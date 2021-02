ELON Musk est le milliardaire excentrique derrière certaines des entreprises les plus innovantes au monde, notamment SpaceX et Tesla.

Il a fait la une des journaux en 2020 en nommant son nouveau-né X Æ A-12 avant de lancer le premier vaisseau spatial habité des États-Unis en orbite depuis 2011.

Quelle est la valeur nette d’Elon Musk?

Milliardaire autodidacte Elon Musk est devenu la personne la plus riche de la planète en janvier avec une fortune personnelle estimée à 185 milliards de dollars (136 milliards de livres sterling).

Un bourreau de travail notoire, il ne dépense pas son argent en vacances somptueuses ou en passe-temps coûteux.

Au lieu de cela, l’entrepreneur passe la plupart de son temps libre au bureau ou dans les usines.

À la fin de la journée, il retourne dans l’une des nombreuses demeures de Los Angeles qu’il possède.

Maintenant, Musk a fait que le prix du Bitcoin bat des records de tous les temps après avoir révélé que Tesla avait investi 1,5 milliard de dollars dans la crypto-monnaie.

Il a grimpé au-delà de 48 000 dollars aujourd’hui (9 février) sur les marchés des cyptomonnaies alors que les investisseurs se précipitaient pour profiter d’une inévitable poussée post-Musk.

Dans un communiqué, Tesla a révélé qu’il commencerait bientôt à accepter les paiements en Bitcoin et Musk a admis que l’entreprise avait fait un investissement massif de son propre chef dans la monnaie en ligne en plein essor.

Pendant ce temps, un autre tweet de Musk a fait monter en flèche une autre crypto-monnaie après avoir décrit la devise Dogecoin autrefois moquée comme « l’avenir ».

La pièce, qui a commencé comme une blague en 2013, a gagné en valeur de 1250% au cours de l’année écoulée après qu’un grand nombre d’investisseurs ont décidé d’injecter simultanément de l’argent dans la pièce pour en faire une option de trading légitime.

Comment a-t-il fait fortune?

En 1995, lui et son frère Kimbal ont créé la société de logiciels Zip2, qui a créé des guides de villes sur Internet pour le New York Times et le Chicago Tribune.

Quatre ans plus tard, en février 1999, Compaq a acquis le premier pour 307 millions de dollars en espèces.

Musk a empoché 22 millions de dollars pour sa part de sept pour cent de la vente.

Plus tard en 1999, il a cofondé X.com, l’une des premières banques en ligne au monde, qui a fusionné avec PayPal l’année suivante.

Musk a été évincé de son poste de PDG en octobre 2000 en raison de désaccords avec d’autres dirigeants de l’entreprise sur son souhait de déplacer l’infrastructure Unix de PayPal vers celle de Microsoft.

En 2002, PayPal a été acquis par eBay pour 1,5 milliard de dollars en stock.

Musk, qui détenait 11,7% des actions PayPal, a marqué un énorme salaire grâce à ce transfert, recevant 165 millions de dollars.

Il a ensuite fondé SpaceX et a repris Tesla Motors, qui vaut désormais environ 70 milliards de dollars.

Quelles sont les entreprises détenues par Elon Musk?

Elon Musk a commencé à investir dans les voyages spatiaux en 2001 lorsqu’il a essayé d’acheter des missiles balistiques russes qu’il espérait pouvoir envoyer des charges utiles dans l’espace.

Au lieu de cela, il s’est mis à construire ses propres fusées par l’intermédiaire de sa société SpaceX.

L’entreprise a mis au point des fusées réutilisables et a réussi à débarquer son Falcon 9, une première pour une fusée orbitale.

SpaceX a remporté des contrats pour lancer des charges utiles en orbite pour la Nasa et est désormais évalué à plus de 20 milliards de dollars.

Musk a des projets beaucoup plus grands, notamment une colonie d’un million de personnes vivant sous des dômes de verre sur Mars.

En 2004, Musk a participé au refinancement de la start-up technologique Tesla Motors et a supervisé la conception de sa voiture électrique Roadster.

Il a succédé en tant que patron en 2008 et a dirigé les efforts pour rendre les voitures électriques grand public.

En 2018, Musk a été contraint de démissionner de son poste de président de Tesla et de payer une amende de 20 millions de dollars après avoir conclu un accord avec les régulateurs américains à la suite de tweets sur la privatisation de l’entreprise.

La Securities and Exchange Commission américaine a déclaré que ses affirmations étaient « fausses et trompeuses ».

La capitalisation boursière de la société a atteint 100 milliards de dollars en janvier 2020, aidant la valeur nette personnelle de Musk à monter en flèche.

Musk a financé la société SolarCity fondée par ses cousins, qui fabrique des panneaux solaires et appartient maintenant à Tesla Inc.

Il a également cofondé Hyperloop One, qui vise à développer les voyages en train à grande vitesse, et The Boring Company qui teste des moyens moins chers de creuser des tunnels.

Une autre start-up de Musk est Neuralink, qui vise à intégrer le cerveau humain à l’intelligence artificielle grâce à des implants dans le crâne.

