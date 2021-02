Quelle est la viande synthétique que Bill Gates veut que vous mangiez pour lutter contre le changement climatique?

Bill Gates, milliardaire et philanthrope, a une solution au désastre du changement climatique: passer à la viande synthétique.

Le magnat des affaires, développeur de logiciels et philanthrope américain milliardaire a publié un nouveau livre intitulé «Comment éviter une catastrophe climatique».

L’une de ses meilleures solutions concernait la viande synthétique.

«Je pense que tous les pays riches devraient passer à du bœuf 100% synthétique», Gates a déclaré dans une interview avec Examen de la technologie MIT, sur la manière de réduire les émissions de méthane. «Vous pouvez vous habituer à la différence de goût, et la prétention est qu’ils vont lui donner encore meilleur goût avec le temps. Finalement, cette prime verte est suffisamment modeste pour que vous puissiez en quelque sorte changer les gens ou utiliser la réglementation pour changer totalement la demande. »

Gates a déclaré qu’il était optimiste que les substituts de bœuf à base de plantes puissent remplacer la viande du bétail réel sans que la viande de laboratoire ne prenne le dessus sur le marché. Alors qu’il le préconise, il comprend qu’il ne s’agit peut-être pas d’une transition en une seule étape: «Dire aux gens: ‘Vous ne pouvez plus avoir de vaches’ – parlez d’une approche politiquement impopulaire des choses», a-t-il également déclaré. Examen de la technologie MIT.

Mais qu’est-ce que la viande synthétique?

De retour en 2013, le monde entier a regardé les critiques gastronomiques se plonger dans le tout premier hamburger cultivé en laboratoire. La petite galette rose, prisée dans une boîte de Pétri et frite devant les médias, était la preuve qu’il était possible de cultiver de la viande sûre et comestible sans abattre un seul animal.

Le hamburger a été préparé par le chef Richard McGeown, de Cornwall, et goûté par les critiques gastronomiques Hanni Ruetzler et Josh Schonwald.

En goûtant le hamburger, la chercheuse autrichienne en cuisine, Mme Ruetzler, a déclaré: « Je m’attendais à ce que la texture soit plus douce … il y a un goût assez intense; c’est proche de la viande, mais ce n’est pas si juteux. La consistance est parfaite, mais je manquez de sel et de poivre.

« C’est de la viande pour moi. Ça ne s’effondre pas. »

En janvier 2016, une société appelée Memphis Meats, (une société dans laquelle Bill Gates a depuis investi) a produit une « boulette de viande de culture » pour environ 1000 USD, et aujourd’hui des start-ups et des organisations à but non lucratif travaillent sur d’autres produits animaux cultivés en laboratoire, notamment porc, poulet, dinde, poisson, lait, blancs d’œufs, gélatine et même cuir.

Focus sur la science explique simplement viande synthétique, également appelée viande de laboratoire, viande de culture, viande in vitro, viande synthétique, et est fabriquée en faisant croître des cellules musculaires dans un sérum nutritif et en les encourageant à devenir des fibres musculaires. Des produits animaux plus simples, tels que le lait artificiel ou les blancs d’œufs sans poule, peuvent être créés par la levure qui a été génétiquement modifiée pour produire les protéines présentes dans le lait ou les œufs, qui sont ensuite extraites et mélangées dans les bonnes quantités.

Comment est fabriquée la viande synthétique?

La réponse simple est les cellules. De la même manière que les cellules de votre corps se développent pour fabriquer ou régénérer votre corps, dans des conditions de laboratoire, les cellules peuvent être cultivées pour produire de la viande. La culture des cellules qui forment la viande de culture n’est pas très différente des autres méthodes de « culture cellulaire » utilisées par les biologistes pour étudier les cellules depuis le début des années 1900.

Science Focus explique le processus: il commence par quelques cellules «satellites», qui peuvent être obtenues à partir d’un petit échantillon de muscle prélevé sur un animal vivant. Ce sont des cellules souches qui peuvent se transformer en différentes cellules présentes dans le muscle. Une seule cellule pourrait, en théorie, être utilisée pour faire pousser une quantité infinie de viande. Lorsqu’elles sont nourries avec un sérum riche en nutriments, les cellules se transforment en cellules musculaires et prolifèrent, doublant en nombre environ tous les quelques jours.

Une fois que les cellules se sont multipliées, elles sont encouragées à former des bandes, tout comme les cellules musculaires forment des fibres dans les tissus vivants. Ces fibres sont attachées à un échafaudage en forme d’éponge qui inonde les fibres de nutriments et les étire mécaniquement, «exerçant» les cellules musculaires pour augmenter leur taille et leur teneur en protéines. Le tissu résultant peut ensuite être récolté, assaisonné, cuit et consommé sous forme de viande transformée désossée.

Pourquoi le synthétique – dans quelle mesure l’industrie de la viande contribue-t-elle au changement climatique?

UNE Étude 2013 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a estimé que les émissions annuelles totales de l’agriculture animale (émissions de production et changement d’affectation des terres) représentaient environ 14,5 pour cent de toutes les émissions humaines, dont le bœuf a contribué à 41 pour cent. Cela signifie que les émissions provenant de la production de bœuf sont à peu près équivalentes à celles de l’Inde. Étant donné que la FAO n’a pris en compte que modestement les émissions liées au changement d’affectation des terres, il s’agit d’une estimation prudente.

Il y a eu également des études contrastées: Une étude 2019 dans les systèmes agricoles, les émissions provenant de la production de viande bovine ne représentaient que 3 pour cent du total des émissions américaines, et une étude 2017 publié dans les Actes de la Académie nationale des sciences a estimé que l’élimination de tous les animaux de l’agriculture américaine réduirait les émissions américaines de seulement 3 pour cent.

Est-ce viable?

Certains pays, comme Singapour, ont donné le feu vert à la start-up américaine Eat Just pour vendre sa viande de poulet cultivée en laboratoire, ce qui, selon l’entreprise, est la première approbation réglementaire au monde pour la viande dite propre qui ne provient pas d’animaux abattus. .

La viande, qui sera vendue sous forme de pépites, sera vendue à des prix de poulet de qualité supérieure lorsqu’elle sera lancée pour la première fois dans un restaurant de Singapour «à très court terme», a déclaré le co-fondateur et PDG Josh Tetrick.

La demande d’alternatives à la viande ordinaire augmente en raison de préoccupations concernant la santé, le bien-être animal et l’environnement. Les substituts à base de plantes, popularisés par Beyond Meat, Impossible Foods et Quorn, figurent de plus en plus sur les rayons des supermarchés et les menus des restaurants.

Mais la viande dite propre ou cultivée, qui est cultivée à partir de cellules musculaires animales dans un laboratoire, est encore à un stade naissant compte tenu des coûts de production élevés.