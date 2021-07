Quelle est la valeur nette du comédien Gabriel Iglesias ?

LE COMÉDIEN Grabiel Iglesias s’est créé son propre personnage appelé « Fluffy » et a gagné beaucoup d’argent entre-temps.

L’artiste a récemment révélé qu’il avait eu des problèmes de santé lors de sa dernière tournée.

Le comédien américain, 45 ans, est né à San Diego, en Californie, comme le plus jeune de six enfants.= Crédit : Getty

Qui est Gabriel Iglesias ?

Le comédien américain, 45 ans, est né à San Diego, en Californie, comme le plus jeune de six enfants.

Iglesias travaillait pour une entreprise de téléphonie mobile en 1997 lorsqu’il a décidé de se lancer dans la comédie à plein temps, ce qui l’a conduit à être expulsé de son domicile et à perdre sa voiture.

En 2000, il est apparu dans la sixième saison de l’émission de sketchs humoristiques Nickelodeon All That et a ensuite participé à Last Comic Standing.

Il fait souvent référence à son poids dans sa comédie, étant surtout connu pour ses émissions I’m Not Fat… I’m Fluffy et Hot & Fluffy.

Le Californien a également fait une tonne de travail de doublage, apparaissant dans des émissions comme Family Guy, The Emperor’s New School et la prochaine série Disney + Monsters at Work.

Quelle est la valeur nette de Gabriel Iglesias ?

Selon Celebrity Net Worth, Iglesias vaut 40 millions de dollars.

Son salaire serait de 20 millions de dollars par an provenant d’émissions de stand-up, d’émissions spéciales de comédie Netflix et de sitcom, ainsi que d’autres travaux d’acteur et de voix off.

Gabriel Iglesias avait-il le Covid ?

Alors qu’il se produisait à San Diego en juillet 2021, Iglesias a révélé sur Twitter qu’il souffrait de frissons et de courbatures.

Il a également partagé qu’il ne pouvait pas goûter son gâteau d’anniversaire, malgré la vaccination contre le Covid.

Annulant le reste de ses spectacles au San Antonio Tobin Center, il s’auto-isolera pendant deux semaines et retournera au travail lorsqu’il recevra un test Covid négatif.

Il a utilisé le hashtag #FluffyGotCoivid, faisant référence à son surnom comique alors qu’il demande aux fans de « lui souhaiter bonne chance ».