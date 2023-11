Quelle est l’ampleur de l’épidémie de maladie à Gaza au milieu de la guerre contre Israël ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Alors que des milliers de Palestiniens tentent de trouver de la place dans les abris de Gaza ou de se déplacer vers le sud pour se protéger des bombardements israéliens, les maladies infectieuses se propagent dans l’enclave assiégée, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les maladies infectieuses telles que la diarrhée et la varicelle se multiplient à Gaza, a rapporté mercredi l’OMS, tandis que les organisations médicales mettent en garde contre le risque de choléra et d’épidémies.

De plus, les crises de l’eau et de l’assainissement à Gaza ont empêché les habitants d’échapper aux répercussions des frappes et des sièges israéliens sur leur vie quotidienne. Le manque d’eau potable et les polluants qui prolifèrent dans les cours d’eau après la panne des infrastructures ont contribué aux infections.

Face à de telles limitations, des centaines de milliers de personnes à Gaza sont également entassés dans des abris, ce qui pourrait accélérer la propagation des maladies. Des milliers d’autres personnes marchent également en foule du nord au sud de Gaza suite aux ordres israéliens d’évacuer.

« Entre les niveaux inquiétants d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, l’extrême densité de la population… et une grande partie de la population qui a été évacuée vers les trois gouvernorats du sud, vous disposez d’un environnement hautement propice à une épidémie et à la propagation de maladies infectieuses. maladie », a déclaré Michael Talhami, conseiller régional pour l’eau et l’habitat du Comité international de la Croix-Rouge.

Voici ce qu’il faut savoir sur les principales maladies infectieuses qui sévissent à Gaza depuis la mi-octobre, selon l’OMS.

Quelles maladies affectent le plus Gaza ?

Infections des voies respiratoires supérieures : Au total, 54 866 cas ont été enregistrés jusqu’à présent. Cela affecte principalement la respiration avec des symptômes tels qu’un nez qui coule, de la toux et des maux de gorge. Les maladies respiratoires étaient déjà la sixième cause de décès dans la bande de Gaza avant le déclenchement de la guerre le mois dernier.

Les statistiques sur les décès dus aux maladies infectieuses sont généralement communiquées par le ministère de la Santé sur une base annuelle, bien que l’OMS s’efforce d’obtenir ces données plus rapidement pendant la guerre, ont indiqué des responsables de l’agence.

Quels sont les facteurs à l’origine de ces maladies ?

Un approvisionnement en eau contaminé ou inadéquat, la surpopulation et une hygiène perturbée sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant aux épidémies de maladies infectieuses.

Alors que certaines familles à Gaza sont à l’étroit dans des appartements, d’autres trouvent refuge dans les installations de l’ONU, dont certaines ont été qualifiées par l’ONU elle-même comme étant inaptes à offrir « des conditions de vie sûres et dignes ».

Pendant ce temps, les déchets solides s’accumulent dans les rues de Gaza, créant des terrains fertiles pour les insectes et les rongeurs porteurs et transmettant des maladies, selon l’OMS.

Des bactéries nocives se sont également infiltrées dans les réserves d’eau de Gaza, depuis la mer jusqu’à l’eau potable, devenant ainsi une source majeure d’infections, que les gens lavent leurs vêtements ou essayent de rester hydratés.

“Même si à la source, ils traitent cette eau, au fur et à mesure qu’elle est livrée, les contaminants peuvent pénétrer de nombreuses façons. Et c’est très difficile à surveiller dans ces circonstances”, a déclaré Talhami, à propos de l’approvisionnement en eau potable.

De plus, les dommages causés aux bâtiments résidentiels peuvent également contaminer les approvisionnements en eau à usage domestique, car ils sont généralement connectés à des infrastructures qui passent sous les routes principales et les rues secondaires, a-t-il expliqué.

Alors que le système sanitaire est en panne, des centaines de personnes à travers Gaza sont contraintes de partager un nombre limité de toilettes. Dans les abris du sud, vers lesquels les gens sont évacués, au moins 600 personnes déplacées partagent les mêmes toilettes, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Dans le cas des infections des voies respiratoires, bien que les virus soient une cause fréquente, une étude de 2018 sur les blessures liées à la guerre dans la bande de Gaza a également révélé que l’inhalation de gaz toxiques provenant des activités militaires entraînait des maladies respiratoires.

Une couverture incomplète des systèmes de surveillance des maladies, une connectivité Internet et mobile insuffisante et des services médicaux perturbés ont également rendu difficile la surveillance ou la réponse aux maladies infectieuses.

Même dans les hôpitaux, le fait d’être obligé de travailler avec des équipements de protection individuelle ou des produits de nettoyage inadéquats signifie que le personnel médical peut également contracter et transmettre des maladies tout en prodiguant des soins, a déclaré l’OMS.

Des sources médicales ont signalé la présence de mouches blanches et de leurs larves sur les plaies, ce qui peut entraîner des lésions tissulaires et une infection bactérienne, selon OCHA.