministère de la santé.

Micaela Watts est journaliste à The Commercial Appeal et peut être contactée à [email protected].