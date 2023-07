Quelle est la ville la plus verte du Canada ?

Les villes canadiennes façonnent lentement leur infrastructure municipale pour lutter contre la crise climatique en intégrant la marche, les pistes cyclables et l’ajout d’espaces verts.

Cela augmente non seulement la probabilité que les résidents utilisent des modes de transport à faible émission de carbone, mais c’est aussi meilleur pour l’air.

Pendant ce changement, une nouvelle étude a déterminé quelles villes canadiennes sont les plus « vertes ».

Publié jeudi, le groupe Re/Max derrière le site Web GreaterTorontoHomePros.com a examiné les villes à travers le Canada pour comprendre lesquelles sont en avance sur le jeu en matière de durabilité.

« Alors que les incendies de forêt canadiens ravagent des millions d’acres et que la crise climatique s’intensifie à travers le monde, il est intéressant de voir quelles villes ouvrent la voie à la révolution verte au Canada », a déclaré un communiqué de presse de GreaterTorontoHomePros.com.

Le groupe a utilisé un système en 10 points pour classer 29 villes en fonction de paramètres tels que la marche, les parcs, les espaces verts, les sentiers de randonnée et la qualité de l’air, entre autres, par rapport à sa population.

En tête de liste se trouvait Kelowna, en Colombie-Britannique, avec un score de 70,63 sur 100.

Selon les données, la «beauté naturelle abondante» de la ville, à quelques pas des sentiers et des forêts, la classe plus haut que les autres communautés.

La municipalité s’est également concentrée sur ses itinéraires piétonniers et cyclables, qui se classent également en tête de ces indicateurs.

Lethbridge, Alta., situé à l’extrémité sud de la province, arrive en deuxième position avec un score de 66,39.

La ville possède de nombreux parcs, selon les données, ce qui a contribué à son classement élevé. Le communiqué de presse indique que sur les terres qu’il possède, 23,3 % sont des parcs.

La municipalité a obtenu un score inférieur pour son potentiel piétonnier, mais supérieur pour les infrastructures cyclables et les sentiers de randonnée.

« La ville compte 48 sentiers de randonnée ainsi que six jardins communautaires/fermes urbaines », indique le communiqué de presse.

La troisième place est revenue à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, avec une note de 65,40, en grande partie en raison de sa convivialité pour les piétons.

Malgré les collines de la région, l’équipe a classé la ville « excellente » pour les cyclistes. Les sentiers de randonnée et 21 hectares de parc pour 1 000 habitants ont amélioré la qualité de l’air, permettant à la ville de devancer North Vancouver.

La communauté de North Vancouver a obtenu une note de 63,02 principalement pour ses 168 sentiers de randonnée et ses 17 circuits nature et faune. La zone compte six jardins communautaires ou fermes urbaines.

Halifax s’est classée cinquième dans les rangs malgré sa deuxième population en importance dans le top 10.

Les transports en commun ont obtenu un score élevé dans la ville, ce qui a contribué à son indice de qualité de l’air. Les fermes et jardins urbains, les sentiers de randonnée et de nombreux parcs ont également fait grimper son score global.

Ci-dessous les autres villes étudiées et le classement de la ville la plus « verte » :