Quelle est la ville la plus froide des États-Unis aujourd’hui ? Voici où les températures sont les plus basses en ce moment.

En avance sur une autre explosion arctique devrait commencer à frapper les villes américaines jeudi, le pays températures les plus froides aujourd’hui c’est bien passé en dessous de zéro. À l’heure actuelle, les températures les plus basses pour les 48 États inférieurs ont été enregistrées mercredi dans le Colorado, le Kentucky, le Minnesota et le Wyoming.

Quelles villes sont les plus froides des États-Unis aujourd’hui ?

Le service météorologique national dit Mercredi après-midi, une température de moins 22 degrés Fahrenheit a été enregistrée à Monticello, dans le Kentucky, dans le centre-sud de l’État.

Dans la matinée, il faisait moins 18 degrés à Kremmling, dans le Colorado, une ville située dans les hauteurs des Montagnes Rocheuses. La même température glaciale a été enregistrée à 31 milles au nord-est de Forest Center, dans le Minnesota, près de la frontière canado-américaine.

Pendant la nuit, une température de moins 37 degrés a été enregistrée à deux endroits du Wyoming, à 4 miles au nord de Saratoga dans la partie sud de l’État et à 9 miles au nord-est de Thermopolis, le siège du comté de Hot Springs dans le nord-ouest du Wyoming.

Quels États américains sont les plus froids en ce moment ?

Selon le service météo, les États qui devraient être les plus froids sont le Minnesota, le Dakota du Nord et le Wisconsin. Les partenaires de CBS News à The Weather Channel ont découvert que certaines parties du nord-est du Minnesota sont tombées à moins 32,1 degrés et que certaines parties du Wisconsin ont chuté jusqu’à moins 25,5 degrés.

Quelle est la température la plus froide jamais enregistrée aux États-Unis ?

Aucune des températures enregistrées mercredi ne s’est rapprochée des records de tous les temps aux États-Unis.

Selon le L’administration nationale des océans et de l’atmosphèrela température la plus froide jamais enregistrée dans le pays était de moins 80 degrés le 23 janvier 1971 à Prospect Creek Camp, en Alaska, alors que les ouvriers construisaient le pipeline trans-Alaska.

Pour le Lower 48, le record a également été établi en janvier, plus de 15 ans plus tôt. Le 20 janvier 1954, une température de moins 70 degrés a été enregistrée à Rogers Pass, dans le Montana, sur la ligne de partage des eaux continentales.

