ERIKA Jayne commence la nouvelle saison de Real Housewives of Beverly Hills avec beaucoup de controverses – et beaucoup d’argent.

Lisez la suite pour en savoir plus sur sa valeur nette, ses scandales et plus encore.

Quelle est la valeur nette d’Erika Jayne?

Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette d’Erika Jayne est de 5 millions de dollars.

La plupart de l’argent d’Erika Jayne vient de ses apparitions dans l’émission à succès Bravo, Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills.

Cependant, elle a également gagné de l’argent grâce à ses singles à succès.

Elle valait plus lorsqu’elle était mariée à son mari, Tom Girardi.

Que s’est-il passé entre Erika Jayne et Tom Girardi?

Erika Jayne et Tom Girardi ont commencé à sortir ensemble dans les années 1990.

À l’époque, il était copropriétaire du bar et du restaurant où elle travaillait comme serveur.

Girardi est également un avocat de haut niveau et, en tant que membre fondateur de Girardi & Keese, il s’est spécialisé dans la prise en charge des affaires de faute professionnelle.

L’un des cas les plus connus de la société était celui de Pacific Gas & Electric.

Cette affaire a abouti à un jugement contre la société d’une valeur de plus de 300 millions de dollars et a inspiré le film Erin Brockovich.

Erika Jayne et Tom Girardi se sont mariés en 2000. À l’époque, Girardi était toujours au milieu d’un règlement avec sa première femme au sujet des biens communaux.

Malgré ces problèmes, le couple valait 264 millions de dollars lorsqu’ils ont rejoint Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills en 2015.

Ils ont été montrés vivant dans un manoir de 13 millions de dollars que vous pouvez voir ci-dessous.

Mais tout s’est mal passé très vite.

Que s’est-il passé avec le divorce d’Erika Jayne d’avec Tom Girardi?

En novembre 2020, Erika Jayne et Tom Girardi ont demandé le divorce.

Bien qu’ils aient cité des différences inconciliables, il y a en fait plus dans l’histoire qu’il n’y paraît.

Il s’avère que Tom Girardi et Erika Jayne sont poursuivis parce qu’ils essaient prétendument de détourner de l’argent des victimes d’un accident d’avion.

Apparemment, ils utilisaient l’argent pour financer leurs modes de vie somptueux (d’où l’affirmation selon laquelle elle «volait de l’argent» aux orphelins).

Il restera à voir, espérons-le sur cette prochaine saison de Vraies femmes au foyer de Beverly Hills, si ce problème sera résolu.