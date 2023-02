Quelle est la vision du NYCFC après l’exode d’un an après la Coupe MLS ?

Après six saisons avec le New York City FC, le capitaine Sean Johnson a quitté le club, ainsi que de nombreux autres titulaires, pendant l’intersaison. Tom Horak-USA TODAY Sports

Ce fut une intersaison d’adieux dans le Bronx.

Maxi Moralez, la petite bougie d’allumage qui a marqué l’attaque du New York City FC depuis 2017 ? Retour en Argentine. Alex Callens, le défenseur central qui a résolu les problèmes partout sur le terrain ? Passé à Gérone, côté LaLiga, le club du City Football Group (CFG) qui a également pris l’ancien vainqueur du Soulier d’or de la MLS Valentin Castellanos en prêt en juillet.

Héber est parti pour les Sounders de Seattle pour environ 500 000 $ en dollars comptables MLS. Cacha Acevedo ? Prêté à Bahia. Anton Tinnerholm ? De retour en Suède. Sean Johnson? Dites bonjour au Toronto FC.

Les équipes de la MLS subissent des transformations radicales entre les saisons, bien sûr, mais le talent quittant le NYCFC était dramatique même selon les normes de la première division américaine. Selon Le champ extérieur, les Pigeons ont vu 209 performances de joueurs (matchs joués, si vous voulez) de la saison 2022 sortir de la porte, 84 de ces performances considérées comme “bonnes” (en utilisant la métrique des buts ajoutés développée par American Soccer Analysis, qui mesure le total d’un joueur contribution sur le ballon en attaque et en défense, joueurs dont le G+ est supérieur au 75e centile). Cela représente les meilleures performances de toutes les équipes de la ligue depuis 2013.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

A leur place, eh bien…

Argentin de vingt-six ans Braian Cufré et Slovène de 18 ans Mitja Ilénic gérera les places d’arrière. Matt Freese se joint au gardien de but, extrait de l’Union de Philadelphie pour le transport Héber et plus encore. On parle de ce jeune américain Richie Ledezma se joindra. Santi Rodriguez serait de retour du club CFG Montevideo City Torque. Rétentions Talles Magno et Gabriel Pereira assumera une plus grande partie du fardeau du côté de Nick Cushing.

Non, la composition de la liste n’est pas complètement terminée, mais la saison démarre dans 10 jours et l’équipe qui a commencé sa vie en tant qu’équipe de David Villa, Frank Lampard et Andrea Pirlo est maintenant l’équipe de, eh bien, certains gars et peut-être certains rejoindre plus tard dans la saison? Il y a un manque de but dans la construction de la liste, une indécision entre être une destination pour les jeunes Sud-Américains prometteurs pour s’arrêter pendant quelques saisons, un pipeline pour les perspectives de l’académie des jeunes, un lieu de détention pour les joueurs capricieux du CFG et d’autres types d’identités.

Quelle est exactement la vision à New York ?

Peu importe à quoi cela pourrait ressembler en ce moment, il est difficile de contester le succès du club sur le terrain. Le NYCFC a remporté la Coupe MLS 2021 et affiche la troisième meilleure moyenne de points par saison de tous les clubs de l’histoire de la ligue. Ils ont développé de jeunes talents, notamment James Sand, Joe Scally et Gris Tayvonalors que Maxime Carrizo était le plus jeune joueur à signer un contrat professionnel. (Désolé, Freddy Adu.)

Les marchés des paris aiment aussi l’équipe. A deux semaines du coup d’envoi, les Pigeons sont à +800 pour remporter la Coupe MLS, derrière seulement LAFC (+400) et l’Union de Philadelphie (+600). C’est un signe que même sans une liste entièrement construite, l’argent intelligent pense que Cushing & Co. le découvrira.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le club fait également des mouvements hors du terrain, notamment enfin, enfin, enfin décrocher un accord pour qu’un stade soit le leur. Le projet, un plan à usage mixte et à revenus mixtes à Willets Point, dans le Queens, prévoit l’ouverture d’un stade de 25 000 places en 2027.

Depuis son lancement en 2015, NYCFC a eu beaucoup de succès en MLS, et presque aussi anonyme à New York. Ils font du surplace sur le marché. Dans une autre ville, le bilan de l’équipe – sur et en dehors du terrain – serait un motif de célébration. Justement ou injustement, cependant, un club de la plus grande ville des États-Unis, jouant ses matchs à quelques kilomètres du siège de la MLS et soutenu par un fonds de richesse sans fin, doit faire mieux. Ils ont besoin de reconnaissance de nom, à la fois de la crête sur la chemise et des noms sur le dos. (Au nom de l’équité, vous pourriez dire la même chose à propos d’un rival alimenté par une boisson énergisante de l’autre côté de la rivière Hudson.)

DIFFUSEZ FUTBOL AMERICAS SUR ESPN+ Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Il est possible que cette première décennie gaspillée n’ait pas d’importance à long terme. Si vous plissez les yeux, vous pouvez voir des progrès pour devenir un incontournable dans la ville : l’accord du stade, le championnat, les mini-terrains de marque du club installés dans toute la ville. La MLS au sens large existe actuellement dans un endroit étrange, un nouvel accord sur les droits des médias et un réseau naissant en cours de construction, un sentiment que le véritable objectif est de créer une dynamique pour capitaliser sur la Coupe du monde 2026. NYCFC suivre le courant n’est pas un tueur d’équipe.

C’est une perte de temps, cependant. Et l’équipe se trouve dans une position plus précaire que la ligue.

Une valorisation de 800 millions de dollars (bien sûr…), perdant 12 millions de dollars par saison, soutenu par un groupe de propriété ciblé pour des irrégularités financières dramatiques par l’un des organes directeurs les plus puissants du football mondial. Si la Premier League frappe durement Manchester City, comment cela pourrait-il affecter CFG plus largement et NYCFC en particulier? Personne ne peut le dire avec certitude, mais ce ne sera probablement pas positif.

La campagne MLS, cependant, n’attend aucune équipe. Le club ouvre sur la route à Nashville SC. Une semaine plus tard, ils affrontent le Chicago Fire dans la Windy City.

Le mardi entre les matchs, Cushing et son équipe, ainsi que le directeur sportif David Lee et les dirigeants du NYCFC, organisent une collecte de fonds caritative sur un toit de Tribeca. Les billets peuvent être achetés pour 350 $ (heure du cocktail), 750 $ (cocktails plus dîner) ou 6 000 $ (demi-table). C’est présenté comme “Une soirée inoubliable pour lancer la saison 2023 !” Reste à savoir de quoi ou de qui exactement on se souviendra.