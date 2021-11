VENUS Williams s’est imposée comme une championne de tennis légendaire.

Voici tout ce que nous savons sur l’athlète superstar.

Venus Williams est une joueuse de tennis légendaire Crédit : AFP ou concédants de licence

Qui est Vénus Williams ?

Née le 17 juin 1980, Venus Williams a grandi en Californie, juste à l’extérieur de Compton.

À l’âge de 14 ans, Vénus était devenue une joueuse de tennis professionnelle. Elle a appris à jouer sur les courts de Los Angeles et a servi à plus de 100 mph à l’âge de dix ans.

En 2000, elle a remporté à la fois Wimbledon et l’US Open, remportant un contrat de 40 millions de dollars avec Reebok.

Sa sœur, Serena, est née un an après elle, en 1981. Les deux ont grandi en jouant au tennis ensemble et se reconnaissent mutuellement pour avoir contribué à façonner leur carrière individuelle.

Aux Jeux olympiques de 2000, Vénus a remporté la médaille d’or en simple et à nouveau aux côtés de Serena en double.

Vénus a reçu un diagnostic de maladie auto-immune, mais cela ne l’a pas empêchée de continuer à jouer. Après être passée à un régime végétalien et s’être donné plus de jours de récupération, Vénus a continué à avoir du succès.

Elle a été nommée parmi les femmes les plus puissantes d’Amérique et a obtenu son baccalauréat de l’Indiana University East en 2015.

Quelle est la valeur nette de Venus Williams ?

Selon Celebrity Net Worth, Venus Williams a une valeur nette estimée à environ 95 millions de dollars.

Venus a remporté 49 titres en simple, derrière sa sœur, Serena Williams, parmi les joueuses actives du circuit de la Women’s Tennis Association (WTA) avec la plupart des titres en simple.

Avec ses 22 titres en double WTA et ses deux titres en double mixte, le total combiné de 73 titres WTA de Venus est également le deuxième parmi les joueurs actifs derrière Serena.

Elle a remporté sept titres du Grand Chelem et quatre médailles d’or.

En 2007, Venus a lancé sa propre ligne de mode : EleVen.

Elle a également publié plusieurs livres, dont Come to Win: Business Leaders, Artists, Doctors, and Other Visionaries on How Sports Can Help You Top Your Profession and How To Play Tennis.

Vénus et Serena sont les sujets du nouveau film de Will Smith, King Richard, qui raconte leur éducation et comment leur père les a entraînés à leur gloire.

Venus Williams est devenue pro à 14 ans Crédit : Getty Images – Getty

De quoi parle le film King Richard ?

Sorti le 19 novembre 2021, King Richard est un drame biographique qui suit les premières vies de Vénus et Serena Williams alors que leur père, Richard Williams, a façonné leurs compétences de tennis en une carrière à vie.

Le film voit Will Smith dans le rôle de Richard et Saniyya Sidney dans celui de Venus Williams avec Demi Singleton dans celui de Serena.

Selon le synopsis de l’intrigue, « Richard Williams est déterminé à écrire ses deux filles, Venus et Serena, dans l’histoire… Richard façonne l’engagement indéfectible des filles et leur vive intuition. Ensemble, la famille Williams défie les probabilités apparemment insurmontables et les attentes dominantes déposé devant eux. »

Le film de près de deux heures et demie a été acclamé par la critique du monde entier et a même suscité une réponse de ses principaux sujets : Vénus et Serena.

Dans un épisode spécial de Red Table Talk, les deux stars du tennis ont discuté avec Will Smith de leurs réactions au film.

« L’une des meilleures choses qu’on nous ait jamais dites, et pourquoi nous sommes si proches, c’est que vos sœurs sont vos meilleures amies », a déclaré Vénus.

« Vous n’êtes pas autorisé à vous battre. Nous sommes devenus les plus grands supporters l’un de l’autre. C’est ce qu’on nous a dit d’être. »

King Richard est désormais disponible dans les cinémas, ainsi que sur HBO Max pour les utilisateurs disposant d’un abonnement sans publicité.