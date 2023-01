CHELSEA Houska est devenu un nom familier après être apparu sur MTV’s 16 and Pregnant en 2009.

Désormais, les fans veulent en savoir plus sur sa fortune et ses futurs projets.

Instagram/chelseahouska

Chelsea Houska a commencé son parcours télévisuel en 2009 sur MTV’s 16 and Pregnant[/caption]

Quelle est la valeur nette de Teen Mom Chelsea Houska?

Chelsea Houska DeBoer est une favorite des fans de la franchise Teen Mom depuis de nombreuses années, ce qui l’a aidée à développer son impressionnante fortune télévisuelle.

Au moment d’écrire ces lignes, sa valeur nette exacte n’est pas claire, mais elle se situerait entre 1 et 2 millions de dollars.

Cette estimation provient de ses contrats MTV ainsi que des revenus de sa ligne de vêtements populaire.

En 2020, Chelsea a quitté la franchise Teen Mom pour commencer un nouveau voyage en tant qu’hôte HGTV.

Son nouveau spectacle, Down Home Fab, la suivra, elle et son mari, alors qu’ils «assouplissent leurs compétences en matière de rénovation et de conception de maisons» et rénovent des maisons dans leur ville natale de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud.

En parlant de sa transition de MTV à HGTV, elle a déclaré à Entertainment Tonight : “Il n’y avait aucun plan du tout. J’ai complètement quitté Teen Mom en pensant que c’est probablement ça, mais j’étais d’accord avec ça aussi. J’avais juste l’impression que c’était bien. Donc, le fait que cela se soit produit après la fermeture de cette porte, ça a été une course folle.

“Je suis tellement fier du spectacle et de partager le spectacle”, a ajouté Chelsea.

“Il y avait des moments où j’étais tellement nerveux à l’idée de diffuser Teen Mom parce que je me sentais coupable – Ai-je trop partagé? Ai-je partagé quelque chose qui aurait dû rester personnel pour mes enfants ? Et je ne ressens pas ça du tout [with this show]. Vous pouvez toujours voir un peu avec les enfants, mais j’ai l’impression que c’est très léger.

Son mari a ajouté: “Vous pouvez voir notre famille, mais ce n’est pas nous qui sommes assis à discuter de ce qui se passe.”

Pour le moment, les détails du contrat HGTV de Chelsea ne sont pas clairs.

Qui est le mari de Chelsea Houska ?

Au fil des ans, les fans ont vu la vie personnelle de Chelsea se dérouler en direct à la télévision. Cela leur a finalement donné un aperçu de sa relation avec son mari, Cole DeBoer.

Instagram/Chelsea Houska

Chelsea Houska est mariée à Cole DeBoer[/caption]

Chelsea a commencé à sortir avec Cole dans la série en 2014 et ils se sont ensuite mariés en 2016.

Cole est un père, YouTuber populaire et influenceur des médias sociaux que les fans de Teen Mom adorent depuis des années.

Combien d’enfants a Chelsea Houska ?

Au fil des ans, Chelsea est devenue mère de quatre enfants.

Son voyage de maternité a commencé en 2009 lorsqu’elle a accueilli sa fille, Aubree Skye Lind-DeBoer, avec son ex-petit ami Adam Lind.

Elle a ensuite accueilli trois autres enfants avec Cole, dont Watson Cole (2017), Layne Ettie (2018) et Walker June (2021).