Quelle est l’affaire de chiffrement qui a conduit à la peine de prison du Pakistanais Imran Khan ? | Actualités Imran Khan

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan et le haut dirigeant de son parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Shah Mahmood Qureshi, ont été emprisonnés pendant 10 ans dans une affaire dans laquelle ils ont été accusés de divulgation de secrets d’État.

La condamnation dans ce qu’on appelle l’affaire du chiffre intervient moins de deux semaines avant les élections générales. Khan, qui purge déjà une peine de trois ans de prison dans une affaire de corruption, n’a pas le droit de se présenter aux élections du 8 février.

Un porte-parole du parti PTI de Khan a déclaré que les deux dirigeants avaient été inculpés en vertu de la loi sur les secrets officiels de l’ère coloniale lors d’un procès à huis clos, ajoutant que la décision serait « contestée ».

Voici ce que nous savons de l’affaire :

Quel est le cas du chiffrement ?

Khan est accusé d’avoir rendu public un câble classifié – un chiffre ou un chiffre – envoyé à Islamabad par l’ambassadeur du Pakistan à Washington en 2022. Khan et Qureshi ont été inculpés par un tribunal pakistanais le 23 octobre 2023.

Immédiatement après sa destitution de son poste de Premier ministre en avril 2022, Khan a déclaré que les États-Unis avaient contribué à sa destitution. Washington et l’armée pakistanaise ont nié ses accusations. Khan a ensuite atténué sa rhétorique contre les États-Unis.

Mais un média basé aux États-Unis, The Intercept, a publié en août 2023 ce qu’il prétend être un « chiffre » laissant entendre que l’administration américaine voulait destituer Khan du pouvoir. Khan maintient que son éviction en avril 2022 a été orchestrée par la puissante armée du pays et ses opposants politiques.

The Intercept a publié les détails d’une conversation entre l’ancien ambassadeur du Pakistan aux États-Unis, Asad Majeed Khan, et Donald Lu, secrétaire d’État adjoint au Bureau américain des affaires d’Asie du Sud et d’Asie centrale, le 7 mars 2022.

La conversation a eu lieu moins de deux semaines après la visite de Khan à Moscou, le jour où la Russie a envahi l’Ukraine. Au cours de l’échange, Lu a fait part de ses inquiétudes concernant la visite de Khan en Russie et la position neutre du Pakistan sur la guerre en Ukraine.

“Je pense que si un vote de censure contre le Premier ministre réussit, tout sera pardonné à Washington”, aurait déclaré Lu à Asad Majeed Khan, qui a envoyé les détails de la conversation à Islamabad par le biais d’un câble diplomatique secret.

Imran Khan a nié l’accusation et a déclaré que le contenu était apparu dans les médias à partir d’autres sources.

Khan a-t-il le droit de faire appel ?

Les autorités affirment que Khan et Qureshi ont le droit de faire appel de la décision rendue mardi dans cette affaire.

Le PTI a déclaré qu’il le contesterait. “Nous n’acceptons pas cette décision illégale”, a déclaré l’avocat de Khan, Naeem Panjutha, sur la plateforme de médias sociaux X.

L’assistant de Khan, Zulfikar Bukhari, a déclaré à Reuters que l’équipe juridique n’avait eu aucune chance de le représenter ou de contre-interroger les témoins, ajoutant que la procédure s’était déroulée en prison.

L’équipe juridique de Khan espérait le faire libérer de prison, où il est détenu depuis août de l’année dernière, mais la dernière condamnation signifie que cela est peu probable, même si les accusations sont contestées devant un tribunal supérieur.

Quelles sont les autres accusations portées contre Khan ?

L’affaire Cypher est l’une des plus de 150 affaires en cours contre Khan, une ancienne star du cricket. Les autres accusations vont de l’outrage au tribunal au « terrorisme » et à l’incitation à la violence.

Khan, 71 ans, a été reconnu coupable en août 2023 par un tribunal de première instance pour ne pas avoir déclaré les actifs qu’il avait gagnés en vendant des cadeaux qu’il avait reçus de gouvernements et de dirigeants étrangers au cours de son mandat de Premier ministre de 2018 à 2022. C’était ce qu’on appelle l’affaire Toshakhana.

La peine a ensuite été suspendue, mais Khan reste derrière les barreaux dans le cadre d’autres affaires. Il a déclaré avoir acheté les articles légalement. Des responsables gouvernementaux ont affirmé que les collaborateurs de Khan avaient vendu les cadeaux à Dubaï.

Khan avait déjà été arrêté pendant quatre jours en mai 2023, accusé d’avoir reçu des terres en guise de pot-de-vin par l’intermédiaire du Al-Qadir Trust – une fondation caritative créée par la troisième épouse de Khan, Bushra Bibi et lui-même en 2018, alors qu’il était encore en poste. .

Les autorités pakistanaises ont accusé Khan et son épouse d’avoir reçu le terrain, d’une valeur pouvant atteindre 7 milliards de roupies (25 millions de dollars), d’un promoteur immobilier.

Les collaborateurs de Khan ont précédemment déclaré que le terrain avait été donné à la fiducie à des fins caritatives. Le promoteur immobilier a également nié tout acte répréhensible.

Khan sera-t-il sur les listes électorales pour les élections de février ?

L’affaire Toshakhana a conduit à une décision de la Commission électorale du Pakistan (ECP) qui a disqualifié Khan de l’exercice de fonctions publiques pendant cinq ans.

De plus, l’ECP a également interdit à son parti, le PTI, d’utiliser son symbole électoral sur le bulletin de vote.

Bien que Khan ne soit pas sur les listes électorales pour les élections de février, il reste une force politique puissante en raison de son soutien populaire et de sa rhétorique anti-establishment. Il affirme que les poursuites judiciaires engagées contre lui étaient un complot visant à le mettre à l’écart avant le vote.