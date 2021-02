Quelle est la variante sud-africaine du coronavirus et l’Inde devrait-elle être concernée?

Alors même que les experts débattaient de l’efficacité du lot actuel de vaccins contre la nouvelle variante britannique du Covid-19, qui serait plus meurtrière, une autre souche mutante de coronavirus a commencé à susciter des inquiétudes en Inde. Cette fois, la mutation a fait surface en Afrique du Sud.

Pourquoi est-ce une cause pour le gouvernement indien? Quatre cas ont déjà été détectés en Inde.

Quelle est la variante sud-africaine de Covid-19?

La variante sud-africaine (la 501Y.V2) du coronavirus a été signalée pour la première fois en décembre 2020. Elle est différente du virus Covid-19 (SARS-Cov-2) de plusieurs manières, y compris sa protéine de pointe qui permet au virus de pénétrer dans un corps . Tout comme la nouvelle variante britannique, la nouvelle souche aurait une transmissibilité élevée, ce qui signifie qu’elle se propage rapidement. Alors que les rapports précédents indiquaient que la variante sud-africaine n’était pas connue pour être plus puissante ou mortelle que Covid-19 et qu’elle affectait davantage les personnes âgées, de nouveaux rapports indiquent que les personnes plus jeunes sont plus sensibles à la variante sud-africaine.

Le vaccin fonctionnera-t-il contre la variante sud-africaine?

Actuellement, le gouvernement indien a soutenu deux vaccins: le Covaxin de Bharat Biotech et le Serum Institute of India de Covishield. Covaxin, bien qu’il aurait réussi contre la variante britannique, n’a pas encore été testé contre la variante sud-africaine. Covishield est basé sur le vaccin Oxford AstraZeneca qui, selon le gouvernement sud-africain, n’est pas entièrement efficace contre la variante sud-africaine. Les fabricants de vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech ont déjà annoncé qu’ils travaillaient à modifier leurs vaccins – et éventuellement à créer des rappels – pour mieux se protéger contre la variante sud-africaine.

Les Indiens devraient-ils s’inquiéter?

Jusqu’à présent, quatre cas de la variante sud-africaine du coronavirus ont été détectés en Inde, tous provenant de personnes venant de pays étrangers. Ils ont été mis en quarantaine et leurs contacts vérifiés. Cependant, la souche sud-africaine n’est pas la seule variante du Covid-19 dont l’Inde doit s’inquiéter. Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a trouvé un total de 192 cas de Covid-19 des nouvelles variantes du SARS-CoV-2 muté au cours des deux derniers mois, dont quatre de la variante émergeant en Afrique du Sud et un du Brésil une variante. Le groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (NERVTAG) basé au Royaume-Uni a récemment signalé que la variante de Kent pourrait être jusqu’à 70% plus mortelle que les souches précédentes. Alors que les cas et les décès dus à Covid-19 ont diminué, des États tels que le Maharashtra ont connu une augmentation des cas, y compris des cas de variantes plus récentes.

(Avec les contributions d’IANS)